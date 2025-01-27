▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Барановка, Шевченко, Славянка, Ясеновое, Новоелизаветовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля и склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41571 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 20858 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21010 орудий полевой артиллерии и минометов, 30830 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России