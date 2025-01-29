В передаче: своя операционная система – бюджет, кадры, сроки создания на примере китайцев

Ведущий эфира – Печенкин Игорь. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #ИгорьПечёнкин #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Политическая ситуация и санкции:

– Обсуждение санкций между Китаем и США, взаимные ограничения и их влияние на мировую экономику.

– Китай предлагает сотрудничество Илону Маску, что может быть связано с изменением политической обстановки после инаугурации Трампа.

2. Технологическая конкуренция:

– Китай развивает собственные технологии, включая операционные системы, процессоры и аккумуляторы, что делает его менее зависимым от западных санкций.

– Пример Huawei, который за 5 лет создал собственную операционную систему и процессоры, несмотря на санкции.

3. Военные и геополитические аспекты:

– Китай готовится к возможной интервенции на Тайвань, строя специальные баржи для высадки техники.

– Обсуждение ядерного оружия и его роли в мировой политике, включая возможные сценарии конфликтов.

4. Экономические изменения:

– Трамп объявил мораторий на западную помощь, что может повлиять на экономические отношения между странами.

– Обсуждение роли БРИКС и возможных изменений в мировой экономической системе.

5. Будущее технологий:

– Развитие 5G и беспилотных технологий, включая беспилотные автомобили и дроны, которые могут изменить повседневную жизнь.

– Китай активно инвестирует в технологии, что может привести к его доминированию в некоторых отраслях.

6. Россия и её роль:

– Россия может быть вовлечена в новые геополитические игры, особенно в контексте отношений с Китаем и США.

– Обсуждение возможных сценариев взаимодействия России с другими странами в условиях меняющейся мировой обстановки.

Выводы:

1. Геополитическая напряжённость: Мир находится в состоянии турбулентности, где старые правила игры уже не работают, а новые ещё не сформированы. Это создаёт возможности для быстрых изменений, но также увеличивает риски конфликтов, особенно между Китаем и США.

2. Технологическая независимость: Китай демонстрирует, что даже под санкциями можно достичь технологической независимости. Это важный урок для других стран, включая Россию, которая также сталкивается с ограничениями.

3. Военные риски: Подготовка Китая к возможной интервенции на Тайвань и развитие ядерного оружия в разных странах создают серьёзные риски для мировой стабильности.

4. Экономические изменения: Мораторий на западную помощь и возможные изменения в экономических отношениях между странами могут привести к перераспределению сил в мировой экономике.

5. Будущее технологий: Развитие 5G и беспилотных технологий открывает новые возможности, но также ставит вопросы о безопасности и контроле над этими технологиями.

6. Роль России: Россия может оказаться в сложной ситуации, пытаясь балансировать между Китаем и Западом. Однако у страны есть потенциал для использования текущей турбулентности в своих интересах, если она сможет быстро адаптироваться к новым условиям.

В целом, мир находится на пороге значительных изменений, и те, кто сможет быстро адаптироваться и использовать новые возможности, смогут укрепить свои позиции в будущем.