Вас не смущает, что из современной Греции вы не увидите греческие созвездия Малой и Большой Медведицы. Логично предположить, что древние греки жили на юге, а их другая северная часть в Северной России, откуда эти созвездия видны. «Греки считали созвездие Большой Медведицы нимфой Каллисто, а Малую Медведицу — её собакой. Согласно греческим мифам, Зевс соблазнил нимфу Артемиды, Каллисто. Она родила сына Аркада (Тесея, автор). Спасая нимфу и своего ребёнка от мести, Зевс перенёс их на небо, Каллисто — Медведицей, а сына — Волопасом». Волопас (Тесей, автор) раньше назывался «Хранителем Медведиц». Все греки рода Зевса и они северяне.

«Древняя Греция» должна выйти оттуда, откуда вышли все европейские народы после Всемирного Потопа- с некой незатопленной равнины. Лаврентьевская летопись 1377 г. однозначно утверждает, что это Русская равнина. В летописи, действительно, так и написано в тексте: «..Волхов Волга аже идёт на восток в часть Симову») (текст в приложении). Действительно, если идти по реке Волхов на восток, попадаешь на Волгу в «часть Симову». Современные историки «Симовы» земли помещают на равнину в район Тигра и Ефрата в Ираке (г. Багдад), но там нет Волхова и «Волъги».

Также летопись утверждает, что в Библии рассказана история огромного Европейского народа и Русского народа и их родоначальники Сим, Хам и Афет. Они не евреи, а европейцы от эллинского слова «евр»-восток. По версии автора, когда Ной с сыновьями Симом, Хамом и Афетом приплыли с тихоокеанского Востока, они обосновались на единственной незатопленной «Земле»-Русской равнине. Его сыновья здесь стали умножаться и смешиваться с местными аборигенами «Землянами»-«Крестьянами»-«РусАлимами» (п. 141). А во времена Фалека (Алексея?) и Нектана (Неко-царь «Египта») решили построить вавилонскую башню на скалах в горах (Уральских, автор), но Господь разрушил её и рассеял братьев. Братья разделили Землю (Евразию) между собой на зоны расселения (см. ниже карту).

ИТАК, стопроцентно действие с Симом происходит в России на Русской равнине, так как в земле Сима упомянута река Волга и там говорили на древнегреческом языке (он очень похож на русский), так как «Перс»-греческое слово. И названа его земля на греческом-русском «Восток Симови Персида…». Там живут греки-порусы-персы. Можно, конечно, соотнести Персиду с Ираном, но Иран глубоко на Юге (там Хамовы земли) и, где там Волга. В библии написано, что старший сын Сима Элам стал родоначальником «персов» (греков-порусов) и, судя по его имени Элам, он должен быть родоначальником эллин. Его вотчина Сузы (Суздаль?). Древняя Греция должна быть какой-то частью народа Элама и местом их первоначального проживания. Элам был очень силён, он силами своих 4-х царей изнал 5 восточных царей в Содом (Арал) (библия), к нему в плен попал Лот, чей праправнук стал царём МоАва.

Земли Сима, Хама и Афета на карте

Основываясь на Лаврентьевской летописи, выявилась карта распределения земель Сима, Афета и Хама. Их описание в конце статьи. Посмотрим, в каких землях братьев числятся земли греков.

Земля Сима названа «ВОСТОК СИМОВИ ПЕРСИДА…» и определяется пока приблизительно по перечню земель летописи Лаврентия из-за трудности текста (п.141), а также наличию Симоновых монастырей и Симоновых престолов от Киева до Тобольска, от Невы, включая Вятку, до Рязани. Это центральная Русь-Московия на реке Волга. Она показана на карте, как центральный квадрат. Земли Сима связаны с сыновьями Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан). Она и сейчас названа «Восточной ЕврОпой».

Земли Афета (Фета-Тета) названы «ПОЛУНОЩНЫЕ СТРАНЫ и ЗАПАДНЫЕ…» и кольцом окаймляют землю Сима и связывают все моря: Варяжское (Балтийское), Чёрное, Средиземное, Каспийское, Аральское, Тихий океан и Ледовитый океан. Там везде его колонии. В его землях река Волхов. Они везде прокладывают пути морские и по суше. Это «Морская Гидра». Они ткут паутину мировых дорог, как Мировой Паук (МиЗгирь). Имена сыновей Афета известны: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал (Дуб Ала, автор), Мешех, Фирас (Дир Ас или Тирас, автор). В честь них и должны быть названы части владений Афета. Например, остров Ява в честь ИавАна. У них прамать Ана. «Полуночные страны» располагались до Вятки (совр. г. Киров), если идти от Севера. В те времена до 13 века там было тепло. Село Полуночное в районе города Ивдель указано на Северном Урале, как граница Полуночных земель.

