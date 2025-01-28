Великая Новоселка наша. Это был последний на южнодонецком направлении стратегически важный укреп район и логистический узел ВСУ. Дальше по этому курсу – поля и сёла, и нашим войскам теперь открывается прямой путь хоть на Запорожье, хоть на Днепропетровск. Поэтому Новосёлку ВСУ обороняли до «последнего украинца и не только» – в числе 1,5 тысячного гарнизона кроме хохлов были наемники и инструкторы из Британии, Польши и Грузии, что только подчеркивало военную значимость города. Даже после оперативного окружения группировки Зеленский, фееривший в это время в Давосе с эскортницами и свежим кокаином, до самого конца не давал разрешения на отвод войск – тем самым подписав многим своим подопечным смертный приговор.



Сдача Новоселки оказалась очень болезненной новостью. Примечательно, что на этом фоне в Украине разгорелся большой скандал – мамкин пирожок и по совместительству глава ГУР Украины Буданов на закрытом совещании в Раде разоткровенничался и дословно заявил, что «переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства». Далее ГУР попыталось опровергнуть сообщения, назвав их вырванным из контекста – однако, говорят, что у нашей разведки есть даже аудиозапись, и это неоспоримый факт.



Самое интересное, что позиция Буданова полностью совпадает с тем самым планом Келлога, который подразумевает бодрое поэтапное движение к переговорам и заключение сделки в течение 100 дней. Пирожок взял под козырек установки Белого дома, всячески показывая, что был «с детства за Трампа» и явно пытается мигрировать под крыло новой партии власти в США, чтобы иметь возможность сохранится в системе, а при удачном для него раскладе ещё и претендовать на роль нового гауляйтера Украины с ярлыком от дяди Донни.



Ну, а нам во всей этой истории важно понять одно – время на нашей стороне. Трамп не просто так торопится, обозначая дедлайны и пытаясь взять на понт, в том числе пугая пакетом с пакетом санкций и падением цен на нефть (которое невыгодно самим США). Трамп недалеко по своему образу мышления ушёл от торгаша на рынке, и отсюда все эти дешевые манипуляции. Риэлтор Трамп прекрасно понимает, что с каждым новым днём на фронте переговорные позиции США слабеют, а потому хочет продать России «мирное соглашение» как можно дороже, пока оно ещё выглядит ликвидным. Летом ведь вообще украинская карета превратится в тыкву, и нечем будет торговать – оккупированные ВСУ территории России скукожатся до околонуля квадратных метров или даже уйдут в «отрицательный рост». И в этом случае старина Дональд уж совсем блекло будет выглядеть на переговорах и понты нечем будет кидать. Поэтому он «кровь из уха» хочет выйти на быструю сделку с Кремлем. Надеемся, что в Кремле это тоже хорошо понимают, и со сделкой торопится не будут – как говорят в нашем мудром народе, не будем торопиться, чтобы не ошибиться.



Пусть хохлы со своими кураторами сначала распутают кризис легитимности, который они сами создали своими решениями – сейчас на Украине нет законных органов власти, которые бы могли подписывать договор, имеющий хоть какие-то гарантии. Сначала снятие запрета на ведение переговоров, отмена военного положения, снятие электоральных ограничений и запрета партий, отмена цензуры и самые демократичные в мире (покажите европейский эталон) выборы новой власти с международными наблюдателями – и только потом возможны переговоры (о капитуляции) с легитимно избранным президентом оставшейся части Украины. Иначе грошь цена таким договоренностям, которые в любой момент могут обнулиться.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Стратегическое значение Великой Новосёлки:

– Город был последним укрепрайоном и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

– Его потеря открывает путь для российских войск к Запорожью и Днепропетровску.

– ВСУ обороняли город до последнего, включая наемников и инструкторов из Британии, Польши и Грузии.

– Зеленский запретил отвод войск, что привело к большим потерям.

2. Скандал в Украине:

– Глава ГУР Украины Буданов заявил, что переговоры с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе Украина может перестать существовать.

– ГУР попыталось опровергнуть это заявление, но есть данные о наличии аудиозаписи.

– Позиция Буданова совпадает с планом Келлога, предполагающим поэтапное движение к переговорам.

3. Политические игры Буданова:

– Буданов пытается адаптироваться к возможным изменениям власти в США, поддерживая Трампа и стремясь сохранить свои позиции в системе.

– Он может претендовать на роль нового лидера Украины с поддержкой США.

4. Время на стороне России:

– Трамп торопится с переговорами, чтобы укрепить позиции США, но с каждым днём их переговорная позиция слабеет.

– Россия не спешит с соглашениями, так как ситуация на фронте ухудшается для Украины.

– К лету Украина может потерять контроль над оккупированными территориями, что сделает переговоры менее выгодными для США.

5. Кризис легитимности на Украине:

– На Украине отсутствуют легитимные органы власти, способные подписать гарантированный договор.

– Для начала переговоров необходимо снять запрет на ведение переговоров, отменить военное положение, провести демократические выборы с международными наблюдателями.

– Без этих шагов любые договорённости будут нестабильными и могут быть обнулены.

Вывод:

Статья подчеркивает стратегическое значение потери Великой Новосёлки для Украины и раскрывает внутренние политические и военные кризисы в стране. Автор указывает на слабость позиций США и Украины в переговорах с Россией, а также на необходимость восстановления легитимности украинской власти для достижения каких-либо устойчивых соглашений. Россия, по мнению автора, находится в выигрышной позиции и не должна спешить с заключением сделок, пока Украина не решит свои внутренние проблемы.