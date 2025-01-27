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Дональд Трамп как олицетворения наших опасений | Владимир Боглаев

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Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев о позиции Дональда Трампа в структуре власти и своих предположениях в отношении его взгляда на Россию как врага.

Ведущий: Илья Бокатов

Поддержать канал и инициативы Владимира Боглаева из-за рубежа можно переводом на карту: 5269 8800 2098 8473 VLADIMIR BOGLAEV (валюты отправки: KZT,USD,EUR,RUB,TRY,CNY,AED).

Для Вашего удобства прикрепляем номер телефона для перевода по СБП (Система Быстрых Платежей): +7(964)306-78-70 (Альфа Банк)

Поддержать канал и инициативы Владимира Боглаева можно переводом на карту ВТБ: Номер карты: 2200 2433 0102 8593

В том случае, если оплата не прошла, используйте номер карты: 5301 8401 0190 2835
Номер счета получателя: 40817810410019685999
Получатель: Владимир Николаевич Боглаев (для успешного перевода транзакции по номеру счета ФИО необходимо указывать полностью)
БИК Банка получателя: 044030707
ИНН Банка получателя: 7702070139
КПП Банка получателя: 783543012 Корреспондентский счет: 30101810240300000707
Благодарим за участие!

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#ВладимирБоглаев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Дональд Трамп и его отношение к России:
   – Трамп не является другом России, несмотря на предвыборные заявления о дружбе. Он ужесточил санкции против России и выдвинул ультиматумы.
   – Трамп — это инструмент в руках определённых сил, которые продвигают свои интересы на мировой арене.

2. Роль Трампа в мировой политике:
   – Трамп не может в одиночку изменить мировые процессы, но его действия могут стать катализатором изменений, особенно в США, которые остаются мощной державой.
   – Его политика направлена на укрепление США как отдельной сильной страны, а не на глобализацию.

3. Сравнение с историческими событиями:
   – Ситуация с Трампом сравнивается с Октябрьской революцией в России, где борьба шла между глобалистами и теми, кто выступал за построение социализма в отдельно взятой стране.
   – Трамп, как и Сталин, выступает за укрепление своей страны, а не за мировую революцию.

4. Финансовая система и доллар:
   – Трамп угрожает странам, которые отказываются от доллара, но доллар как мировая валюта находится в упадке.
   – На смену доллару приходят цифровые валюты и криптовалюты, которые могут стать новыми финансовыми пирамидами.

5. Технологическое развитие и роль Илона Маска:
   – Трамп выделил значительные средства на развитие искусственного интеллекта, и Илон Маск играет ключевую роль в этом процессе.
   – Маск рассматривается как эффективный менеджер, который может способствовать технологическому прорыву в США.

6. Конфликт между Россией и США:
   – Война на Украине — это не конфликт между Россией и Украиной, а противостояние между Россией и США.
   – Зеленский не принимает самостоятельных решений, а действует в интересах глобалистов.

7. Будущее переговоров и роль Трампа:
   – Трамп может оказать давление на Украину для достижения перемирия, но основная борьба идёт между США и Россией.
   – Европа не сможет самостоятельно поддерживать Украину, если США прекратят финансирование.

Вывод:

В целом, беседа подчёркивает, что Трамп и его политика — это лишь часть более масштабных процессов, которые происходят в мире, и основные изменения будут связаны с технологическим развитием, финансовой системой и геополитическим противостоянием между крупными державами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W0xNGuf3X88
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