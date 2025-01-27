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Павел Петрович Бажов: У старого рудника

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Аудиокнига У старого рудника Павла Петровича Бажова. Очерк писателя об уральской жизни, производственных и культурных особенностях, колорите. То есть о всем том, что нашло отображение в знаменитых Уральских сказах… Всё это и многое другое Вы сможете услышать в данной аудиокниге. Приятного прослушивания! Каждый день на нашем канале новые аудиокниги и аудиосказки для Вас дорогие слушатели! Для Вашего удобства в данную аудиокнигу добавлены таймкоды, разделяющие аудиокнигу на эпизоды по главам.

Читает: Владимир Сушков

Таймкоды:
00:00:00 Глава первая
00:25:26 Глава вторая
00:45:44 Глава третья
01:15:10 Глава четвёртая
01:54:19 Глава пятая
02:15:51 Глава шестая

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jeEsq6-CxWY
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