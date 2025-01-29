«Всем же остальным добрым людям совершенно спокойно и ответственно заявляю: в мире назревает, разбухает фашизм. Неонацизм.

Есть в России люди, которые искренне увлеклись «правой темой» и антисоветизмом. Есть у нас люди, которые реально нацисты и фашисты, но пока скрывают это. Но как и либерализм в России, как и Майдан в Киеве – весь этот, как может показаться, «широкий спектр» сходится в одной точке. Люди «правеют», «правеют», «правеют» и однажды обнаруживают себя в помойном болоте неонацизма и неофашизма со всеми вытекающими».

Захар Прилепин

Чего это такое «лепит» нам в стране, победившей фашизм, Захар Прилепин? Ой… а где Держава, которая победила «коричневую чуму»? В какой стране мы живём? «Люди «правеют», «правеют», «правеют» и однажды обнаруживают себя в помойном болоте»… Одним предложением писатель и воин Прилепин показал всем, что такое «Окно Овертона». Это классика в теории уничтожения самого активного живого существа на планете - человечества его же собственными руками. «Окно Овертона» — это политическая концепция, пошагово показывающая, как может измениться общественное мнение по определенному вопросу. Идеи, которые ранее считались нелепыми и немыслимыми, могут быть приняты с течением времени. Когда окно так называемого дискурса приходит в движение, для врага народа увеличивается диапазон возможных действий и границы приемлемых решений расширяются. Ярчайший пример - движение Black Lives Matter. Люди уже привыкли, подстраиваются под идеологию извращенцев, в первую очередь - весь «цивилизованный» мир. А началось с того, что стали перестраиваться крупные корпорации и внедрять алгоритмы цензуры для тех, кто движение не поддержал. Однополые браки сотню лет назад не снились даже в страшных кошмарах людям на Западе. Но за последние несколько десятилетий отношение общества к однополым бракам кардинально изменилось. Идея, которая раньше считалась сатанинской и не обсуждалась публично, сегодня уже приемлема! В 34 странах, включая Бельгию, Германию, Францию, США, вообще закреплена на уровне законодательной нормы.

Но мы тут про страну, которая показала всем народам пример справедливого жизнеустройства и победила фашизм… В конце-концов «М» и «Ж» никогда не путали. Не говоря о понятии РОДИНА. Где мы, кто мы?

Смотрим на картинки, которые я взял в Дзене на ресурсе «МемуаристЪ». Газета «Правда» за 28 августа 1941 года. А «Правда» ли? «Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы с большевизмом!». Далее «Боевой путь», газета, каждый номер которой открывался лозунгом «Смерть немецким оккупантам!».

А тут - продукт геббельсовской пропаганды: «Смерть Сталина спасет Россию».

Геббельс видел далеко, намного лет вперёд… Писано-переписано про то, как Хрущёв после смерти Сталина начал «зачищать» имя и дело Вождя. «Дело Хрущёва» продолжили последующие руководители СССР. Не все, но самая верхушка, ярчайшей фигурой которой оказался член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев. Сегодня из открытых источников известно: иноагент! Пропаганда ещё Великой Державы под руководством Яковлева изнутри работала против СССР, на его развал. Задним числом наши историки очень смелые. Потеряв страну, активно роемся в причинах, когда подлое дело уже сделано. А кто говорит о настоящем, в котором закладывается будущее? Захар Прилепин, честные слова которого я взял в эпиграф, не имеет никаких государственных должностей. Чтобы убедиться в правоте мнения Русского публициста и воина, даже читать ничего не надо. Надо просто открыть глаза. То, что наши бойцы «в Украине», взяв населённый пункт, первым делом поднимают красный флаг – факт! Это стяг цвета крови потерянных товарищей, символ Победы в Великой Отечественной, стягивает воедино энергию павших и живых, которые, не снимая военную форму, с орденами и под красным флагом восстановили СССР после невиданных разрушений и потерь, причинённых фашистами. Как бы ни цензуировали правду официальные СМИ и модераторы сайтов, бойцы эту правду рассказывают. Как только «на готовенькое», где ещё кровь не высохла, приходят чиновники гражданской администрации, тут же убирают Флаг Победы и вешают триколор. Так положено по закону, так записано в конституции. Но в корне самого слова, обозначающего главный документ для граждан РФ – КОН. То, что завещано Предками и Самим Всевышним. Борис Ельцин, избранный народом, обманутым антисоветской, антисталинской пропагандой, сбросил красный флаг с Кремля и водрузил триколор ещё в 1991 году. Что было дальше, рассказывать нет смысла. Смысл в том, чтобы мы открыли глаза и поняли, что происходит.