«Западные земли» Афета показаны конкретно на карте Келлера вокруг Чёрного моря и на Ледовитом и Тихом океанах и названы «Сарматия Евр Опия» в 1298-1590 г. Они распределены между братьями (Словен, Рус, Болгар, Истер и Коман в 5 поколении от праотца Скифа+Зардана, они «АФЕТЫ» и пришли на Чёрное море с Охотского моря и реки Лена- с ВОСТОКА, п.99 «Сказание о Словене и Русе»). Их путь зелёной линией на приложенной современной карте)

Хамовы земли названы «ПОЛУДЕННАЯ ВПЕРЁД(?)…» должны располагаться в южных районах Евразии на Аральском море, реках Аму-Дарья и Сыр-Дарья, Южном Урале, в Ираке, Иране, Афганистане, севере Африки (Мавритания) и часть островов Кипр, Сардиния. Согласно Библии, сыновьями Хама были Хуш, Мицраим, Фут(Тут) и Ханаан. В честь них и должны быть названы части владений Хама. Хам когда-то поглумился над отцом Ноем, поэтому его имя стало нарицательным «хам».

Выяснится, что все, кого наши историки называют сейчас исконно коренными в центре Руси, оказались не коренными на Руси, а пришельцами с Чёрного моря на окраины центральной России (народы Афета-мурама, мордва, чудь, весь…п.99) в 9 веке. Среди них нет тюркских татар, монгол, башкир, удмуртов, чувашей. Исконно коренными оказались «симонеи Павлины»-«персы»-«порусы» и их предшественники аборигены Русской равнины «алимпии»-«алексы» ( п.131)-«Земляне»-«Крестьяне (от символа Крест)»-«Русалимы» (река Еруслан приток Волги). Вот этот равновеликий крест на столпе под кумиром Алимпием.

Почему описана в Библии (Бывлиня) история Ноя? Потому что они праотцы Афетского (европейского) огромного народа и российского-русского народа-победителя в «войне богов». Они получили континент Евразию-«Мир».

Древняя Греция. Начало Древней Греции

Где же всё-таки могла начаться Греция. Было предположено, что Древняя Греция тоже вышла с Русской равнины. А началась с Атиса. Можно предположить, что в честь него названа Атика1 . Вот он в списке царей греческих (гераклидов до Гигеса) в «Истории» Геродота.

На фото сын Тесея Атис, опирается на голову Атиса?

-Агрон, первый царь Сард-гераклид,

-АТИС (сын Манеса), гераклид (в честь него был назван сын Тесея и «Росы» Атисом).

-Лида (Здесь Меония стала называться по его имени Лидией, от него осталась река Меон на Северном Урале на карте Московии 1706 г.), гераклид.

-Мир (с) (Семиры род царицы Семирамиды-Медеи?)(МиРус?), гераклид.

-Кандавл, гераклид сын МИРса был их последним царём, которого убил Гигес.

-Гигес (военноначальник, основал род МЕРМНАДОВ-«муравьёв»).

-Ард (далёкие «Арады» упоминает Иосиф Флавий)

-Садиат

-Алиат

-Крёз (5 поколение)

Вероятно, Гигес, Ард, Садиат, Алиат, Крёз имели отношение к древнейшей «Крестьянии», ещё до прихода Сима, они свергли гераклидов и вернули власть первородной «Крестьянии». Прототипом Крёза, по версии автора, является Тессей (Рюрик)-Северный Медведь-Аркад. Крёз получает царство по завещанию царя Алиата (Эгей=АегиАлеус в мифах, Галлис). Крёз стал царём в 35 лет после смерти Эгея (Эгей покончил с собой).

Ахиллес

Вышеназванные Мирмидонцы (муравьи) знамениты тем, что из них вышел величайший Герой греков Ахиллес. Цепь его рода такая: Эак-Ахей Мирмидон от Зевса-Ахил (2**) Правитель Мир в перечне царей. Они же Ахемениды.

Начало греков у Геродота (П.15. «Восстание магов»)

«По словам Геродота в ЛИДИИ (на Северном Урале, там село Полуночное у г. Ивдель, автор) на 18 лет настал продолжительный голод (94/1 Геродот). Природные условия так и не исправились и продолжали только ухудшаться. «Тогда народ разделился на 2 части». Сам царь АТИС (сын МАНЕСА) остался на родине, а его сын ТИРСЕН ушёл сначала к морю и затем на кораблях уплыл в страну ОМБРИКОВ. Миновав МНОГО стран они поселились в этой стране и живут там и поныне и именуются ТИРСЕНАМИ». Вероятно море Тирренское (часть Средиземного моря ) названо в честь него. Он образовывал города порты на побережье в выгодных местах, в том числе город Тир (Дир, будущий Константинополь по версии автора), Карфаген. Жаркие и тёплые страны Запада и Малой Азии, современный Египет, Сирия-его цель, где он основал другие города («величайшие» города Антиохию в Сирии и Александрию в дельте Нила, автор) и Афины.

