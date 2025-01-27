В России запустили ПОЛИМЕРНОГО МОНСТРА!
В России запустили мегакомплекс ЭП-600 – одно самых современных нефтегазохимических производств не только в нашей стране, но и во всём мире. Он позволит снизить продажи сырой нефти за рубеж и производить целую гамму востребованных материалов для российской промышленности. В этом выпуске расскажем о том, как удалось запустить такого гиганта без помощи иностранцев, какие заводы построят вокруг него, о других технологиях и новой истории спасения. Как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.
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Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Запуск мегакомплекса ЭП-600:
– В России запущен один из самых современных нефтегазохимических комплексов ЭП-600, который позволит снизить экспорт сырой нефти и увеличить производство полимеров и других материалов для промышленности.
– Комплекс построен без помощи иностранных партнёров, что стало возможным благодаря усилиям российских специалистов.
– ЭП-600 увеличил мощности «Нижнекамскнефтехима» по производству этилена и его производных, что позволит выпускать больше продукции, такой как трубы, шины и теплоизоляционные материалы.
2. Смежные проекты:
– Будет построен новый этиленопровод длиной 254 км для поставки продукции на завод «Казаньоргсинтез».
– Запущен новый завод по производству гексена, который улучшает свойства полиэтилена.
– Планируется строительство установок для производства этилбензола, стирола и полистирола, что закроет потребности российского рынка в этих материалах.
3. Экономические достижения:
– Ненефтегазовые доходы России выросли на 26% в 2024 году, достигнув 25,6 трлн рублей.
– Россия стала ключевым мировым поставщиком продовольствия, удобрений, полимеров, металлов и технологий.
4. Другие технологические достижения:
– Холдинг «Вертолёты России» поставил новые вертолёты Ми-8МТВ-1.
– Завершена модернизация энергоблоков Ростовской АЭС.
– Начата разработка месторождения золота в Магаданской области.
– Освоено производство ключевых узлов для БПЛА, создан новый ручной пулемёт РПЛ-7.
– Открыты новые производства в различных регионах России, включая заводы по выпуску рыбного корма, металлоконструкций и сухих строительных смесей.
5. Авиационные технологии:
– Объединённая двигателестроительная корпорация показала процесс изготовления углепластиковых решёток для двигателя ПД-14.
– Возможное возобновление совместного с Индией проекта по созданию нового транспортного самолёта.
6. Героический поступок:
– В Московской области мужчина спас семью пенсионеров из горящего дома, проявив смелость и оперативность.
Вывод:
Выпуск демонстрирует значительные достижения России в области нефтегазохимической промышленности, технологий и экономики. Запуск комплекса ЭП-600 и связанные с ним проекты подчёркивают способность страны развивать высокотехнологичные производства без зависимости от иностранных партнёров. Рост ненефтегазовых доходов и экспортных возможностей свидетельствует о диверсификации экономики и укреплении позиций России на мировом рынке. Кроме того, выпуск подчёркивает важность героических поступков и вклад отдельных граждан в общество.
Вот и засунь эти полимеры себе в ж….. . Если в ближайшие десятилетия не откажемся от полимеров, в т.ч. и для производства автомобильных шин, посуды, пакетов, одежды и т.д. всем будет на Земле кирдык!!!
Брахмана на сайте нет уже 21 минуту…Все…Пьем,курим,ругаемся матом без ограничений.
Брахман…А можно то,что не касается выкачки ресурсов,и их обработки,а также доставки за границу посмотреть? И без “супервооружений”,если можно.
Будет – опубликую.
Я всей душой надеюсь что будет….Только нужно еще маленечко потерпеть?
Если невтерпёж – сделайте сами.
Я же не сайт “сделано у нас”. Не могу выложить то,чего нет.
А почему до сих пор на ютубе выпуски выходят?
Не хотят радовать Россиян, или вызвать зависть не Россиян.