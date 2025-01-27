Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика Казус Колтуновой 09:51 Сегодня 82 1 brahman Одесская "писательница" Колтунова недовольна "украинским порядком".Ранее она призывала всех русских уезжать с Украины.Смешной бумеранг. Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9635295.html Метки: война на украине, мобилизация, одесса, русофобия, трупозаваливание, Украина Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Юрий Нестернко: Эммиграция - другого выхода нет. Встреча Н. В. Левашова с читателями 3 сентября 2011 года Владислав Карабанов: Рациональной позицию РФ не назовёшь… Непобедимый первородный мир Русскую армию нужно беречь и уважать
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