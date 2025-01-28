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Белеет парус одинокий. Валентин Катаев. Аудиокнига

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Читает Игорь Ильин
Как много интересного на свете для восьмилетнего мальчишки: море, песчаный пляж, путешествие на дилижансе и на пароходе. И вот, наконец, город — Одесса, в котором он не был всё лето, и где его ждёт множество удивительных вещей и событий. В конце концов, Петю ждёт встреча с закадычным другом — Гавриком.
А впереди у них полно приключений и просто неожиданностей, как хороших, так и не очень. Ведь это 1905 год — время русско-японской войны и время российской революции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xW3bF5Rsu_E
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