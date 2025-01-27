Эксистенциальная угроза коммунизма
Эксистенциальная угроза коммунизма
В США в ранг экзистенциальных угроз возвели Коммунистическую Партию Китая (КПК). В концепцию победы над ней американцы планируют сформировать коалицию с участием многих мировых стран. Как считают за океаном, и к чему будут склонять лидеров – это идея о том, что соблюдение нейтралитета это ошибочная иллюзия, и государства в грядущем противостоянии будут должны определиться с кем они. В отношениях между США и Китаем (КПК), у американских союзников не может быть никакого нейтралитета.
В американской администрации уверены, что для будущего всей западной "демократической" цивилизации не может быть никакого паритета с Пекином. Нейтралитет для них, по сути, является формой нежелательного соучастия. Утверждается, что соблюдение нейтралитета, игнорируя основополагающую "американскую" реальность, зачастую совпадает с интересами конкурирующей стороны.
Новая американская администрация считает, что Пекин действует на так называемой "двусмысленности", используя разногласия между государствами для оказания на них влияния, особенно в таких регионах как Юго-Восточная Азия и Африка, а нейтральная позиция таких стран воспринимается как молчаливое одобрение действий Китая, включая его агрессивную экспансию в Южно-Китайском море.
Американцы также считают, что стремление к нейтралитету преследует своей целью извлечение прибыли с обеих сторон геополитического разлома, и в итоге приводит к чрезмерной зависимости от Китая. Используя действия КПК по защите своего внутреннего рынка, когда китайцы стали ставить административные препятствия по доступу к своим потребителям для западных производителей, американцы к началу 2025 года уже потеснили китайцев как главного торгового партнёра у таких ключевых игроков мировой экономики как: Япония, Германия, Южная Корея и страны АСЕАН.
По итогу, страны, экономика которых тесно связана с китайской производительностью, подведут к императиву морального выбора сторон. Либо они с американцами, либо даже их нейтралитет будут считать солидарностью с действиями китайской компартии, со всеми вытекающими. Американская идеологическая агитмашина снова раскручивается на полную мощность, и как всегда мир будет разделен на две половины: свободные западные общества и КПК, действия которой покажут как литанию системному угнетению и подавлению свобод.
Исходя из нового нарратива, продвигаемого США, сохранить нейтралитет в этой идеологической борьбе – это безразличие к фундаментальным ценностям, лежащим в основе свободных обществ.
https://t.me/neinsider/8695 – цинк
По сути, пытаются по старым лекалам разыграть Холодную войну против Китая, понимая, что в обычной экономической конкуренции они Китаю проиграют.
Именно поэтому, им важно вбить клин между Россией и Китаем. И именно поэтому посулы мира на Украины связаны с призывами разорвать тесные связи с Китаем. Потому что боятся, что одновременную активную борьбу против Китая и РФ не вывезут.
Ну а коммунизм здесь просто жупел, так как Китай не реализует на территорию Запада стратегию продвижения коммунистической идеологии, которая ограничена собственно территорией Китая, где реализуется почти по Сталину "построение социализма в отдельно взятой стране".
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. США объявили Коммунистическую партию Китая экзистенциальной угрозой и стремятся сформировать международную коалицию против неё.
2. Американская администрация считает, что нейтралитет других стран в противостоянии с Китаем недопустим – это расценивается как форма поддержки КПК.
3. США утверждают, что Китай использует "двусмысленность" и разногласия между государствами для усиления своего влияния, особенно в Юго-Восточной Азии и Африке.
4. К началу 2025 года США уже потеснили Китай как главного торгового партнёра у ряда ключевых экономических игроков (Япония, Германия, Южная Корея, АСЕАН).
5. Америка пытается представить конфликт как идеологическое противостояние между "свободными западными обществами" и "угнетающей" КПК.
Вывод:
США стремятся перевести экономическое соперничество с Китаем в плоскость идеологического противостояния, фактически пытаясь воссоздать модель Холодной войны. Это обусловлено опасениями проиграть Китаю в чисто экономической конкуренции. Важным аспектом этой стратегии является попытка разрушить российско-китайское сотрудничество, поскольку США опасаются одновременного противостояния с обеими странами. При этом апелляция к угрозе коммунизма является скорее риторическим приёмом, так как современный Китай не занимается активным продвижением коммунистической идеологии за пределами своих границ.
Китай реализует кредитно-торговую экспансию и размещение диаспор. Скупая золото для золотого юаня.
Что есть копией экспансии сионистов.
Поэтому, по мнению сионопиндосов и ж/саксов, – должен остаться снова один “гегемон”.
И это укладывается в выполнение ПСМ.
А реализация – незатухающие конфликты во всей Азии.
НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ ,изучивших БИБЛИЮ:
Срочный визит Санду в Киев не может быть связан с военной провокацией. Против ПМР при поддержке Киева. Киеву бонус военные склады и электростанция под контролем Санду, после этого можно и транзит открыть.
задача Санду удерживать Кишинев и левый берег Днепра под американцами
риторический вопрос:
а как вы думаете, как долго изолированная ПМР могла вести внешнюю торговлю и вообще иметь производство на экспорт без наличия теневой коалиции российских и американских правых? (это не считая венских банкиров) 33 года из них 3 года СВО — достаточный срок для проверки гипотезы “по делам их”
иначе бы Зе давно атаковал ПМР.
признание Россией границ осколка Б/У не нужно ни России, ни США, ни даже полякам с румынами, а Германия с Францией перебьются со своими хотелками узаконить скупленные земли или забрать предприятия за бесценок
тем более если это позволит Трампу изобразить перемогу при отводе ВСУ за Днепр
возможности у американцев в Днепре и Харькове остаются через синагоги при условии демилитаризации, сохранения только территориальной обороны и полиции
Киев останется “вольным городом”, свободным от каких-либо легальных финансовых потоков
будущее котороеь ожидает Одесская область и Измаил — южный приграничный город с богатой историей, включая его связь с Российской империей?
в целом у портовых городов шансов побольше, но общий тренд на снижение оборотов протов в Европе уже заметен, а падение экономики Б/У влияет и на ее порты, особенно после прекращения военных поставок
инвестировать сюда при отсутствии каких-то гарантий со стороны России и США тоже никто не будет, даже если срочно принять половину Б/У как половину Кипра в ЕС (что тоже вряд ли без договоренностей с Россией)
поэтому Киев должен начать выполнять условия, озвученные Путиным в июне, тогда начнется неспешный переговорный процесс, поэтапная деэскалация, но это хотя бы даст возможность самим укроолигархам, без внешних инвесторов вкладывать гроши в аграрный сектор, добычу сырья, поставки донецкого угля под видом американского и южноафриканского и так далее
И да,пока Руса воюет,всё уже поделяно,но на согласование год уйдет и наконец Ялта 2,3-для сохранения самолюбия
“”Председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что Китай и США могут стать партнерами и друзьями. Об этом он заявил в ходе поздравительной речи по случаю Китайского Нового года, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что страны имеют многогранные общие интересы, что может перерасти в большое поле для сотрудничества. Си Цзиньпин добавил, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным.
Также он вспомнил, как 40 лет назад посетил штат США Айова и у него до сих пор свежи воспоминания о теплом приеме со стороны американцев.”
чего на самом деле хочет Трамп от Китая? Сокращения производства и экспорта?
на текущий момент ему нужны гарантии поддержки доллара как резервной валюты
плюс теневые откаты за обход санкций
плюс переход таких китайских бизнесов как Тик-Ток из-под финансовой крыши Сити под крышу американской БигЦифры
п.с.а ты чу поздравил китайцев с их Н.Г