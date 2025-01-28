Время на нашей стороне
Великая Новоселка наша. Это был последний на южнодонецком направлении стратегически важный укреп район и логистический узел ВСУ. Дальше по этому курсу – поля и сёла, и нашим войскам теперь открывается прямой путь хоть на Запорожье, хоть на Днепропетровск. Поэтому Новосёлку ВСУ обороняли до «последнего украинца и не только» – в числе 1,5 тысячного гарнизона кроме хохлов были наемники и инструкторы из Британии, Польши и Грузии, что только подчеркивало военную значимость города. Даже после оперативного окружения группировки Зеленский, фееривший в это время в Давосе с эскортницами и свежим кокаином, до самого конца не давал разрешения на отвод войск – тем самым подписав многим своим подопечным смертный приговор.
Сдача Новоселки оказалась очень болезненной новостью. Примечательно, что на этом фоне в Украине разгорелся большой скандал – мамкин пирожок и по совместительству глава ГУР Украины Буданов на закрытом совещании в Раде разоткровенничался и дословно заявил, что «переговоры о прекращении конфликта с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе возникнет угроза самому существованию украинского государства». Далее ГУР попыталось опровергнуть сообщения, назвав их вырванным из контекста – однако, говорят, что у нашей разведки есть даже аудиозапись, и это неоспоримый факт.
Самое интересное, что позиция Буданова полностью совпадает с тем самым планом Келлога, который подразумевает бодрое поэтапное движение к переговорам и заключение сделки в течение 100 дней. Пирожок взял под козырек установки Белого дома, всячески показывая, что был «с детства за Трампа» и явно пытается мигрировать под крыло новой партии власти в США, чтобы иметь возможность сохранится в системе, а при удачном для него раскладе ещё и претендовать на роль нового гауляйтера Украины с ярлыком от дяди Донни.
Ну, а нам во всей этой истории важно понять одно – время на нашей стороне. Трамп не просто так торопится, обозначая дедлайны и пытаясь взять на понт, в том числе пугая пакетом с пакетом санкций и падением цен на нефть (которое невыгодно самим США). Трамп недалеко по своему образу мышления ушёл от торгаша на рынке, и отсюда все эти дешевые манипуляции. Риэлтор Трамп прекрасно понимает, что с каждым новым днём на фронте переговорные позиции США слабеют, а потому хочет продать России «мирное соглашение» как можно дороже, пока оно ещё выглядит ликвидным. Летом ведь вообще украинская карета превратится в тыкву, и нечем будет торговать – оккупированные ВСУ территории России скукожатся до околонуля квадратных метров или даже уйдут в «отрицательный рост». И в этом случае старина Дональд уж совсем блекло будет выглядеть на переговорах и понты нечем будет кидать. Поэтому он «кровь из уха» хочет выйти на быструю сделку с Кремлем. Надеемся, что в Кремле это тоже хорошо понимают, и со сделкой торопится не будут – как говорят в нашем мудром народе, не будем торопиться, чтобы не ошибиться.
Пусть хохлы со своими кураторами сначала распутают кризис легитимности, который они сами создали своими решениями – сейчас на Украине нет законных органов власти, которые бы могли подписывать договор, имеющий хоть какие-то гарантии. Сначала снятие запрета на ведение переговоров, отмена военного положения, снятие электоральных ограничений и запрета партий, отмена цензуры и самые демократичные в мире (покажите европейский эталон) выборы новой власти с международными наблюдателями – и только потом возможны переговоры (о капитуляции) с легитимно избранным президентом оставшейся части Украины. Иначе грошь цена таким договоренностям, которые в любой момент могут обнулиться.
@trueolen
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Стратегическое значение Великой Новосёлки:
– Город был последним укрепрайоном и логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.
– Его потеря открывает путь для российских войск к Запорожью и Днепропетровску.
– ВСУ обороняли город до последнего, включая наемников и инструкторов из Британии, Польши и Грузии.
– Зеленский запретил отвод войск, что привело к большим потерям.
2. Скандал в Украине:
– Глава ГУР Украины Буданов заявил, что переговоры с Россией нужно начать до лета 2025 года, иначе Украина может перестать существовать.
– ГУР попыталось опровергнуть это заявление, но есть данные о наличии аудиозаписи.
– Позиция Буданова совпадает с планом Келлога, предполагающим поэтапное движение к переговорам.
3. Политические игры Буданова:
– Буданов пытается адаптироваться к возможным изменениям власти в США, поддерживая Трампа и стремясь сохранить свои позиции в системе.
– Он может претендовать на роль нового лидера Украины с поддержкой США.
4. Время на стороне России:
– Трамп торопится с переговорами, чтобы укрепить позиции США, но с каждым днём их переговорная позиция слабеет.
– Россия не спешит с соглашениями, так как ситуация на фронте ухудшается для Украины.
– К лету Украина может потерять контроль над оккупированными территориями, что сделает переговоры менее выгодными для США.
5. Кризис легитимности на Украине:
– На Украине отсутствуют легитимные органы власти, способные подписать гарантированный договор.
– Для начала переговоров необходимо снять запрет на ведение переговоров, отменить военное положение, провести демократические выборы с международными наблюдателями.
– Без этих шагов любые договорённости будут нестабильными и могут быть обнулены.
Вывод:
Статья подчеркивает стратегическое значение потери Великой Новосёлки для Украины и раскрывает внутренние политические и военные кризисы в стране. Автор указывает на слабость позиций США и Украины в переговорах с Россией, а также на необходимость восстановления легитимности украинской власти для достижения каких-либо устойчивых соглашений. Россия, по мнению автора, находится в выигрышной позиции и не должна спешить с заключением сделок, пока Украина не решит свои внутренние проблемы.
Первые новости об ударах по украинским военным объектам появились в начале часа утра. Началось всё с Черкасской области: «Внимание! Всем в убежища! Атака беспилотников! Атака беспилотников!» Раздались первые взрывы, а потом понеслось, словно прорвало дамбу. Запылали Полтавская, Сумская, Черниговская, Тернопольская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Киевская области.
все как всегда -аэродромы..склады..поезда..базы..подстанции-больше остальных попало Мотор Сич-похоже добьют полностью..
Значит ЗАМЫСЕЛ таков -С/Х и Ресурсы..НО высоколобые ЯП все знания про ЗАМЫСЕЛ применяют не к своим территориям -а к кому-то ,кто должен им почему-то..
Ответ почему ,именно Проханов изумляет речами оказался прост
“.1 Хамите.
.2 Хо-хо!
3 Мрачный.
5. Мрак.
6. Жуть. .
7. Парниша. .
8. Не учите меня жить.
9. Как ребёнка. .
10. Кр-р-расота!
11. Толстый и красивый.
13. Поедем на таксо. .
14. У вас вся спина белая
15. Подумаешь!
16. Уля.
17. Ого!
18. Железно.
19, во всем виноваты евреи -но это только избранные понимают-остальным достаточно и обозначенного выше
Марина скажи своему что рассказывать на публику как ему приятно от твоего придыхания – это неприлично !!!
Марине.
Я вижу, с каким вниманием и придыханием Вы вычитываете каждый мой комментарий (хотя утверждаете обратное).
Очень приятно!
Согласен с редакцией автора. Россия теперь не должна спешить вообще ничего. Нужно обучить молодых и испытать оружие. Побеждать не нужно