ДРОБЫШЕВСКИЙ о жизни древних людей, секретах русских неандертальцев, первобытных питомцах и алкоголе
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Сегодня отвлечемся от политики и поговорим о жизни древних людей со Станиславом Дробышевским – ученым, популяризатором науки и главным антропологом страны.
Почему 60 тысяч лет назад неандертальцы умели кипятить воду, а австралийские аборигены 100 лет назад – нет? Что такое первобытный алкоголь? Как мы смогли приручить собаку 30 тысяч лет назад? «Пещерный человек» не жил в пещере, а первобытная диета для похудения включала мясо мамонта. Почему неандертальцы не надели бы украшения от Tiffany?
Смотрите до конца и узнаете, где находится самая крутая археологическая и антропологическая экспедиция в России!
Таймкоды:
00:00 Метаметрика в эфире
00:15 Дробышевский в режиме онлайн
00:37 Родина огня – не Россия, а Африка
04:44 Есть куча способов получения огня
08:03 Орудия древних людей – ищем ответ в местах погребения
12:13 Палка-копалка тоже найдена
15:53 Интеграция: продукция CaseGuru
17:37 «Копье – оружие победы»
24:20 Большую часть истории одежда человеку была не нужна
29:58 «У каноничных неандертальцев украшений не было»
34:31 Самое прекрасное украшение времен палеолита
36:00 Древние люди ели не только мясо
41:13 «Неандертальцы в Ираке варили кашку»
43:40 Можно ли изучить напитки прошлого?
47:00 Древние пытались сделать что-то в медицине
50:22 Хижины начали строить 400 тысяч лет назад
54:19 Главный метод передвижения – две ноги
56:55 Приручение животных: первой была собака
58:28 Стоянки человека в Хотылево
1:04:57 Будет и у антропологов в Хотылево праздник!
1:06:45 Финал интервью
Станислав Дробышевский:
YouTube – https://www.youtube.com/@fondnauk
Проекты Станислава Дробышевского – https://vk.com/fondnauk
ВКонтакте – https://vk.com/id15342645
Антропогенез.ру:
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ВКонтакте – https://vk.com/antropogenez_ru
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/egor4enkov
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