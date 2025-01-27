Альтернативная химия



Накопленные отдельные химические сведения за много веков позволяли сделать некоторые обобщения о природе вещей и явлений. Мы с Аваком Авакяном прокомментируем цепочку повествования о химии по школьным учебникам Габриеляна.



Свои соображения о природе вещей философ Парменид выразил в постулатах.

Бытие одно, и не может быть двух и более «бытий».

Иначе они должны были бы быть отграничены друг от друга — Небытием (его нет);

Бытие сплошно (едино), то есть не имеет частей.

Если бытие имеет части, значит части отграничены друг от друга — Небытием (его нет);



Родоначальник атомистической теории Демокрит, учёный из фракийского города Абдеры.

Образ жизни Демокрита казался абдеритам непонятным: он постоянно уходил из города, скрывался на кладбищах, где вдали от городской суеты предавался размышлениям; иногда Демокрит без видимой причины разражался смехом, настолько смешными казались ему людские дела на фоне великого мирового порядка (отсюда его прозвище «Смеющийся Философ»). Высказывая Демокрита.

«[Лишь] в общем мнении существует цвет, в мнении — сладкое, в мнении — горькое, в действительности же [существуют только] атомы и пустота». Так говорит Демокрит, полагая, что все ощущаемые качества возникают из соединения атомов [существуя лишь] для нас, воспринимающих их, по природе же нет ничего ни белого, ни чёрного, ни жёлтого, ни красного, ни горького, ни сладкого. Демокрит «придумал пустоту» для объяснения движения, полагая, что «непрерывное бытие» Парменида — это «монолитная глыба», в которой нет пространства (пустого) для перемещения чего–либо.

Авак Авакян видит противоречие в идее Демокрита; он говорит: «Деление мира на материю и пустоту (частицы материи, окружённые пустым пространством) приводит нас к законам Ньютона и законам сохранения; эти законы приводят нас ко второму закону термодинамики, гласящему, что всё стремится к равновесию; но само деление на материю и окружающую её пустоту — это нарушение равновесия! Второй закон термодинамики — это “закон сообщающихся сосудов”: если где–то материи больше, а где–то меньше, то возникает поток, и “уровни в сообщающихся сосудах” выравниваются. Но почему же материальная частица, окружённая пустотой, не пытается рассыпаться, чтобы её материя равномерно распределилась в этой пустоте?!».

Описанный Карлосом Кастанедой Дон Хуан считал: то, что мир воспринимается нами как «объекты, разделённые пустотой», — это следствие того, что наша речь представляет собой «словà, разделённые паузами». Дон Хуан констатировал, что мы непрерывно ведём сами с собой мыслительный диалог. И именно самогипноз непрерывным внутренним диалогом создаёт в нас иллюзию, что мир — это «объекты, разделённые пустотой». Остановка же внутреннего диалога приводит к тому, что мы приобретаем способность проходить сквозь стены по той простой причине, что стены иллюзорны, а мир, именуемый Явью, — это лишь одно из сновидений. «От Иоанна святое благовествование» содержит подобную информацию: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него нàчало быть, и без Него ничто не нàчало быть, что нàчало быть. … И Слово стало плотию». То есть наша способность говорить (владение «словом») создаёт в нас иллюзию разделённости мира на «объекты и окружающее их пустое пространство»; и ведь в сновидении «объекты» тоже кажутся «плотными» («плотию»).

Гераклит Эфесский говорил: «У бодрствующих один, общий мир, а спящие отворачиваются каждый в свой собственный». Дон Хуан намекал, что все «миры» — это сновидения, а мир Яви кажется нам столь чётким и реалистичным благодаря тому, что он — «коллективный глюк».

Я могу добавить к высказываниям греческих философов из Вики и соображениям Авака то, что Парменид вёл речь о бытие и не бытие, а это не то же самое, что пустота и материя. Так как на мой взгляд пустота, космический вакуум, это не небытие, а только место, где событие возможно, в то время как небытие предполагает отсутствие чего бы то ни было полностью. Поэтому высказывание Парменида, что не может быть пробелов небытия между событиями бытия абсолютно верно, бытие непрерывно.

