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ВГА Днепропетровской области

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В связи с событиями на фронте в ближайшее время встанет вопрос о необходимости создания военно-гражданской администрации Днепропетровской области для налаживания процессов на территории нового региона желающего провести референдум и вступить в состав России.

До создания ВГА Днепропетровской области после обхода Удачного осталось 4 километра.
Собственно и до начала первых наземных боев в Днепропетровской области с начала СВО.
Этому безусловно поспособствовала Курская авантюра Зеленского.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9634920.html
Метки: война на украине, вс рф, днепропетровск
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29699 27647
    жора шапов три часа назад

      Для этого надо уничтожить Днепровский Каганат (рассадник паразитов – оккупантов, подвид вида ) с самым высоким зданием в городе-реке, и с маленьким политотделом там-же.
      А так-же носителей фразы “вешать будем потом”.

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