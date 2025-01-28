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Время на нашей стороне

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Великая Новоселка наша. Это был последний на южнодонецком направлении стратегически важный укреп район и логистический узел ВСУ. Дальше по этому курсу – поля и сёла, и нашим войскам теперь открывается прямой путь хоть на Запорожье, хоть на Днепропетровск. Поэтому Новосёлку ВСУ обороняли до «последнего украинца и не только» – в числе 1,5 тысячного гарнизона кроме хохлов были наемники и инструкторы из Британии, Польши и Грузии, что только подчеркивало военную значимость города. Даже после оперативного окружения группировки Зеленский, фееривший в это время в Давосе с эскортницами и свежим кокаином, до самого конца не давал разрешения на отвод войск – тем самым подписав многим своим подопечным смертный приговор.

Сдача Новоселки оказалась очень болезненной новостью. Примечательно, что на этом фоне в Украине разгорелся большой скандал – мамкин пирожок и по совместительству глава ГУР Украины Буданов на закрытом совещании в Раде разоткровенничался и дословно заявил, что «переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства». Далее ГУР попыталось опровергнуть сообщения, назвав их вырванным из контекста – однако, говорят, что у нашей разведки есть даже аудиозапись, и это неоспоримый факт.

Самое интересное, что позиция Буданова полностью совпадает с тем самым планом Келлога, который подразумевает бодрое поэтапное движение к переговорам и заключение сделки в течение 100 дней. Пирожок взял под козырек установки Белого дома, всячески показывая, что был «с детства за Трампа» и явно пытается мигрировать под крыло новой партии власти в США, чтобы иметь возможность сохранится в системе, а при удачном для него раскладе ещё и претендовать на роль нового гауляйтера Украины с ярлыком от дяди Донни.

Ну, а нам во всей этой истории важно понять одно – время на нашей стороне. Трамп не просто так торопится, обозначая дедлайны и пытаясь взять на понт, в том числе пугая пакетом с пакетом санкций и падением цен на нефть (которое невыгодно самим США). Трамп недалеко по своему образу мышления ушёл от торгаша на рынке, и отсюда все эти дешевые манипуляции. Риэлтор Трамп прекрасно понимает, что с каждым новым днём на фронте переговорные позиции США слабеют, а потому хочет продать России «мирное соглашение» как можно дороже, пока оно ещё выглядит ликвидным. Летом ведь вообще украинская карета превратится в тыкву, и нечем будет торговать – оккупированные ВСУ территории России скукожатся до околонуля квадратных метров или даже уйдут в «отрицательный рост». И в этом случае старина Дональд уж совсем блекло будет выглядеть на переговорах и понты нечем будет кидать. Поэтому он «кровь из уха» хочет выйти на быструю сделку с Кремлем. Надеемся, что в Кремле это тоже хорошо понимают, и со сделкой торопится не будут – как говорят в нашем мудром народе, не будем торопиться, чтобы не ошибиться.

Пусть хохлы со своими кураторами сначала распутают кризис легитимности, который они сами создали своими решениями – сейчас на Украине нет законных органов власти, которые бы могли подписывать договор, имеющий хоть какие-то гарантии. Сначала снятие запрета на ведение переговоров, отмена военного положения, снятие электоральных ограничений и запрета партий, отмена цензуры и самые демократичные в мире (покажите европейский эталон) выборы новой власти с международными наблюдателями – и только потом возможны переговоры (о капитуляции) с легитимно избранным президентом оставшейся части Украины. Иначе грошь цена таким договоренностям, которые в любой момент могут обнулиться.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Стратегическое значение Великой Новосёлки: 
   – Город был последним укрепрайоном и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении. 
   – Его потеря открывает путь для российских войск к Запорожью и Днепропетровску. 
   – ВСУ обороняли город до последнего, включая наемников и инструкторов из Британии, Польши и Грузии. 
   – Зеленский запретил отвод войск, что привело к большим потерям.

2. Скандал в Украине: 
   – Глава ГУР Украины Буданов заявил, что переговоры с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе Украина может перестать существовать. 
   – ГУР попыталось опровергнуть это заявление, но есть данные о наличии аудиозаписи. 
   – Позиция Буданова совпадает с планом Келлога, предполагающим поэтапное движение к переговорам.

3. Политические игры Буданова: 
   – Буданов пытается адаптироваться к возможным изменениям власти в США, поддерживая Трампа и стремясь сохранить свои позиции в системе. 
   – Он может претендовать на роль нового лидера Украины с поддержкой США.

4. Время на стороне России: 
   – Трамп торопится с переговорами, чтобы укрепить позиции США, но с каждым днём их переговорная позиция слабеет. 
   – Россия не спешит с соглашениями, так как ситуация на фронте ухудшается для Украины. 
   – К лету Украина может потерять контроль над оккупированными территориями, что сделает переговоры менее выгодными для США.

5. Кризис легитимности на Украине: 
   – На Украине отсутствуют легитимные органы власти, способные подписать гарантированный договор. 
   – Для начала переговоров необходимо снять запрет на ведение переговоров, отменить военное положение, провести демократические выборы с международными наблюдателями. 
   – Без этих шагов любые договорённости будут нестабильными и могут быть обнулены.

Вывод:

Статья подчеркивает стратегическое значение потери Великой Новосёлки для Украины и раскрывает внутренние политические и военные кризисы в стране. Автор указывает на слабость позиций США и Украины в переговорах с Россией, а также на необходимость восстановления легитимности украинской власти для достижения каких-либо устойчивых соглашений. Россия, по мнению автора, находится в выигрышной позиции и не должна спешить с заключением сделок, пока Украина не решит свои внутренние проблемы.

Источник: https://t.me/trueolen/1041
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 33087 28181
    марина три часа назад

      Первые новости об ударах по украинским военным объектам появились в начале часа утра. Началось всё с Черкасской области: «Внимание! Всем в убежища! Атака беспилотников! Атака беспилотников!» Раздались первые взрывы, а потом понеслось, словно прорвало дамбу. Запылали Полтавская, Сумская, Черниговская, Тернопольская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Киевская области.
      все как всегда -аэродромы..склады..поезда..базы..подстанции-больше остальных попало Мотор Сич-похоже добьют полностью..
      Значит ЗАМЫСЕЛ таков -С/Х и Ресурсы..НО высоколобые ЯП все знания про ЗАМЫСЕЛ применяют не к своим территориям -а к кому-то ,кто должен им почему-то..
      Ответ почему ,именно Проханов изумляет речами оказался прост
      “.1 Хамите.
      .2 Хо-хо!
      3 Мрачный.
      5. Мрак.
      6. Жуть. .
      7. Парниша. .
      8. Не учите меня жить.
      9. Как ребёнка. .
      10. Кр-р-расота!
      11. Толстый и красивый.
      13. Поедем на таксо. .
      14. У вас вся спина белая
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      17. Ого!
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      19, во всем виноваты евреи -но это только избранные понимают-остальным достаточно и обозначенного выше

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    • 3285 3105
      Сан Саныч три часа назад

        Марине.

        Я вижу, с каким вниманием и придыханием Вы вычитываете каждый мой комментарий (хотя утверждаете обратное).

        Очень приятно!

      • 13299 10379
        chu час назад

          Согласен с редакцией автора. Россия теперь не должна спешить вообще ничего. Нужно обучить молодых и испытать оружие. Побеждать не нужно

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