Современная Греция дублирует исходную «Грецию1» на Урале. Поэтому много совпадений, например, в современной Греции гора Олимп (см. овал) очень похожа на гору Манарага в Приполярном Урале, совпадающая с именем дедушки Тирсена Манеса. Там же река Манарага и река Манья.

Гора Манарага

Впоследствие эти города (в Средиземноморье) погибли от некого небесного тела, пролетевшего над землёй и сжёгшего всё на своём пути. Именно этот город Тир завоёвывает Македонский, а потом некий город Тир в Вавилонском царстве разрушает Навуходоносор, «стёр плешь в боях за город Тир». Может к Тиру (Диру) имеет отношение знаменитая Дирка, которую разорвали на части кони, как Исабель в библии (их так казнили). Её предположительное проживание, по версии автора, было на месте современного Екатеринбурга («Пермь Великая», п.128-карта ). Кстати, в современной Греции тоже есть одноимённый город Катерини севернее горы Олимп. На горе Олимп собирались правители Мира. Сначала это были Титаны, а потом их сбросили с Олимпа Зевсы.

Итак. Греция, по версии автора, берёт начало на территории Полярного Урала у гор Манарага и Нảродная с ударением на «а» (см. белый пунктир выше). Далее у Северного Урала, граница село Полуночное у г. Ивдель. Оттуда видны все северные созвездия. Потом они передвигаются южнее на Средний Урал в район г. Уфа и соединяются с Пелием (Пелопонесс в Греции). Там имелось святилище жриц -предположительное место Атики1. Эта местность так и называлась на картах «Уфа» («Великая Венгрия»), пока здесь в 17 в. в горах не поселились тюрки из Казахстана, назвавшиеся по имени приютившего их местного правителя «правенгра»(?) БасКуре башкирами (версия автора). В 1920 году древняя «Уфа» была переименована большевиками в «убойное» «Башкурдистан» (п.128). В 1782 году Екатерина 2 утвердила герб города Уфа, имея в виду тут ранее проживавших («Титанов», не современных башкиров). «В серебряном поле бегущая по зелёной земле куница натурального (чёрного или коричнево-бурого) цвета». Позже для военных на знамени была предложена Белая Лошадь (у поляков такой символ). Куница (Марфа Martes на лат.) или «Белая Лошадь» должны быть исходными символами греков. Соболь и Куница располагаются в истоках Мирового Дерева и означают «невесту» (куница на корне Дуба в «Часах с Павлином» в Малом Эрмитаже, п142).

Тир оставляет топонимы в память о своей бывшей прародине. В честь Эгея (АегиАлеус) появляется название Эгейское море и г. Салоники ( совпадает с г. Салехард). Его путь должен повторить знаменитый «Путь из Варяг в ГРЕКИ». Этот путь прямо приводил к грекам, если идти с Севера.

Когда греки (Тир-Дир) пришли на Средиземное море, появилось Тирренское море и Мраморное море (Марморе). И опять, какое совпадение, на Урале на карте Келлера показан одноимённый город Мармора (совр. Белорецк, см. ниже приложение- белая линия). Название БелоРецк, расположенный в истоке реки Белая, указывает на род Авеля (Бела от Адама и Змеи). Итак, исход греков должен быть сначала из Северного Урала и из района г. Белорецк. А на земле Элама их земли должны быть в Суздале. Марфа Куница –праматерь эллинов (?). Вот она-Марфа на картине стоит с мантией из самого дорогого белого меха соболя (куницы) с чёрными хвостиками, в руке терновый венец.

Греция на старой карте.

Где находилась Древняя Греция на момент 1298 года даже гадать не надо. На старинной карте 1298 -1590 годов Келлера Древняя Греция показана конкретно (белые прямоугольники)*.

Карта греческих локаций.

-Это территория современной Турции, она названа «Натолия» («не тело»-облако, автор).

-Это территория современного Крыма, она названа «Таурика».

-Также имеется некая «Грекия» и «Фракия» в районе современного Стамбула (Константинополь).

-Также часть их должна была жить в Аравии в устье реки Нил и в северной Африке, там Тирсен отметился и Персидском заливе.

-Колония Волхвов Серуан (Совы-Собаки) в Иране и г. Таурус (г. Тегеран), г. Саве.

