#плохойсигнал От создателей “аберрации мысли” и “спонтанной иллюстрации мысли”: “семантический сдвиг” и “двойное искажение! Не пропустите! Вторая часть обзора измышлений польского пропагандиста “Сергея Романова”. 18-я серия Катынского подкаста. Интересного прослушивания!

Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal

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00:00:00 Вступление

00:02:28 Благородные нацисты Романова

00:06:01 Витринные офлаги

00:08:08 Реальное отношение к полякам

00:19:31 Не было оружия

00:23:23 Кем вытоптан “лесок”?

00:29:11 Женя Оберхаузер

00:36:56 Всё совпадает

00:39:49 Маневры и стрельба

00:43:16 Оборонительные отряды

00:46:51 Связаны или скованы?

00:58:20 Первопубликаторы

01:01:44 Проинтерпретация

01:06:31 Командировка Романова

01:16:10 Kdt.z.

01:21:37 Завершение