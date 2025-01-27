Он родился в Ленинграде незадолго до начала войны. Его отец и брат ушли на фронт и погибли, защищая город. Мать мальчика умерла от голода, и он оказался в детском доме, откуда его отправили в эвакуацию.

Преодолев долгий путь через Ладожское озеро и немецкие бомбёжки, проехав полстраны, он, наконец, оказался в Карачаево-Черкесии, где в одном из аулов его приютила местная семья.

У этого человека два имени — Виктор Воронин и Рамазан Адзинов. Под первым он родился в Ленинграде, а под вторым его укрывали от оккупантов в кавказском ауле.

Спустя годы, после окончания Войны, в его аул приехали ленинградские журналисты, чтобы взять интервью у чудом спасённых детей блокадного Ленинграда. Благодаря этому сюжету его увидела родная сестра, пережившая Блокаду, и они вновь воссоединились на берегах Невы.

Эту уникальную историю, с сюжетом интереснее любого фильма, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады смотрите в новом выпуске «Цифровой истории».

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Детство и начало войны:

– Рассказчик родился в Ленинграде, его семья жила на Невском проспекте.

– Отец ушёл на фронт с моряками, мать и дети остались в блокадном Ленинграде.

– В семье было трое детей: старшая сестра, брат Ваня и сам рассказчик.

– Во время блокады семья голодала, мать умерла от голода, а дети остались одни.

2. Голод и блокада:

– Рассказчик описывает ужасы блокады: холод, голод, смерть матери.

– Он вспоминает, как ходил за хлебом по карточкам, но сил не было даже дойти до магазина.

– Мать умерла, и её тело лежало в общей кухне, так как хоронить было некому.

3. Эвакуация:

– После смерти матери детей эвакуировали из Ленинграда через Ладожское озеро.

– Рассказчик попал в детский дом, где его кормили и пытались спасти от голода.

– Он описывает, как дети ехали в товарных вагонах, страдая от холода и голода.

4. Жизнь в эвакуации:

– Рассказчик оказался в Карачаево-Черкесии, где его взяла к себе местная семья.

– Он вспоминает, как его назвали Рамазаном, а позже Шуриком.

– В эвакуации он встретил других детей из Ленинграда, которые также пережили блокаду.

5. Поиски семьи:

– После войны рассказчик пытался найти своих родных, но узнал, что его отец погиб на фронте.

– Он нашёл свою сестру, которая также выжила, но их отец и брат погибли.

6. Память о войне:

– Рассказчик посещает мемориалы и кладбища, где похоронены моряки, защищавшие Ленинград.

– Он вспоминает, как его семья пережила войну, и благодарит тех, кто помог ему выжить.

Вывод:

Беседа с Виктором Ворониным — это эмоциональный и глубокий рассказ о жизни в блокадном Ленинграде, ужасах войны, голоде и потере близких. Его история — это свидетельство стойкости и мужества людей, переживших одну из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Рассказчик подчёркивает важность памяти о тех событиях и благодарность тем, кто помог ему и другим детям выжить в те трудные времена. Его история также показывает, как война разлучала семьи, но благодаря усилиям людей, многие смогли найти друг друга после войны.