Мы идем широкими полями

На восходе утренних лучей.

Мы идем на бой с большевиками

За свободу Родины своей.

Мы идем вдоль тлеющих пожарищ

В годы тяжких бедствий и войны,

Приходи и ты к нам в полк, товарищ,

Если любишь Родину, как мы.

Мы идем, над нами флаг трехцветный,

Льётся песня по родным полям.

Наш напев подхватывают ветры

И несут к московским куполам.

Это маршевая песня власовцев. Антисоветская сволота пишет, будто не было фразы Власова: «Вот увидите, наступит то время, когда наш триколор будет гордо развеваться над Кремлём». Но разве не факт? Это «пророчество» предателя озвучено в Познани перед строем солдат в феврале 1945 года. В это время всему миру было понятно, что гитлеровская армия проиграла. Что же такое «сакральное» знал Власов о будущем?

…В июле 2001 года Главная военная прокуратура РФ рассматривала дело Андрея Власова и его 11 соратников. С инициативой пересмотра приговора Власову обратились члены общественного движения «За веру и Отечество». Во как! «Полк» Власова действует! Но тогда военные прокуроры пришли к выводу, что оснований для применения закона о реабилитации жертв политических репрессий здесь нет. В марте 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась защита диссертации на соискание степени доктора исторических наук Кирилла Александрова «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 гг». Автор сделал попытку охарактеризовать власовщину как вид антисталинского протеста, которому может быть придан легитимный характер. Александров «знает», что реабилитация Власова уже состоялась, когда в 1992 году Конституционный суд РФ, разбирая «дело КПСС», постановил отменить все репрессивные приговоры, вынесенные советскими партийными органами. А слова замдиректора «Ельцин-центра» Никиты Соколова, который в августе 2016 года на пресс-конференции в ТАСС заметил, что необходимо вынести на общественное обсуждение вопрос реабилитации членов армии генерала Власова – классика антисоветчины. «Следует ли считать врагов советской власти и врагами России?», – произнес тогда Соколов, подразумевая Андрея Власова и участников КОНР. Ельцин-центр работу продолжает… То, что называлось изменой Родине и каралось смертной казнью, выворачивается наизнанку. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды». (Конституция РФ. Статья 67.1). Но ведь как посмотреть: власовцы по-своему любили и защищали родину, освобождая её от большевиков.

Смотрим в «Окно Овертона» дальше. Впервые Мавзолей Ленина задрапировали на День Победы в 2005 году. На празднование 60-летия Победы в этом году в Москву прибыли генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и руководители 53 государств, в том числе главы США, Франции, Китая, а также десяти бывших советских республик. В торжественных мероприятиях участвовали президенты США Джордж Буш, Франции Жак Ширак, канцлер ФРГ Герхард Шредер, председатель КНР Ху Цзиньтао, президент Израиля Моше Кацав, и т.д. Посетили столицу генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Комфортно стало для них в Москве: память о большевиках никому не жжёт пятки на трибуне Мавзолея, даже глаз не колет. Всё спрятано! И чего это наши «патриоты» возмущаются свежим высказыванием Трампа, будто СССР просто помогал американцам победить фашизм? Америка помогает «идеологам» РФ забыть, что СССР управлялся большевиками, что победил фашизм многонациональный народ, который называется одним словом – советский.