-Колония персов (греков) морской порт Мадранта на Каспии+Арал (Каспий на карте слит с Аралом).

-Царства Миен (Мин) и Манги на реке Амур.

А вот на территории современной Греции (Эллады) никакой Греции и Рима пока нет на карте в 1298 г.

Всё указывает на то, что события Древней Греции происходили сначала на территории Урала (Северный Урал, Уфа, река Белая) и Суздале. Потом диаспора греков во главе с Тирсеном (Дир?) идёт в Турцию, Крым, основывает Тир (Константинополь?), потом в Италию, потом идёт в Африку, Египет (дельта Нила). Потом диаспора греков от Скифа+Зардана (около 2049 гдо н.э.) идёт в Амурскую область с потомками от 3-х Волхвов и там образуется «царства Миенъ и Манги» (Серебряной Луны, волхв Мельхиор из рода Совы и Собаки, отсюда фамилия Марфы Собакиной) и «Катай» (Илии, волхв Бельтазар муж Мельхиор) в районе Охотского моря. В 1298 году там рай, прекрасная речная долина. Вся эта равнина уйдёт на дно Тихого океана и там образуется Охотское море. Эллинов было мало и они соединились с Пелием (род Посейдона). Путь греков показан красной линией на прилагаемой карте Келлера 1298-1590 г. На современной карте выше он показан белой линией.

Марфа Собакина. Кубок из могилы Марфы Собакиной

Исход греков в современную Грецию.

Потом перед природной катастрофой приблизительно задолго до 1300 г, спасаясь от кометы, все греки уходят из Турции и Крыма в современную Грецию на Балканский полуостров, а Амурские греки уходят в Северную Россию (Архангельск) в 8-9 веке. Турция и Крым попадают под хвост кометы и погибают.

Оттуда из Северной России начинается победное шествие россов (греков) Рюрика в 862 г, закончившееся поражением от «симонеев» (Азазеля) и ханаанов (Самаэль) (изгнали варягов за море). Возвращение россов и их победа состоялась, когда россов поддержали Урманы (Юрики) и Иилии происхождением от Волхва Белтазара (Юрий Долгорукий). После победы россов в «войне богов» с «Титанами» (правенграми и поляками) все созвездия переименовываются. Появляется созвездия Большой и Малой Медведицы (Росомахи), они главные фигуры мировой истории-победители и создатели новой цивилизации малорослых человеков вместо исполинов (высокого роста).

Многие созвездия раньше были связаны с праотцом центральной Руси Алиотом и культом Бабочки ханаанских земель. Имя Алиата, как ПРАОТЦА всех народов, осталось в звёздах. АЛИОТ самая яркая Звезда в созвездии Большой Медведицы. Вероятно, это он на гравюре Адриена Коллаерта АЕОЛ –Ветер северный-«ЗИМА».

Ханаан, Персия и Древняя Греция№1 в Крыму и Турции, а также Монголия погибли в огне кометы. Когда Тесей пришёл из «царства мёртвых» из Аида, он увидел «разрушенные» родные Афины1 (на Урале). После катастрофы греки были призваны на родину-они, как «праросы», вернулись из Греции в Россию, вероятно, в Суздаль.

Древняя Греция в Лаврентьевской летописи.

«Древняя Греция» «путешествовала» с Урала на Юг и далее в современную Грецию, потом на Амур и Северную Россию и в Италию. Их земли перечислены в Лаврентьевской летописи в землях Афета. Это Крым-«Тавриани», Константинополь и Грекия-«Воспория» и «Фраки» , Северная Россия-«Аркад». Более точно можно будет сказать после детального разбора летописи.

Мы всё удивляемся, почему всех новых вождей русов так тянуло в Константинополь. Туда входят, как хозяева, «георгиане» («Земляне»-«Гео» центральной Руси). Туда первым делом идёт Ольга, потом Олег Вещий там прибивает щит на воротах. Причина была в том, что выходец из северной Руси Тирсен сын Атиса и внук Манеса основал тут Тир (Царьград2-Константинополь), по версии автора. Первая столица «Царьград»1 находилась на Охотском море (см. карту- красную звёздочку, Марко Поло). В элиту Константинополя внедряется династия Ангелов (дальневосточников) вместо Комниных (черноморских). Но природная катастрофа ломает всё. Этот великий порт был разрушен природной катастрофой. На месте разрушенного Царьграда2 появляется Константинополь.