Учение Аристотеля явилось основой развития алхимии. В 7 в. н.э. знания египтян и греков в области химии восприняли арабы, многие сведения по химии они заимствовали у сирийцев и китайцев. Арабы дали приставку ал к коптскому слову «хеми» («чёрный»); соответственно, смысл слова «химия» близок к словосочетанию «таинственно чёрный». Цель алхимии — превращение «неблагородных» металлов в золото. Алхимики считали, что золото — самый «совершенный» металл, и все другие металлы стремятся превратиться в золото (а алхимик может им в этом «помочь», дав «катализатор» — «философский камень»). Однако современные ядерщики считают, что обладателем самого совершенного атомного ядра является не золото, а изотоп желèза ⁵⁶Fe: он, с их точки зрения, имеет «самую низкую массу на нуклон». Следовательно, все более тяжёлые ядра могут увеличить энергию связи на нуклон, распадаясь с образованием ⁵⁶Fe, а все более лёгкие ядра могут увеличить энергию связи на нуклон, термоядерно сливаясь друг с другом с образованием ⁵⁶Fe. Золото же находится вблизи границы стабильности атомного ядра; тяжелее золота лишь 4 элемента: ртуть, таллий, свинец и висмут. Все элементы тяжелее висмута нестабильны (радиоактивны) и рано или поздно превратятся в свинец либо в висмут (стабильность висмута недавно была оспорена, но Авак Авакян считает соответствующее исследование недостаточно убедительным).

Выстраивая химические элементы в ряд по увеличению масс, английский химик Джон Ньюлендс (1837−1898) сделал открытие: — обнаружил периоды! Закон периодичности он назвал «Законом октав», увидев аналогию между повтором ноты через октаву и повтором свойств химического элемента через период. Ньюлендс составил таблицу химических элементов и опубликовал книгу «Об открытии периодического закона и об отношениях между элементами» и доклад «Закон октав и причины химических соотношений среди атомных весов». В 1887 году Лондонское королевское общество присудило Джону Ньюлендсу медаль Дэви «за открытие периодического закона химических элементов». Именно Ньюлендсу принадлежит приоритет открытия периодического изменения свойств химических элементов.

Общепринятое мнение, что химические свойства элементов определяют электронные оболочки, сомнительно. Например, принято считать, что «валентная оболочка элемента полна и наиболее устойчива, если содержит 8 электронов». С опорой на эту идею, Г.Н. Льюис сформулировал «Правило октета», гласящее, что «при образовании молекул атомы удовлетворяют свою потребность в достижении 8−электронной валентной оболочки». Соответственно, именно наличием 8−электронной валентной оболочки «положено» объяснять инертность благородных газов. Но это порождает вопрос: — почему же самым инертным элементом в Мироздании является гелий, у которого электронов всего 2, и который в Периодической таблице должен занимать вторую клеточку, то есть находиться над бериллием, а не над неоном?!

Одни из базовых геохимических процессов в земной коре — «конкуренция» углерода с кремнием, что обусловлено различием свойств карбонатов и силикатов, диоксидов углерода и кремния. CO₂ — газ, а SiO₂ — тугоплавкое твёрдое соединение. Угольная кислота сильнее кремниевых кислот, но её сòли карбонаты термически менее устойчивы, чем силикаты. Поэтому при невысоких температурах (существующих на поверхности нашей планеты) ỳгольная кислота разлагает силикаты, вытесняя кремниевые кислòты и образуя соответствующие карбонаты. Кремниевые кислòты могут дегидратироваться, образуя кварц. Однако в горячих земных недрах идёт обратный процесс: SiO₂ вытесняет CO₂ из карбонатов (за счёт своей нелетучести), образуя соответствующие силикаты. Кроме того, важную роль в геохимии земной коры играет вода. При невысоких температурах она гидратирует многие минералы; в горячих же недрах идёт обратный процесс (дегидратация). Вот и итог: силикаты магматических пород, попав в поверхностные условия, разлагаются углекислым газом и водой; при этом образуются кварц, карбонаты и гидратированные силикаты. А карбонаты и гидратированные силикаты, по воле тектонических процессов попав в горячие недра, разлагаются расплавленным кварцем и температурой с образованием негидратированных силикатов и с выделением H₂O и CO₂.

