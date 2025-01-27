Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев о позиции Дональда Трампа в структуре власти и своих предположениях в отношении его взгляда на Россию как врага.

Ведущий: Илья Бокатов

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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Дональд Трамп и его отношение к России:

– Трамп не является другом России, несмотря на предвыборные заявления о дружбе. Он ужесточил санкции против России и выдвинул ультиматумы.

– Трамп — это инструмент в руках определённых сил, которые продвигают свои интересы на мировой арене.

2. Роль Трампа в мировой политике:

– Трамп не может в одиночку изменить мировые процессы, но его действия могут стать катализатором изменений, особенно в США, которые остаются мощной державой.

– Его политика направлена на укрепление США как отдельной сильной страны, а не на глобализацию.

3. Сравнение с историческими событиями:

– Ситуация с Трампом сравнивается с Октябрьской революцией в России, где борьба шла между глобалистами и теми, кто выступал за построение социализма в отдельно взятой стране.

– Трамп, как и Сталин, выступает за укрепление своей страны, а не за мировую революцию.

4. Финансовая система и доллар:

– Трамп угрожает странам, которые отказываются от доллара, но доллар как мировая валюта находится в упадке.

– На смену доллару приходят цифровые валюты и криптовалюты, которые могут стать новыми финансовыми пирамидами.

5. Технологическое развитие и роль Илона Маска:

– Трамп выделил значительные средства на развитие искусственного интеллекта, и Илон Маск играет ключевую роль в этом процессе.

– Маск рассматривается как эффективный менеджер, который может способствовать технологическому прорыву в США.

6. Конфликт между Россией и США:

– Война на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а противостояние между Россией и США.

– Зеленский не принимает самостоятельных решений, а действует в интересах глобалистов.

7. Будущее переговоров и роль Трампа:

– Трамп может оказать давление на Украину для достижения перемирия, но основная борьба идёт между США и Россией.

– Европа не сможет самостоятельно поддерживать Украину, если США прекратят финансирование.

Вывод:

В целом, беседа подчёркивает, что Трамп и его политика — это лишь часть более масштабных процессов, которые происходят в мире, и основные изменения будут связаны с технологическим развитием, финансовой системой и геополитическим противостоянием между крупными державами.