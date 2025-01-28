Самые богатые люди мира потеряли как минимум $108 млрд из-за продажи акций китайской нейросети DeepSeek, пишет Bloomberg.

Самые большие потери у миллиардеров, состояние которых связано с ИИ. Собрали подробности:

▪️20 января DeepSeek выпустила свою нейросеть, в интернете её называют убийцей ChatGPT американской OpenAI;

▪️модель DeepSeek обошлась в $5,6 млн, тогда как в США разработка нейросети стоит от $100 млн до $1 млрд;

▪️руководство запрещённой в РФ Meta беспокоит появление DeepSeek. Оно не знает, как ей противостоять, признал один из сотрудников. В Google заявили, что китайская нейросеть «подстёгивает» их корпорацию, а также OpenAI;

▪️индексы американских и японских компаний начали падать. Сильнее других пострадал производитель чипов NVIDIA: за сутки компания потеряла $600 млрд рыночной стоимости, а акции упали на 17%;

▪️суммарно стоимость ведущих американских компаний упала на $1 трлн. Трамп назвал это «тревожным сигналом», отмечает The Guardian;

▪️накануне DeepSeek подверглась массированной кибератаке, сообщили в компании. Сейчас проблемы исправляют, бесплатная регистрация приостановлена.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Потери миллиардеров: Самые богатые люди мира потеряли минимум $108 млрд из-за продажи акций китайской нейросети DeepSeek.

2. Успех DeepSeek: 20 января DeepSeek выпустила нейросеть, которую называют конкурентом ChatGPT от OpenAI.

3. Низкая стоимость разработки: Модель DeepSeek обошлась в $5,6 млн, что значительно дешевле, чем разработка аналогичных нейросетей в США ($100 млн – $1 млрд).

4. Реакция конкурентов: Руководство Meta и Google выразило обеспокоенность появлением DeepSeek. Google признал, что китайская нейросеть стимулирует их развитие.

5. Падение рынков: Индексы американских и японских компаний начали снижаться. NVIDIA потеряла $600 млрд рыночной стоимости, а её акции упали на 17%.

6. Общие потери: Суммарно стоимость ведущих американских компаний снизилась на $1 трлн. Дональд Трамп назвал это «тревожным сигналом».

7. Кибератака: DeepSeek подверглась массированной кибератаке, что привело к приостановке бесплатной регистрации.

Вывод:

Появление китайской нейросети DeepSeek вызвало значительные потрясения на мировом рынке, особенно в секторе искусственного интеллекта. Низкая стоимость разработки и высокая конкурентоспособность DeepSeek стали вызовом для таких гигантов, как OpenAI, Meta и Google. Это привело к масштабным потерям на фондовом рынке, особенно для компаний, связанных с ИИ, таких как NVIDIA. Кибератака на DeepSeek также подчеркивает уязвимость технологических компаний в условиях растущей конкуренции. Ситуация свидетельствует о shifting balance сил в индустрии ИИ и возможном усилении роли Китая в этой сфере.

Демпинг и захват рынка

DeepSeek могла сознательно использовать стратегию демпинга для захвата доли рынка. Рассмотрим аргументы в пользу этой гипотезы:

1. Использование готовых наработок: Если DeepSeek действительно использовала наработки конкурентов (например, открытые исследования, модели или данные), это позволило ей значительно сократить затраты на разработку. Это даёт ей преимущество в виде более низкой себестоимости продукта, что делает демпинг экономически оправданным.

2. Отсутствие необходимости окупать крупные инвестиции: Крупные игроки, такие как OpenAI, вложили десятки миллионов долларов в разработку своих моделей. Эти затраты они вынуждены компенсировать через высокую стоимость своих продуктов или услуг. DeepSeek, возможно, избежала таких расходов, что позволяет ей предлагать аналогичные решения по более низкой цене.

3. Стратегия захвата рынка: Демпинг — это классическая стратегия для новых игроков, стремящихся быстро завоевать долю рынка. Предлагая продукт по низкой цене, DeepSeek может привлечь большое количество пользователей и клиентов, что создаёт давление на конкурентов.

4. Реакция рынка: Падение акций крупных компаний, таких как NVIDIA, и общее снижение стоимости американских технологических гигантов может быть связано с опасениями инвесторов относительно появления нового сильного конкурента, который способен перевернуть рынок.

5. Кибератака как возможный сигнал: Массированная кибератака на DeepSeek может быть как случайным событием, так и результатом действий конкурентов, которые пытаются замедлить её продвижение. Это косвенно подтверждает, что DeepSeek воспринимается как серьёзная угроза.

