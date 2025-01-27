Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Читает Вячеслав Невинный

Страницы романа о жизни и быте помещиков-крепостников середины XIX века. Повествование ведется от лица Никанора Затрапезного, наследника старинного дворянского рода, который рассказывает о своих предках, о своем детстве и юности, проведенных в пошехонской усадьбе в разгар крепостного права.

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