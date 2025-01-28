Читает Игорь Ильин

Как много интересного на свете для восьмилетнего мальчишки: море, песчаный пляж, путешествие на дилижансе и на пароходе. И вот, наконец, город — Одесса, в котором он не был всё лето, и где его ждёт множество удивительных вещей и событий. В конце концов, Петю ждёт встреча с закадычным другом — Гавриком.

А впереди у них полно приключений и просто неожиданностей, как хороших, так и не очень. Ведь это 1905 год — время русско-японской войны и время российской революции.