Заключение

Из Лаврентьевской летописи складывается общая картина истории Русской равнины. Эта история изложена в Библии, как история борьбы 3-х братьев Сима (центр Руси), Хама (Юг) и Афета (земли вокруг центральной Руси). Победил Афет и «вселился в шатрах Сима». В книге Марко Поло главные владения Афета были на реке Колыма и реке Анадырь, названной в честь Анны, матери Афета, которые утонули в океане. Это должа быть Атлантида Платона, которая «возродилась» на западе в Испании. Она как зеркальное её отражение-дубляж. Атлантида1 должна быть на Тихом океане и там должны быть первые Геракловы Столбы-1 ( «Стопы Геракла», а не столбы). Они, вероятно, раполагались прямо на двух островах Диомида. Они действительно похожи на стопы.

Острова Диомида

Это ещё не затонувшее побережье Тихого океана показано на карте Келлера 1298-1590 г. Затонувшие земли сразу бросаются в глаза на современной карте, они на карте, как голубые лакуны, на побережье тёмно-синего Тихого океана. Сами посмотрите на карту. Там теперь прибрежные моря (Японское, Охотское, Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское, Лаптевых).

В Лаврентьевской летописи описано появление Киевской Руси и Киев толкуется, как мать городам русским. Киев МУЖСКОГО рода и никак не может быть матерью. «СЕ БОУДи МТИ ГРАДОМ РОУСКИМЬ». Здесь, по версии автора, Киев будет для Матери ещё одним градом русским (п. 50). «Мать Сыра Земля» («ЦарьМать») только одна и находилась в «Земле»-Крестьянии-земле Сима в центральной Руси. В сознании «Мать» ну никак не ассоциируется с Киевом-ОКРАИНОЙ. Лаврентий описал только КиевскуюРусь, как часть большой Руси и зарождение там НОВОЙ АФЕТСКОЙ элиты северян от князя Владимира. Владимиру для этого надо было заполучить «царскую» невесту РогНеду и он её заполучил.

Русский ритуал

Поэтому в России «коронуется» не президент, а «царь» ДВУХ держав (как Иван Грозный «Царь царей») «арийского» (аръ первая буква) досимовского Русалима, Столбовой Руси Сима и Восточной державы Афетов (Пресвитера Иоанна, атлантов). И это даже сейчас подспудно проявляется в современном торжественном РИТУАЛЕ инаугурации президента России и коронации российских императоров. Он идёт из глубокой древности ещё со времён Алима и Сима с боярами и дворянами, которых принято высмеивать, как и всё старорусское. О величии предков напомнил Николай 2 своим балом-маскарадом в 1903 году (см. фото). Это не светская «вечеринка»-шоу инаугурации американского президента в Америке.

Но сейчас «коронуется» не «царских» кровей наследник, а назначенный. Назначенные правители, не имеющие царской крови, назывались в истории «Давидами», им власть давалась. Но они становились царями, когда женились на «царской» невесте.

Историки в панике отдают русскую древность (до Рюрика, до 862 г.) то иранцам, то монголам, то татарам, башкирам, тунгусам, хазарам, чтобы избавится от неё. Тем присваивается звание самых «древних», исконно коренных народов на Руси. Заставить всех слепо верить в их «древнее» могущество на Руси очень трудно, но многие историки и деятели искусства уже «сломались» (п. 140). Как можно верить в «фантом», от которого даже следов нет в природе. Историки создали этот «фантом» не на пустом месте. Они взяли «греков» (от единого предка росов «МоноМаха») на реке Амур царства Манги (Мани) и Миен (Мин, там г. Благовещенск) и заменили их этническими кочевниками «халхами», переименовав их в монгол, благо те жили рядом на другом берегу Амура. Было видно, как трудно они переделывали славянскую балладу («Сокровенное сказание монголов») на сарацинский тюркский язык, даже все слова сначала писали через чёрточку по-русски и по-тюркски (тартарски) (п.123, «Поскреби Чингисхана..»).

В «бумажной» войне за свою историю русские проигрывают. Историки уже переучены и древняя Русь до 862 г. в учебниках уже не существует, русские заявлены, как молодой не древний и некоренной народ на своей же родной Руси. В «Сказании о Словене и Русе» Рус «афетский» официально появляется в 2049 году до нашей эры от Скифа+Зардана, а отсчёт русской истории ведётся от Сотворения Мира в Звёздном Храме по Библии староверов Агафьи Лыковой, по которой сейчас 7533 год (2025 г. Р.Х). У Китая сейчас 4722 г. Куда уж древнее. Тем не менее, 7500 лет русской истории историками не признаются, ведь тогда рушатся выдуманные ими тюркские мифы. Перейдя в христианскую религию, Русь сразу отреклась от своего великого языческого прошлого и его начали присваивать другие (п. 50).

