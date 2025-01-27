Эфир на канале Красная линия 21 января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Актуальность Ленина и его идей:

– Ленин остается актуальной фигурой спустя более 100 лет после его смерти. Его идеи продолжают влиять на мировую политику, особенно в условиях кризиса капитализма.

– Ленин был не только теоретиком, но и практиком, сумевшим соединить теорию с практикой, что привело к успеху Октябрьской революции и созданию СССР.

– Его вклад в теорию капитализма, социалистической революции и национально-освободительного движения остается значимым.

2. Кризис капитализма и поиск альтернатив:

– Современный капитализм находится в тупике, что признают даже лидеры капиталистических стран, такие как Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

– Ленинские идеи предлагают альтернативу капитализму, что делает их особенно актуальными в условиях глобального кризиса.

3. Международное влияние Ленина и СССР:

– Ленин и СССР оказали значительное влияние на мировую историю, включая поддержку антиколониальных движений и создание модели социалистического государства.

– Современные социалистические страны, такие как Китай, Вьетнам, Куба и Северная Корея, продолжают следовать ленинским принципам и поддерживают дружественные отношения с Россией.

4. Роль КПРФ в современной России:

– КПРФ играет важную роль в сохранении связей с социалистическими странами и в продвижении ленинских идей в России.

– Партия активно сотрудничает с коммунистическими партиями других стран, что способствует укреплению международных отношений.

5. Отношение власти к Ленину и коммунистическим идеям:

– Власть в России постепенно начинает признавать значимость Ленина и советского наследия, хотя это происходит скорее из-за внешних обстоятельств, чем из-за искреннего признания.

– Попытки власти использовать советскую символику и риторику не всегда воспринимаются народом как искренние.

6. Будущее социализма и коммунистических идей:

– Социализм остается актуальной и перспективной моделью для человечества, особенно в условиях кризиса капитализма.

– Ленинские идеи продолжают вдохновлять людей по всему миру, и коммунистическое движение выдвигает новых лидеров, способных продолжить дело Ленина.

Вывод:

Беседа подчеркивает непреходящую актуальность идей Ленина и их влияние на современную мировую политику. В условиях глобального кризиса капитализма ленинские принципы предлагают альтернативу, которая находит отклик как в России, так и за ее пределами. КПРФ играет ключевую роль в сохранении и продвижении этих идей, несмотря на сложные отношения с современной российской властью. Ленин и его наследие остаются важным инструментом для коммуникации с миром и для поиска путей выхода из текущего кризиса. Социализм, как модель справедливого общества, продолжает быть актуальным и востребованным, особенно в условиях растущего социального неравенства и экономических проблем.