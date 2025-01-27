Аудиокнига У старого рудника Павла Петровича Бажова. Очерк писателя об уральской жизни, производственных и культурных особенностях, колорите. То есть о всем том, что нашло отображение в знаменитых Уральских сказах… Всё это и многое другое Вы сможете услышать в данной аудиокниге. Приятного прослушивания! Каждый день на нашем канале новые аудиокниги и аудиосказки для Вас дорогие слушатели! Для Вашего удобства в данную аудиокнигу добавлены таймкоды, разделяющие аудиокнигу на эпизоды по главам.

Читает: Владимир Сушков

Таймкоды:

00:00:00 Глава первая

00:25:26 Глава вторая

00:45:44 Глава третья

01:15:10 Глава четвёртая

01:54:19 Глава пятая

02:15:51 Глава шестая