Вода таит в себе множество чудес, она имеет три агрегатных состояния, каждое из которых играет важную роль в земной природе. Изучение свойств воды и пара занимает значительную часть научных знаний. Сравнительно недавно было обнаружено, что при горении водорода может образовываться не только вода. Оказалось, что помимо реакции 2H₂ + O₂ = 2H₂O идёт реакция H₂ + O₂ = H₂O₂. Однако образующаяся перекись, являясь термически нестойким соединением, в горячем водородо–кислородном пламени «не выживает», разлагаясь на воду и кислород. Но если это пламя охлаждать (например, направить на ледяную сосульку), то перекись будет уцелевать (и с сосульки будет капать водный раствор перекиси!). «Точка росы» играет немаловажную роль в земном климате. Изучением льда занимается отдельная наука гляциология, вода с растворенными в ней солями омывает материки, вода необходима для земной жизни. В фумаролах (горячих вулканических «ваннах») вода насыщается химическими соединеними и способна кардинально преобразовывать и породы, и предметы, которые туда случайно попадают… Человечество своей промышленной деятельностью вносит вклад в геохимию земной коры. Например, сжигание углеводородов превращает их в CO₂ и H₂O (увеличивая количество последних в земной природе), а CO₂ (кроме того, выделяемый промышленностью) разлагает силикаты горных кряжей.

Выветривание горных пород связывает углекислый газ, реки несут его соединения в океан, водные потоки распределяют известковые отложения по поверхности земли. Разложение силикатов идёт тем быстрее, чем больше углекислоты попадает на поверхность и чем выше температура воздуха. За счет освоения углекислоты горными породами её содержание за последние 650 мл. лет в атмосфере сильно не изменяется. Сохранение уровня углекислого газа в атмосфере препятствует перегреву земли, стабилизирует климат. Эти сведения были получены американскими учёными путём изучения кернов льда, так как появилась возможность получить пробы отложений за многие миллионы лет. За эти миллионы лет литосфера претерпела глобальные изменения, под действием вулканических процессов и выветривания.

Исследователь глин и коры выветривания доктор г-м наук В.П. Петров сообщает, что для всех месторождений вулканических глин характерна большая роль серной кислоты и серы. Везде присутствует самородная сера и алунит, в российских вулканических областях в низах скважин есть породы с хлоритом и пиритом. Несколько выше образования цеолитов и адуляра (вида полевого шпата), выше глины переходят в каолин, ещё выше зона опаловых пород. В областях выхода горячих источников отлагаются именно опаловые породы, они носят название гейзеритов. Как мы видим, фумаролы создают целый комплекс минералов и глин.

Само научное определение глин возникло в геохимии не так давно. Представление о том, что глинистые свойства присущи всем дроблёным материалам вошли в науку прочно, и с тех пор миллиметровые зерна породы относятся к песку, десятые и сотые мм к илу, меньше 0.001 идут во фракцию глин. Однако оказалось, что не всякий минерал даёт глину, этими свойствами обладают минералы с весьма типичной слоистой структурой похожей на структуру слюды. Но в отличие от слюды, чтоб разделить листочки слюды в глине, достаточно смочить этот глинистый минерал.

Глины как продукт выветривания и кору выветривания изучал и описывал российский учёный И.И. Гинзбург, тогда измененная толща породы была названы им корой выветривания. Гинзбург не назвал причины химического выветривания, его работы были прерваны ПМВ, и только в 30 годы он продолжил исследования. Окончательно ученые: Гинзбург, Петров, Полыванов пришли к климатическому выветриванию, указав на то, что интенсивность его исторически определялась климатом. Но саму химическую причину они не назвали. Впервые в мировой науке причину метасоматоза силикатных пород назвал А. А. Авакян. Можно сказать, что кора выветривания, т.е. геологическое тело без перемешивания слоёв образовано химическим выветриванием, главный реагент, которого угольная кислота. Это подтвердили спустя десять лет исследования американских учёных в отношении климата. По периодам археологии, в которые интенсивно образовывалась кора выветривания (они известны) можно узнать, когда концентрация углекислого газа в атмосфере была максимальна, вероятно, что и климат в те периоды был более тёплым.

Другим важным элементом литосферы земли является фосфор. Круговорот фосфора в природе, сильно отличается от биохимических циклов углерода, кислорода, кислорода, азота так как газовая форма соединений (фосфора например РН 3) мало участвует в биохимическом цикле фосфора. То есть фосфор к накоплениям в атмосфере не способен. Поэтому роль «резервуара» фосфора, из которого этот элемент извлекается и используется в биологическом круговороте, так же как и для серы, играет литосфера. Фосфор в литосфере содержится в форме фосфатных соединений (солей фосфорной кислоты). Основная доля среди них приходится на фосфат кальция - апатит. Это полигенный минерал образующийся в различных природных процессах, как в глубинных, так и в гипергенных, в том числе биогенных. Фосфатные соединения могут растворятся в воде, и фосфор в составе иона может мигрировать в водных растворах. Из них фосфор усваивается растениями. В целом для соединений фосфора характерна тенденция выноса в форме водных растворов в мировой океан, где он и накапливается в виде осадочных отложений. Вновь вернуться в круговорот фосфор может в результате тектонических процессов. 30 процентов мировых запасах фосфора находятся в Кольских месторождениях апатитов и нефелинов. Разрабатывается шесть Хибинских месторождений в горах - Кукисвумчоор, Юкспор, Апатитовый цирк, Плато Русвоомчорр, Коашвинское и Ньоркпахское. По этой концентрации рудного фосфора, где содержание Р2О5 доходит до 40 процентов можно предположить, что Хибины всегда были конечным пунктом биогенных преобразований литосферы. И открытия Аваком Авакяном геоглифов рун (символов жизни и смерти) на горах Кукис и Юкспор символически подтверждают такой вывод.

