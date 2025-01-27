Ленин – жил. Ленин – жив. Ленин – будет жить! Е.Спицын, Д.Новиков, В.Карасёв, Г.Фёдоров
Эфир на канале Красная линия 21 января 2025 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Актуальность Ленина и его идей:
– Ленин остается актуальной фигурой спустя более 100 лет после его смерти. Его идеи продолжают влиять на мировую политику, особенно в условиях кризиса капитализма.
– Ленин был не только теоретиком, но и практиком, сумевшим соединить теорию с практикой, что привело к успеху Октябрьской революции и созданию СССР.
– Его вклад в теорию капитализма, социалистической революции и национально-освободительного движения остается значимым.
2. Кризис капитализма и поиск альтернатив:
– Современный капитализм находится в тупике, что признают даже лидеры капиталистических стран, такие как Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
– Ленинские идеи предлагают альтернативу капитализму, что делает их особенно актуальными в условиях глобального кризиса.
3. Международное влияние Ленина и СССР:
– Ленин и СССР оказали значительное влияние на мировую историю, включая поддержку антиколониальных движений и создание модели социалистического государства.
– Современные социалистические страны, такие как Китай, Вьетнам, Куба и Северная Корея, продолжают следовать ленинским принципам и поддерживают дружественные отношения с Россией.
4. Роль КПРФ в современной России:
– КПРФ играет важную роль в сохранении связей с социалистическими странами и в продвижении ленинских идей в России.
– Партия активно сотрудничает с коммунистическими партиями других стран, что способствует укреплению международных отношений.
5. Отношение власти к Ленину и коммунистическим идеям:
– Власть в России постепенно начинает признавать значимость Ленина и советского наследия, хотя это происходит скорее из-за внешних обстоятельств, чем из-за искреннего признания.
– Попытки власти использовать советскую символику и риторику не всегда воспринимаются народом как искренние.
6. Будущее социализма и коммунистических идей:
– Социализм остается актуальной и перспективной моделью для человечества, особенно в условиях кризиса капитализма.
– Ленинские идеи продолжают вдохновлять людей по всему миру, и коммунистическое движение выдвигает новых лидеров, способных продолжить дело Ленина.
Вывод:
Беседа подчеркивает непреходящую актуальность идей Ленина и их влияние на современную мировую политику. В условиях глобального кризиса капитализма ленинские принципы предлагают альтернативу, которая находит отклик как в России, так и за ее пределами. КПРФ играет ключевую роль в сохранении и продвижении этих идей, несмотря на сложные отношения с современной российской властью. Ленин и его наследие остаются важным инструментом для коммуникации с миром и для поиска путей выхода из текущего кризиса. Социализм, как модель справедливого общества, продолжает быть актуальным и востребованным, особенно в условиях растущего социального неравенства и экономических проблем.
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…Lенин прИДЁТ…неуж-то КТО-то его “ждёт”…
…наверное НЫНЕшний КАГАЛ – из России “КОГТИ-РВЁТ”…
…конфискация ВСЕГО “нажitoго” – в России ГРЯДЁТ…
…ЧЛЕНЫ “едроССни” – куда ИХ “чёрт” УНЕСЁТ…
…ПО Lенiнскому ПРАВЛЕНИЮ – “СОСКУЧИЛСЯ” народ… :-)
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- С новым Lенiным – НОВАЯ власть прИДЁТ…
- Новые ТРОЦКИЕ появятся – а старые – в Сибирь ОТПРАВЯТся…
- Люди(в России)- по НОВОМУ – станут “ЖИТЬ”…
- Новыы ДЕРЖИНСКИЙ появятся,чтобы Родине Служить…
*** но Самое Главное ЭТО: Новому Сталину Быть***
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…НЫНЕшние “правящие” – НА “пенсии” УЙдут…
…ИМ,согласно “законов” – “пенсии–ДАДУТ”…
…ВСЮ “ду#авскую-рать” – БУДУТ ЗАМЕНЯТЬ…
…на НОВУЮ – Lенiнскую “Р А Т Ь”…
…а “ду#авцы” – ЛОМАНУТся Сибирь ОСВАИВАТЬ…
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* По-честному – в России жить НАЧНУТ…
* а те,кто НЕ пожелают – на ЗОНЫ уй’дут…
* “широка-страна-МОЯ-родная” – ТАМ – они петь НАЧНУТ…
* ИДЕИ “дедушки” Ленина – в страну ВЕРНУТ…
* Возвращение в Россию НОВОГО Ленина – ВСЕ соседи ждут…:-):-(
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ну И…Ваши мнения – господа-товарищи…
(не забудьте СНЯТЬ с себя “ПАРАНЖИ”=НИКi…)
* и ПОМНИте о Культуре общения…
– Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 27-1-25
“Социализм остаётся актуальной и перспективной моделью для человечества…”
Чем сильнее Запад будет ужесточать санкции и блокаду против России, тем быстрее на смену олигархату начнутся социалистические преобразования в нашей стране в интерсах государства и пролетариев.