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Подвиг блокадного Ленинграда и ложь фальсификаторов

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Программа была записана к 80-летию начала блокады Ленинграда, но и в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от немецко-финской блокады она не утратила своей актуальности

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Блокада Ленинграда как подвиг и трагедия:
   – Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одним из самых тяжелых испытаний в истории человечества.
   – Город выстоял благодаря героизму армии и гражданского населения, несмотря на голод, холод, бомбежки и артобстрелы.

2. Попытки фальсификации истории:
   – В последние десятилетия появляются ложные утверждения о том, что Ленинград не нужно было защищать, что финны были "благодетелями", а вина за страдания лежит на советской власти.
   – Эти утверждения искажают историческую правду и принижают подвиг защитников города.

3. Роль финнов и немцев в блокаде:
   – Финны активно участвовали в блокаде, их войска не смогли взять Ленинград из-за сопротивления советских войск, а не из-за "гуманизма".
   – Немцы планировали стереть Ленинград с лица земли, что подтверждается документами и действиями на оккупированных территориях.

4. Потери и жертвы:
   – Во время блокады погибло около 880 тысяч человек от голода, а общие потери в Ленинградской битве составили около 997 тысяч убитых и более миллиона раненых.
   – Эти цифры опровергают мифы о том, что армия ничего не делала для защиты города.

5. Подвиг ленинградцев:
   – Ленинградцы продолжали работать на заводах, производили вооружение, спасали культурные ценности и памятники.
   – Научные работники, врачи, библиотекари и другие специалисты совершали невероятные подвиги, спасая город и его наследие.

6. Роль руководства города:
   – Мифы о том, что верхушка города "пировала" во время блокады, не соответствуют действительности. Руководство города работало в аскетичных условиях и делало всё для спасения города.
   – Ленинградское руководство, несмотря на ошибки, сыграло ключевую роль в организации обороны и выживания города.

7. Роль Русской православной церкви:
   – Священники в блокадном Ленинграде продолжали служить, поддерживая дух людей и помогая им выживать в нечеловеческих условиях.
   – Церковь сыграла важную роль в сохранении веры и воли к сопротивлению.

8. Историческая правда:
   – Необходимо очистить историю блокады от мифов и фальсификаций, которые насаждались с хрущевских времен и в перестройку.
   – Подвиг ленинградцев и защитников города должен быть увековечен и правдиво передан будущим поколениям.

Вывод:

Блокада Ленинграда — это не только трагедия, но и величайший подвиг советского народа, армии и гражданского населения. Несмотря на попытки фальсификации истории, важно сохранить правду о тех событиях, чтобы подвиг ленинградцев не был забыт. Руководство города, армия, рабочие, ученые, врачи, священники и простые жители — все они внесли свой вклад в победу над врагом. Историческая правда должна быть восстановлена, а память о героизме и жертвах блокады — сохранена для будущих поколений.

Источник: https://rutube.ru/video/ec6f0fd95ef8e3dfc93bd8b150dfca86/
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