К чему приводит игнорирование достижений современной геофизики показывает в своём обращении к. ф-м.н. Б. Е. Серебряков г. Москва, он пишет, что существует до сих пор глубинное государственное «научно»-геологическое сообщество, которое практически не признаёт теорию тектоники плит и продолжает работы по устаревшей модели геосинклиналей. Красноярская геология на этом поприще не явилась исключением. Сами описания геологии Красноярского края начинаются с 600 мл. лет. до н.э. 2.5 миллиарда лет истории проигнорированы. Проигнорирована и теория движения литосферных плит. В результате ведущий геолог АО Сибирское ПГО Н.Ф. Васильев пишет - на основании реконструкции участка под Красноярский могильник я.о. по тектонике плит можно считать, что гнейсы (древние породы) на этом участке подверглись механической деформации (что подтвердили керны пород). Обустраивать в такой ситуации долговременный могильник радиоактивных отходов в данном месте, это преступление перед будущими поколениями. Но глубинные государства о поколениях не думают, они организовали могильник я.о. в зоне тектонического разлома.

Литература: В.П. Петров Рассказы о белой глине Москва 1975

Б. Е. Серебряков Геологическая революция и Красноярский могильник РАО Москва 2021

А.А. Авакян. «Идентифицирована вулканическая природа Дрокинского низкогорья». Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Выпуск 19. Пермь 2016

Проспект компании «Фосагро» г. Кировск.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Философские основы химии:

- Парменид утверждал, что бытие едино и не имеет частей, а Демокрит предложил атомистическую теорию, где мир состоит из атомов и пустоты.

- Авак Авакян критикует идею Демокрита, указывая на противоречие между делением мира на материю и пустоту и вторым законом термодинамики.

2. Восприятие мира:

- Дон Хуан (Карлос Кастанеда) считал, что восприятие мира как объектов, разделённых пустотой, связано с нашей речью и внутренним диалогом.

- Гераклит и Дон Хуан рассматривают мир как коллективное сновидение, где реальность субъективна.

3. Алхимия и химия:

- Алхимия стремилась превращать неблагородные металлы в золото, но современная наука считает, что наиболее стабильным элементом является изотоп железа ⁵⁶Fe.

- Джон Ньюлендс открыл периодический закон химических элементов, который позже был развит Менделеевым.

4. Геохимия и выветривание:

- Геохимические процессы, такие как конкуренция углерода и кремния, играют ключевую роль в формировании земной коры.

- Вода и углекислый газ участвуют в процессах выветривания, влияя на климат и формирование минералов.

- Кора выветривания образуется благодаря химическому выветриванию, где главным реагентом является угольная кислота.

5. Фосфор и его роль в литосфере:

- Фосфор участвует в биологическом круговороте, но его основным резервуаром является литосфера, где он содержится в виде фосфатных соединений.

- Хибинские месторождения апатитов являются важным источником фосфора.

6. Критика современной геологии:

- Некоторые геологические сообщества игнорируют современные теории, такие как тектоника плит, что приводит к ошибкам в планировании, например, при создании могильников радиоактивных отходов.

Вывод:

Статья представляет собой смесь философских размышлений, исторических сведений о развитии химии и геохимических процессов. Многие идеи, такие как атомистическая теория Демокрита, периодический закон Ньюлендса и роль воды в геохимических процессах, соответствуют современным научным представлениям. Однако некоторые утверждения, например, о субъективности реальности (Дон Хуан) или критика второго закона термодинамики (Авак Авакян), не находят подтверждения в современной науке и носят скорее философский или спекулятивный характер.

В целом, статья поднимает важные вопросы о природе вещества, геохимических процессах и истории науки, но некоторые её положения требуют критического осмысления и проверки с точки зрения современных научных данных.