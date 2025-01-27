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Эксистенциальная угроза коммунизма

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Эксистенциальная угроза коммунизма

В США в ранг экзистенциальных угроз возвели Коммунистическую Партию Китая (КПК). В концепцию победы над ней американцы планируют сформировать коалицию с участием многих мировых стран. Как считают за океаном, и к чему будут склонять лидеров – это идея о том, что соблюдение нейтралитета это ошибочная иллюзия, и государства в грядущем противостоянии будут должны определиться с кем они. В отношениях между США и Китаем (КПК), у американских союзников не может быть никакого нейтралитета.

В американской администрации уверены, что для будущего всей западной "демократической" цивилизации не может быть никакого паритета с Пекином. Нейтралитет для них, по сути, является формой нежелательного соучастия. Утверждается, что соблюдение нейтралитета, игнорируя основополагающую "американскую" реальность, зачастую совпадает с интересами конкурирующей стороны.

Новая американская администрация считает, что Пекин действует на так называемой "двусмысленности", используя разногласия между государствами для оказания на них влияния, особенно в таких регионах как Юго-Восточная Азия и Африка, а нейтральная позиция таких стран воспринимается как молчаливое одобрение действий Китая, включая его агрессивную экспансию в Южно-Китайском море.

Американцы также считают, что стремление к нейтралитету преследует своей целью извлечение прибыли с обеих сторон геополитического разлома, и в итоге приводит к чрезмерной зависимости от Китая. Используя действия КПК по защите своего внутреннего рынка, когда китайцы стали ставить административные препятствия по доступу к своим потребителям для западных производителей, американцы к началу 2025 года уже потеснили китайцев как главного торгового партнёра у таких ключевых игроков мировой экономики как: Япония, Германия, Южная Корея и страны АСЕАН.

По итогу, страны, экономика которых тесно связана с китайской производительностью, подведут к императиву морального выбора сторон. Либо они с американцами, либо даже их нейтралитет будут считать солидарностью с действиями китайской компартии, со всеми вытекающими. Американская идеологическая агитмашина снова раскручивается на полную мощность, и как всегда мир будет разделен на две половины: свободные западные общества и КПК, действия которой покажут как литанию системному угнетению и подавлению свобод.

Исходя из нового нарратива, продвигаемого США, сохранить нейтралитет в этой идеологической борьбе – это безразличие  к фундаментальным ценностям, лежащим в основе свободных обществ.

https://t.me/neinsider/8695 – цинк

По сути, пытаются по старым лекалам разыграть Холодную войну против Китая, понимая, что в обычной экономической конкуренции они Китаю проиграют.
Именно поэтому, им важно вбить клин между Россией и Китаем. И именно поэтому посулы мира на Украины связаны с призывами разорвать тесные связи с Китаем. Потому что боятся, что одновременную активную борьбу против Китая и РФ не вывезут.

Ну а коммунизм здесь просто жупел, так как Китай не реализует на территорию Запада стратегию продвижения коммунистической идеологии, которая ограничена собственно территорией Китая, где реализуется почти по Сталину "построение социализма в отдельно взятой стране".

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. США объявили Коммунистическую партию Китая экзистенциальной угрозой и стремятся сформировать международную коалицию против неё.

2. Американская администрация считает, что нейтралитет других стран в противостоянии с Китаем недопустим – это расценивается как форма поддержки КПК.

3. США утверждают, что Китай использует "двусмысленность" и разногласия между государствами для усиления своего влияния, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке.

4. К началу 2025 года США уже потеснили Китай как главного торгового партнёра у ряда ключевых экономических игроков (Япония, Германия, Южная Корея, АСЕАН).

5. Америка пытается представить конфликт как идеологическое противостояние между "свободными западными обществами" и "угнетающей" КПК.