Постскриптум

Просто в России соединились две великие державы- «Святая Русь» (Лев+Орёл) и Держава досимовская Алиата (Эгея? Совы? «Зимы»?)-«Симова Столбовая Русь» (Павлина). Здесь не уничтожение одной державы и её народа другой, здесь их соединение-союз, который разрушила «Злата Баба». Русские соединились с русскими и их стало в два раза больше. Даже «Карлы» оказались «от роду русского…» (1**). Тюрок-татар в их рядах не было, их и сейчас только около 3%, да и те пришлые в 17 веке из Казахстана, по версии автора. Виной стала природная катастрофа и исход народов из зон поражения на Русь. А вот элиты дрались насмерть, как в городе КОЗЕЛЬСКЕ. Причём война была между европейцами Афетами («Титанами»-правенграми, поляками и «Зевсами»- росами -словенорусами) за власть над Русской равниной, над Симом. «Ханааны»-«дракониды» и «титаны» проиграли и ушли на Запад, но не смирились с поражением.

О Козельске

Спорим, что в Козельске, который оказал самое большое сопротивлению «монголу» Батыю, вы не найдёте в захоронениях ни одного монгола. Потому что историк Лызлов рассекретил их этническую принадлежность, назвав тех «исторических татар» «некрещёнными славянами». Это все «Афетские народы» у Орбини. А араб Ибн Батута прямо сказал, что основную часть Золотой Орды Берке составляли РУССКИЕ люди. Возможность лишний раз «забетонировать» тюркский миф в мозгах не упускается, особенно сейчас, он всегда щедро спонсируется. Печатаются в огромных количествах книги (Гумилёв) и выпускаются фильмы только с этой направленностью. Никаких альтернатив в исторической науке не допускается. Сейчас (2025 год) срочно сняли фильм про оборону Козельска, не только в целях патриотизма, но и чтобы ещё раз закрепить миф о «монголо-татарах».

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв пишет о Батые: «Согласно «Жития», хан Батый был русский, ярославец, из села Черемхи, и пришел под Ярославль отыскивать своего отца». «Более того, в 1889 г. под редакцией протоирея Л.Петрова был издан «Церковно - исторический словарь», в котором четко написано: «Монголы - то же, что татары - угорское племя, жители Сибири, родоначальники Венгров, основатели Угорской или Венгерской РУСИ, населенной РУСИНАМИ». «Уфа тоже называлась Великой Венгрией». (Проза.Ру. Батый, вы чьих будете? Константин Воротной). И сам Батый назван в источниках «христианином» ( но не от Христа, а от «Крестьянии»-Руси, оттуда были его корни, автор) и в русских источниках он «царь», а не «хан» (Летописный свод).

В Козельске должно быть массовое захоронение –братская могила этих «монголов»-«некрещённых славян»-«русских людей», на ней что-то памятное должно стоять. Их погибло 4000 воинов. Батый был Солнцепоклонником в «Летописном своде Ивана Грозного», а на его знамени голова Старца с длинной бородой (голова Попа Ивана?). На могиле его воинов должно быть что-то «солнечное». Единственное «солнечное» название в Козельске это Оптина Пустынь, название которой от греческого «оптика» (версия автора). «О́птика — раздел физики, изучающий поведение и свойства света». «Опти» это луч Света. Где-то там лежат 4 тыс. «златых», превращённые историками в «монгол». Наверное, неспокойно им лежится от такой несправедливости. Какая изуверская месть историков восточным «афетским» русам.

Что стояло на могиле погибших козельчан известно- древний «языческий» каменный крест «Бабы» (руна Мир, предположение из интернета). «По преданию, в таком, уже христианском виде, козельский каменный Крест был установлен на братской могиле козельчан, погибших при Батыевом нашествии».

В этой истории с Козельском можно предположить, что Батый мстил непосредственным участникам убийства его отца Джучи (Жёлчи-Жёлудя-Злата-происхождением от Попа Ивана и русов «желудей» Сима. Он старший приёмный сын Темучжина-«наследник меркитского плена»). Вероятно, в Козельске сидели противники «Василии Тёмные» (там князем был несчастный отрок Василий Титыч 12 лет от роду, он тоже якобы был убит), которые принимали непосредственное участие в заговоре против Джучи. Поэтому его жители вятичи догадывались-пощады им не будет и, потому так упорно сопротивлялись. Герб Козельску дала Екатерина2, «въ червленомъ полъ, знаменующимъ КРОВОПРОЛИТИЕ, на крестъ расположенные пять серебряныхъ щитовъ съ черными крестами - являющiе храбрость ихъ защинiя и несчастную судьбину - и ЧЕТЫРЕ ЗЛАТЫЕ креста - показующiе ихъ върность"). «Титычи» («Титаны») были заодно с «Злата Бабой»-она бывшая жена Злата, и щиты у них, как серебрянный полумесяц-«турецкий огурец» (кокон бабочки). На их могиле «крест Бабы» и стоял. А вот четыре золотых креста в «кровавом» поле должны принадлежать другим.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сим

