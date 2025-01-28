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Катынь 18. Проинтерпретация первопубликаторов

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#плохойсигнал От создателей “аберрации мысли” и “спонтанной иллюстрации мысли”: “семантический сдвиг” и “двойное искажение! Не пропустите! Вторая часть обзора измышлений польского пропагандиста “Сергея Романова”. 18-я серия Катынского подкаста. Интересного прослушивания!

Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal
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00:00:00 Вступление
00:02:28 Благородные нацисты Романова
00:06:01 Витринные офлаги
00:08:08 Реальное отношение к полякам
00:19:31 Не было оружия
00:23:23 Кем вытоптан “лесок”?
00:29:11 Женя Оберхаузер
00:36:56 Всё совпадает
00:39:49 Маневры и стрельба
00:43:16 Оборонительные отряды
00:46:51 Связаны или скованы?
00:58:20 Первопубликаторы
01:01:44 Проинтерпретация
01:06:31 Командировка Романова
01:16:10 Kdt.z.
01:21:37 Завершение

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YRpYiiF3Bmw
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