Су, су, су… «Суки» не выговорить? Нет, сука в природе понятие естественное – самка собачья. А в политике? Истасканное политиками РФ слово «суверенитет» странное и не наше. Мы, граждане СССР, как погибшие, умершие, так и ещё живые этого слова не знали. «С южных гор до северных морей человек шагает как хозяин»… Спокойно жили и трудились в свободной стране!

Но двигаем «окошечко», мирное холодное оружие врага дальше. 16.06.2016 Сергей Иванов, тогдашний глава администрации Президента, открыл мемориальную доску в честь Карла Маннергейма. Да, повторяюсь, но, как говорил Ленин, это архиважно. Этот чухонец в России 25 апреля 1917 года получил звание генерал-лейтенанта. Ясно, что Керенский присвоил. А дальше уже целая армия Маннергейма при поддержке военных частей кайзеровской Германии уничтожала полк за полком финских красноармейцев. Всех, кто был заподозрен в симпатиях коммунистам, расстреливали без суда и следствия. Самый запомнившийся «подвиг» - Выборгская резня. Расстреливал финских красноармейцев, а заодно с ними и русское мирное население. Белофинны Маннергейма вошли в город с призывом «Стреляй русских!» Особенно не разбирались, кто был пособником финских коммунистов, а кто – «под горячую руку попал». Расстреливали всех, кто просто говорил по-русски, включая детей и немощных стариков. Маршалом (почётное звание) стал 4 июня 1942 года. Фашистской Финляндии! С 25 июня 1941 года Финляндия находилась в состоянии войны с СССР в качестве союзника нацистской Германии. Именно «горячие финские парни» Маннергейма замкнули кольцо гитлеровских войск вокруг Ленинграда…

И вот Военно-историческое общество РФ становится инициатором акции в честь Маннергейма! Подлость, достойную уголовной статьи, поддержал тогдашний министр культуры Владимир Мединский. (Кстати, по информации в интернете, сейчас председатель Российского военно-исторического общества). Но ленинградцы не оценили попытку героизации союзника Третьего Рейха. В итоге властям пришлось демонтировать эту «память». Объяснили, что установка доски не была ошибкой, народ просто ничего не понимает. Потому пока память Маннергейма убралась с широкой публики, увековечена в музее Первой мировой войны в Царском Селе. Не дозрела ещё публика, надо подождать…

«Ждалка» у антисоветчиков нетерпеливая и агрессивная. С 2023 года в РФ единственная Высшая Политическая Школа носит имя Ивана Ильина. Лютого антисоветчика, до мозга костей ненавидевшего большевизм. Не случайно зарплату «великий русский философ» одно время получал от ведомства Йозефа Геббельса. Величайшего пропагандиста, который говорил: «Дайте мне СМИ, и я из любого народа сделаю стадо свиней».

…Скоро юбилей – 80 годовщина Великой Победы. В честь этого я подарил своему старому деревенскому другу копию флага, который был установлен на поверженном Рейхстаге. Он укрепил полотнище на длинном флагштоке над своим домишком, который на высоком месте в депрессивном, вымирающем селении. И с радостью сообщил мне, что не только настроение улучшилось, даже здоровье!

Флаг видно издалека. Подъехали на «буранах» ребята с самогонкой:

- Обмыть надо, дед!

Это были молодые люди, работающие в Подмосковье. Охраняют имущество богатеньких, деньги получают хорошие. Но никто не знает, что написано на Знамени Победы. Там с сокращениями, а полностью надпись читается так: 150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

- Почему Идрицкая?

Объяснил мой друг, что очень значимым боевым успехом 150-й с.д. было участие в Режицко-Двинской операции 2-го Прибалтийского фронта в июле 1944-го. Тогда проведенная дивизией разведка боем оказалась настолько удачной, что позволила ей сходу в течение двух недель отбросить противника на десятки километров, освободив при этом свыше 600 (!) населенных пунктов. Среди них был райцентр и крупный железнодорожный узел Идрица, представлявший важное значение для обороны немцев. За его освобождение дивизия и получила почётное наименование, которое мы сегодня читаем на Знамени Победы.

Эдуард Наипов,

Кострома