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Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Читает Вячеслав Невинный (1990)

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Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. Читает Вячеслав Невинный

Страницы романа о жизни и быте помещиков-крепостников середины XIX века. Повествование ведется от лица Никанора Затрапезного, наследника старинного дворянского рода, который рассказывает о своих предках, о своем детстве и юности, проведенных в пошехонской усадьбе в разгар крепостного права.

#МихаилСалтыковЩедрин #ЧитаетВячеславНевинный 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4o5kL4d6EzQ
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