Вывод:

США стремятся перевести экономическое соперничество с Китаем в плоскость идеологического противостояния, фактически пытаясь воссоздать модель Холодной войны. Это обусловлено опасениями проиграть Китаю в чисто экономической конкуренции. Важным аспектом этой стратегии является попытка разрушить российско-китайское сотрудничество, поскольку США опасаются одновременного противостояния с обеими странами. При этом апелляция к угрозе коммунизма является скорее риторическим приёмом, так как современный Китай не занимается активным продвижением коммунистической идеологии за пределами своих границ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9636417.html
Метки: антикоммунизм, Китай, кнр, коммунизм, США, холодная война
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29721 27669
    жора шапов час назад

      Китай реализует кредитно-торговую экспансию и размещение диаспор. Скупая золото для золотого юаня.
      Что есть копией экспансии сионистов.
      Поэтому, по мнению сионопиндосов и ж/саксов, – должен остаться снова один “гегемон”.
      И это укладывается в выполнение ПСМ.
      А реализация – незатухающие конфликты во всей Азии.

    • 33081 28179
      марина 19 мин. назад

        НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ ,изучивших БИБЛИЮ:
        Срочный визит Санду в Киев не может быть связан с военной провокацией. Против ПМР при поддержке Киева. Киеву бонус военные склады и электростанция под контролем Санду, после этого можно и транзит открыть.

        задача Санду удерживать Кишинев и левый берег Днепра под американцами

        риторический вопрос:

        а как вы думаете, как долго изолированная ПМР могла вести внешнюю торговлю и вообще иметь производство на экспорт без наличия теневой коалиции российских и американских правых? (это не считая венских банкиров) 33 года из них 3 года СВО — достаточный срок для проверки гипотезы “по делам их”

        иначе бы Зе давно атаковал ПМР.

        признание Россией границ осколка Б/У не нужно ни России, ни США, ни даже полякам с румынами, а Германия с Францией перебьются со своими хотелками узаконить скупленные земли или забрать предприятия за бесценок

        тем более если это позволит Трампу изобразить перемогу при отводе ВСУ за Днепр

        возможности у американцев в Днепре и Харькове остаются через синагоги при условии демилитаризации, сохранения только территориальной обороны и полиции

        Киев останется “вольным городом”, свободным от каких-либо легальных финансовых потоков

        будущее котороеь ожидает Одесская область и Измаил — южный приграничный город с богатой историей, включая его связь с Российской империей?

        в целом у портовых городов шансов побольше, но общий тренд на снижение оборотов протов в Европе уже заметен, а падение экономики Б/У влияет и на ее порты, особенно после прекращения военных поставок

        инвестировать сюда при отсутствии каких-то гарантий со стороны России и США тоже никто не будет, даже если срочно принять половину Б/У как половину Кипра в ЕС (что тоже вряд ли без договоренностей с Россией)

        поэтому Киев должен начать выполнять условия, озвученные Путиным в июне, тогда начнется неспешный переговорный процесс, поэтапная деэскалация, но это хотя бы даст возможность самим укроолигархам, без внешних инвесторов вкладывать гроши в аграрный сектор, добычу сырья, поставки донецкого угля под видом американского и южноафриканского и так далее

      • 33081 28179
        марина 9 мин. назад

          И да,пока Руса воюет,всё уже поделяно,но на согласование год уйдет и наконец Ялта 2,3-для сохранения самолюбия
          “”Председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями. Об этом он заявил в ходе поздравительной речи по случаю Китайского Нового года, передает РИА Новости.

          Он подчеркнул, что страны имеют многогранные общие интересы, что может перерасти в большое поле для сотрудничества. Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

          Также он вспомнил, как 40 лет назад посетил штат США Айова и у него до сих пор свежи воспоминания о теплом приеме со стороны американцев.”

          чего на самом деле хочет Трамп от Китая? Сокращения производства и экспорта?

          на текущий момент ему нужны гарантии поддержки доллара как резервной валюты

          плюс теневые откаты за обход санкций

          плюс переход таких китайских бизнесов как Тик-Ток из-под финансовой крыши Сити под крышу американской БигЦифры
          п.с.а ты чу поздравил китайцев с их Н.Г

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