«И еси ВОСТОК СИМОВИ ПЕРСИДА, Ватрь (ветры-стороны Света) тоже и до Индикие (края) в долготу и в ширину (и до Нирокоуриа)(Урал?) якоже рещи (г.БелоРецк?) от востока и до полуденья. И Сурия. И Инди (край) по Ефрат реку (Врата-Волга?). Вавилонъ. Кордуна, Асуряне, Мисопотамира, Аравия. Старишая. Елмаисъ. Инди (край). Равия на вся (равнина вся, автор)». По потопѣ . первиє 5 снве Б Ноєви. раздѣлиша землю . Симъ . Хамъ . Афетъ . и ӕсѧ въстокъ . Симови Персида . Ватрь В. тоже 6 и до Индикиӕ в долготу и в ширину [и до Нирокоуриа] Г ӕкоже рещи ѿ въстока и 7 до полуденьӕ . и Суриӕ . и Индиа 8 по Єфратъ рѣку 9. Вавилонъ10. Кордуна . Асурѧне . Мисопотамира 11. Аравиӕ . старѣишаӕ . Єлмаисъ 12. Инди . Равиӕ . на всѧ 13 Д. Описание его земель связано с сыновьями Сима и описаны в п.141.

Хам

ХАМОВЫ же еся ПОЛУДЕННАЯ ВПЕРЁД. Еюпеть, Ефивопье прилежащие ко Индом. Другие же Ефивопья из неяже исходит река Ефиопьская. Чермна текущи на восток Авифаникии прилежащи до Куриниа. Марьмаье. Асиритисиоу и другие. Нумидья. Масурия. Мавританья протиоущи Гадир сущим же к востоку имать Киликию. Памфилию. Писидию Мосию. Луконию. Фругию. Камалию. Ликию Карию. Лудью. Масию другую Троаду. Салиду Вифунию. Старую Фругию и остров неки имать Саръдани Критъ. Купръ и реку Гъону зовемую (Нил)». «Хамови же ӕсѧ . полуденьнаӕВперёд14. Єюпетъ 15. Єфивопьӕ 16. прилежащиӕ ко Индомъ . другаӕ же Єфивопьӕ . из неӕже исходить рѣка Єфиѡпьскаӕ . Чермна текущи . на въстокъ . Авифаникии 17 Е прилежащи . до Куриниа 18. Маръмарьӕ19. Асиритисиоу 20 Ж. и другаӕ 21. Нумидьӕ . Масуриӕ . Мавританьӕ . протиоущи 22 Гадирѣ 23. сущимъ же ко востокомъ имать Киликию . Памъфилию . Писидию Мосию З. Лукаѡнию . Фругию . Камалию 24. Ликию Карию . Лудью 25. Масию . другую 26 Троаду . Салиду 27 И. Вифунию . Старую Фругию . и ѡстровъ 28 неки 29 имать . Саръдани 30 /л.2/ Критъ . Купръ . и рѣку Гѣѡну (Геона, автор) зовемую [Нилъ] І .

