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Ленин – жил. Ленин – жив. Ленин – будет жить! Е.Спицын, Д.Новиков, В.Карасёв, Г.Фёдоров

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Эфир на канале Красная линия 21 января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Актуальность Ленина и его идей:
   – Ленин остается актуальной фигурой спустя более 100 лет после его смерти. Его идеи продолжают влиять на мировую политику, особенно в условиях кризиса капитализма.
   – Ленин был не только теоретиком, но и практиком, сумевшим соединить теорию с практикой, что привело к успеху Октябрьской революции и созданию СССР.
   – Его вклад в теорию капитализма, социалистической революции и национально-освободительного движения остается значимым.

2. Кризис капитализма и поиск альтернатив:
   – Современный капитализм находится в тупике, что признают даже лидеры капиталистических стран, такие как Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
   – Ленинские идеи предлагают альтернативу капитализму, что делает их особенно актуальными в условиях глобального кризиса.

3. Международное влияние Ленина и СССР:
   – Ленин и СССР оказали значительное влияние на мировую историю, включая поддержку антиколониальных движений и создание модели социалистического государства.
   – Современные социалистические страны, такие как Китай, Вьетнам, Куба и Северная Корея, продолжают следовать ленинским принципам и поддерживают дружественные отношения с Россией.

4. Роль КПРФ в современной России:
   – КПРФ играет важную роль в сохранении связей с социалистическими странами и в продвижении ленинских идей в России.
   – Партия активно сотрудничает с коммунистическими партиями других стран, что способствует укреплению международных отношений.

5. Отношение власти к Ленину и коммунистическим идеям:
   – Власть в России постепенно начинает признавать значимость Ленина и советского наследия, хотя это происходит скорее из-за внешних обстоятельств, чем из-за искреннего признания.
   – Попытки власти использовать советскую символику и риторику не всегда воспринимаются народом как искренние.

6. Будущее социализма и коммунистических идей:
   – Социализм остается актуальной и перспективной моделью для человечества, особенно в условиях кризиса капитализма.
   – Ленинские идеи продолжают вдохновлять людей по всему миру, и коммунистическое движение выдвигает новых лидеров, способных продолжить дело Ленина.

Вывод:

Беседа подчеркивает непреходящую актуальность идей Ленина и их влияние на современную мировую политику. В условиях глобального кризиса капитализма ленинские принципы предлагают альтернативу, которая находит отклик как в России, так и за ее пределами. КПРФ играет ключевую роль в сохранении и продвижении этих идей, несмотря на сложные отношения с современной российской властью. Ленин и его наследие остаются важным инструментом для коммуникации с миром и для поиска путей выхода из текущего кризиса. Социализм, как модель справедливого общества, продолжает быть актуальным и востребованным, особенно в условиях растущего социального неравенства и экономических проблем.

Источник: https://rutube.ru/video/84b14e87471cf6af507981b03933f6e8/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1845 1533
    Valeriy Bondarik час назад

      ,..,PrrriveTT,..,

      …Lенин прИДЁТ…неуж-то КТО-то его “ждёт”…
      …наверное НЫНЕшний КАГАЛ – из России “КОГТИ-РВЁТ”…
      …конфискация ВСЕГО “нажitoго” – в России ГРЯДЁТ…
      …ЧЛЕНЫ “едроССни” – куда ИХ “чёрт” УНЕСЁТ…
      …ПО Lенiнскому ПРАВЛЕНИЮ – “СОСКУЧИЛСЯ” народ… :-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      - С новым Lенiным – НОВАЯ власть прИДЁТ…
      - Новые ТРОЦКИЕ появятся – а старые – в Сибирь ОТПРАВЯТся…
      - Люди(в России)- по НОВОМУ – станут “ЖИТЬ”…
      - Новыы ДЕРЖИНСКИЙ появятся,чтобы Родине Служить…
      *** но Самое Главное ЭТО: Новому Сталину Быть***
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …НЫНЕшние “правящие” – НА “пенсии” УЙдут…
      …ИМ,согласно “законов” – “пенсии–ДАДУТ”…
      …ВСЮ “ду#авскую-рать” – БУДУТ ЗАМЕНЯТЬ…
      …на НОВУЮ – Lенiнскую “Р А Т Ь”…
      …а “ду#авцы” – ЛОМАНУТся Сибирь ОСВАИВАТЬ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      * По-честному – в России жить НАЧНУТ…
      * а те,кто НЕ пожелают – на ЗОНЫ уй’дут…
      * “широка-страна-МОЯ-родная” – ТАМ – они петь НАЧНУТ…
      * ИДЕИ “дедушки” Ленина – в страну ВЕРНУТ…
      * Возвращение в Россию НОВОГО Ленина – ВСЕ соседи ждут…:-):-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ну И…Ваши мнения – господа-товарищи…
      (не забудьте СНЯТЬ с себя “ПАРАНЖИ”=НИКi…)
      * и ПОМНИте о Культуре общения…

      – Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 27-1-25

    • 19352 17750
      Руса 6 мин. назад

        “Социализм остаётся актуальной и перспективной моделью для человечества…”

        Чем сильнее Запад будет ужесточать санкции и блокаду против России, тем быстрее на смену олигархату начнутся социалистические преобразования в нашей стране в интерсах государства и пролетариев.

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