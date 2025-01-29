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“Исторический ликбез для закордонных дуболомов”. Е.Ю.Спицын на канале БелТА программа “Напрямую

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Эфир на канале Информационного агентства БелТА 26 января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Исторический контекст Второй мировой войны:
   – Евгений Спицын критикует заявление Дональда Трампа о том, что СССР потерял 60 миллионов человек в войне и помог США победить Гитлера. Он подчеркивает, что такие заявления демонстрируют незнание истории.
   – Спицын объясняет, что для США Вторая мировая война ассоциируется в первую очередь с войной против Японии, а не с Германией. Он также указывает на важность роли СССР в разгроме Японии, что спасло США от огромных потерь.
   – Историк отмечает, что начало Второй мировой войны в Европе следует рассматривать с Мюнхенского сговора 1938 года, а не с 1 сентября 1939 года, как это принято в западной историографии.

2. Традиции демократии и выборов в России:
   – Спицын опровергает мнение о том, что Россия всегда была монархической и авторитарной страной. Он указывает на традиции вечевого управления, которые существовали в древней Руси и сохранялись до Петра I.
   – Историк подчеркивает, что в России существовали формы народного представительства, такие как земские соборы, которые играли важную роль в принятии ключевых решений, включая объявление войны и введение налогов.
   – Он критикует теорию официальной народности, созданную в XIX веке, как заимствованную из Пруссии и не отражающую исконно русские традиции.

3. Критика западного влияния на Россию:
   – Спицын утверждает, что традиции тоталитарного управления в России были заимствованы из Западной Европы, особенно в период правления Петра I, который перенял шведскую модель централизованного государства.
   – Он также критикует дворянство, которое из служилого сословия превратилось в паразитический класс, не служащий своему народу.

4. Актуальные политические события в Белоруссии:
   – Спицын поддерживает президента Лукашенко и критикует тех, кто призывает к "Майдану" в Белоруссии. Он считает, что такие действия могут привести к трагедии, подобной украинской.
   – Историк выражает уверенность в победе Лукашенко на выборах, подчеркивая его способность реализовывать обещания и защищать страну.

Вывод:

Евгений Спицын в своей беседе подчеркивает важность исторической правды и критикует искажение истории, особенно в контексте Второй мировой войны. Он также опровергает стереотипы о России как исключительно авторитарной стране, указывая на древние традиции народного самоуправления. Спицын выражает поддержку действующей власти в Белоруссии и предостерегает от повторения сценариев, подобных украинскому "Майдану". В целом, его выступление направлено на защиту исторической памяти и традиционных ценностей, а также на поддержку текущего политического курса в Белоруссии.

 
Источник: https://rutube.ru/video/e46b808ac2006305cbd63a2643b7788b/
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