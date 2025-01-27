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Казус Колтуновой

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Одесская "писательница" Колтунова недовольна "украинским порядком".
Ранее она призывала всех русских уезжать с Украины.
Смешной бумеранг.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9635295.html
Метки: война на украине, мобилизация, одесса, русофобия, трупозаваливание, Украина
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