Афет

АФЕТУ же аеша ПОЛУНОЩНЫЕ страны и ЗАПАДНЫЕ. Мидия Алъваньа. Арвинньа. Малая и Великая Кападокия. Фефлагони. Галатъ. Влехисъ. Воспории. Меоти (Азов, автор). Дереви. Гаръмати. Тавриани (Крым, автор). Сируфья. Фраци. Макидонья. Алматия. Луеи. Фесалья. Локрия. Пеления. Аже и Полонисъ и наречеса. Аркадъ. АЕпиронья Илюрикъ Словене. Лухитая. Андриокия. Ондръятинская пучина имать же и островы Вротанию (Британию?) Сикилию АЕвию Родока Хиона Льзовона. Кофирана Вакунофа. Кефалинья. Ифакину. Керькуру часть всаячия страны нарицаемую Онию. (и) реку Тигру. текущи межю Миды и Вавилономь до Понетского моря (Чёрное?). на полънощные страны Дунаи Днистр и Кавкаисинские горы. рекше Оугорьски и отудъ доже и до Днъпра и прочая ръки Десна Припеть Двина. Волховъ Волъга. аже идеть на восток в часть Симову. в Афетовъ же части седать Русь. Чюдь и вси языци Меря. Мурома Весь Моръдва. Заволочьская Чюдь. Пермь Печера АЕмь. Оугра Литва. Зимгола Корсь. Сътьгола Любь Ляхове же и Пруси Чюдь пресъдать к морю Варяжскому (Балтийское) по сему же морю седать Варязи съмо ко востоку до предела Симова. По тому же морю седать к западу до земли Агнянски и до Волошьски. Афетово бо и то колено Варязи Свеи. Оурмане (Готе) Русь. Агняне Галичане. Волхва Римляне Немцы. Корлази Веньдицы Фрягове и прочии доже приседать от запада к полуночью и сседася с племенем Хамовы. ( [А]фету А же ӕшас̑ 1 полунощнъıӕ странъı и западн[ъıӕ] 2 Б. Мидиӕ Алъваньӕ . Арвиньӕ 3. Малаӕ и Великаӕ Кападокиӕ . Фефлагони 4. Галатъ . Влехисъ 5. Воспории . Меѡти . Дереви 6. Гаръмати 7 Тавріани 8. Сируфьӕ 9. Фраци 10. Макидоньӕ 11. Алматиӕ . Луєи 12. Фесальӕ 13. Локриӕ . Пелениӕ . ӕже и Полопонисъ 14 наречесѧ 15. Аркадъ 16. Ӕпироньӕ 17 Илюрикъ 18 Словѣне . Лухитаӕ 19. Анъдриѡкиӕ 20. Ѡньдрѣӕтиньскаӕ 21 пучина имать 22 же и ѡстровъı Вротанию 23 Сикилию 24 Ӕвию 25. Родока 26 Хиѡна Лѣзовона 27. Кофирана 28 Вакунофа 29. Кефалиньӕ . Ифакину 30. Керькуру часть 31 всѧчьскиӕ В странъı нарицаємую 32 Ѡнию 33. [и] Г рѣку Тигру 34. текущи 35 межю Мидъı 36 и Вавилономь до Понетьского 37 морѧ . на полънощнъıӕ 38 странъı Дунаи Дьнѣстръ 39. и Кавкаисинскиӕ 40 горъı . рекше Оугорьски 41 и ѿтудѣ 42 доже 43 и до Днѣпра. и прочаӕ рѣки 44 Десна Припеть 45 Двина . Волховъ Волъга . ӕже 46 идеть на востокъ в часть Симову 47 . в Афетовѣ же части сѣдѧть 48 Русь . Чюдь 49. и вси Д ӕзъıци . Мерѧ . Мурома Весь Моръдва . Заволочьскаӕ Чюдь . Пермь Печера Ӕмь . Оугра 50 Литва . Зимѣгола Корсь . Сѣтьгола 51 Любь 52 Лѧхове же и Пруси Чюдь пресѣдѧть 53 к морю Варѧжьскому по сему же морю сѣдѧть 54 Варѧзи сѣмо 55 ко въстоку до 56 предѣла Симова . по т[о]муже морю сѣдѧть къ западу до землѣ Агнѧнски и до Волошьски 57. Афетово бо и то колѣно 58 Варѧзи Свеи 59. Оурмане [Готе] Е Русь . Агнѧне 60 Галичане . Волъхва 61 Римлѧне 62 Нѣмци . Корлѧзи Веньдици Фрѧгове и прочии доже 63 присѣдѧть ѿ запада 64 къ полуночью 65 и 66 съсѣдѧтьсѧ съ племѧнемъ Хамовъıм .

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019. Тонких Г.Л.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024,

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 02. 12.2024,

140. Ответ муфтию. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.

1**«…послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и русскими, говоря так: Список с договора, заключённого при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского-Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Кари, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид-посланные от Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его» («Русь против Хазарии» Владимир Филиппов, Михаил Елисеев. Стр96 . «Вот что говорит о этом ПВЛ»).

2**«Существовало некогда ахейское племя - мирмидоняне, которое жило на территории Фессалии, на острове Эгина. Согласно древнему сказанию, в которое верили представители племени и память о котором чтили соответствующим образом, их народ произошёл от Мирмидона, который являлся сыном самого Зевса и Эвримедузы. Над мирмидонянами правил Ахиллес». «Но был и другой миф, противоречивший первому. Существовал народ, главой которого был Эак, дед Ахиллеса. По какой-то причине Гера решила наслать мор на подданных Эака; в живых не осталось никого. Но Эак обратился к своему отцу, Зевсу, и тот, увидев, как много муравьёв копошится на земле, превратил их часть в людей, тем самым создав новый народ для своего сына, который с тех пор получил характерное название»..

3**. В летописи ПВЛ (Повесть временных лет) написано - "... . и бѣша оу него Словѣни . и В(а)рѧзи . и прочии прозвашасѧ Русью ". Были варяги, словены, а прозвались русью.