Вывод:

DeepSeek могла использовать стратегию демпинга, чтобы быстро захватить долю рынка. Её способность предложить конкурентоспособный продукт по низкой цене, вероятно, основана на использовании готовых наработок и отсутствии необходимости окупать крупные первоначальные инвестиции. Это создаёт серьёзные проблемы для традиционных игроков, таких как OpenAI и NVIDIA, которые вынуждены конкурировать в условиях снижения цен и потери рыночной стоимости. Если эта стратегия окажется успешной, DeepSeek может значительно изменить баланс сил на рынке ИИ.

Исторические параллели

История технологий и бизнеса знает множество примеров, когда компании-первопроходцы тратили огромные ресурсы на разработку новых технологий или продуктов, но в итоге уступали рынок более гибким или удачливым конкурентам. Вот несколько известных прецедентов:

1. Xerox и графический интерфейс пользователя (GUI)

– Что произошло: Xerox в 1970-х годах разработала первый графический интерфейс пользователя (GUI) в своём исследовательском центре PARC. Это была революционная технология, включающая окна, иконки и мышь.

– Итог: Xerox не смогла эффективно коммерциализировать эту разработку. Вместо этого Apple, а затем Microsoft, адаптировали и популяризировали GUI. Apple выпустила Macintosh в 1984 году, а Microsoft — Windows в 1985-м. Xerox осталась в тени, несмотря на то, что именно она была первооткрывателем.

2. Netscape и веб-браузеры

– Что произошло: Netscape была пионером в области веб-браузеров, выпустив Netscape Navigator в 1994 году. Компания потратила значительные ресурсы на развитие технологии и популяризацию интернета.

– Итог: Microsoft, используя свои рыночные преимущества, выпустила Internet Explorer и начала распространять его бесплатно в составе Windows. Это привело к "браузерной войне", в которой Netscape проиграла. В итоге Microsoft захватила большую часть рынка, а Netscape была вынуждена продать свои активы.

3. MySpace и социальные сети

– Что произошло: MySpace была одной из первых успешных социальных сетей, запущенной в 2003 году. Компания вложила огромные ресурсы в развитие платформы и привлекла миллионы пользователей.

– Итог: Facebook, появившийся позже, смог предложить более удобный интерфейс, лучшую функциональность и эффективную стратегию роста. MySpace не смогла адаптироваться к изменениям и быстро потеряла свою аудиторию. В итоге Facebook стал доминирующей социальной сетью, а MySpace превратилась в маргинальный проект.

4. Sony Betamax и видеомагнитофоны

– Что произошло: Sony разработала формат Betamax для видеомагнитофонов в 1970-х годах. Это был технологически более продвинутый формат, чем VHS от JVC.

– Итог: Несмотря на превосходство в качестве, Betamax проиграл "войну форматов" из-за менее агрессивной маркетинговой стратегии и меньшей доступности контента. VHS стал стандартом, а Betamax был вытеснен с рынка.

5. Kodak и цифровая фотография

– Что произошло: Kodak была лидером в области фотографии и фактически изобрела цифровую камеру в 1975 году. Однако компания сосредоточилась на защите своего бизнеса, связанного с плёночной фотографией, и не смогла вовремя перейти на цифровые технологии.

– Итог: Другие компании, такие как Canon, Nikon и Sony, захватили рынок цифровых камер. Kodak, несмотря на свои ранние инновации, обанкротилась в 2012 году.

6. Yahoo и поисковые системы

– Что произошло: Yahoo была одной из первых крупных поисковых систем и интернет-порталов. Компания вложила огромные ресурсы в развитие своей платформы и сервисов.

– тог: Google, появившийся позже, предложил более совершенный алгоритм поиска и минималистичный интерфейс. Yahoo не смогла конкурировать и постепенно потеряла свою долю рынка. В 2017 году Yahoo была продана Verizon.

7. Blockbuster и потоковое видео

– Что произошло: Blockbuster была лидером рынка видеопроката, с тысячами магазинов по всему миру. Компания инвестировала в инфраструктуру и бренд, но не смогла адаптироваться к изменениям.

– Итог: Netflix, начавшаяся как сервис доставки DVD, перешла на потоковое видео и предложила более удобный способ потребления контента. Blockbuster не смогла конкурировать и обанкротилась в 2010 году.

Вывод:

Эти примеры показывают, что даже крупные компании с огромными ресурсами и инновационными разработками могут проиграть, если не смогут адаптироваться к изменениям на рынке или упустят момент для коммерциализации своих технологий. DeepSeek, используя готовые наработки и предлагая более дешёвые решения, может повторить подобный сценарий, особенно если крупные игроки, такие как OpenAI или NVIDIA, не смогут оперативно ответить на вызов.

Комментарий и выводы написаны моделью DeepSeek R1.