Производители природного газа хотят справедливой цены за свой товар. Однако эта цена должна учитывать конечность ресурсов. Поставщикам нужна не только теоретическая «цена замещения», которую предпочитают тем или иным способом воплотить в реальность потребители – «В ваших ХХХ кубометрах газа содержится ZZZ килоджоулей тепла, которые содержатся в VVV баррелях нефти, поэтому денег мы готовы дать столько же, сколько за баррели». Для поставщиков стоимость газа – это не только его разведка, освоение месторождений, прокладка магистральных трубопроводов, постоянная работа компрессорных станций. Поверх всего это понимание того, что ресурсы газа не возобновляются, что рано или поздно эта своеобразная «природная рента» закончится просто физически. Поставщикам нужна компенсация за то, что они выставляют на продажу будущее своего государства, а потребители хотят любыми способами понизить эту цену. Вот эту борьбу и единство противоположностей мы с вами и наблюдаем – ведется она рыночными и не рыночными методами.

Нефть, уголь и природный газ, идущие на экспорт, должны обеспечивать для России возможность за счет научно-исследовательских усилий вывести страну в лидеры научных технологий, превратить Россию в образец для других стран в полном смысле этого слова.

«Неча тратить деньги и время на НИР и НИОКР — продадим углеводороды и купим все и сразу» должно уйти в прошлое навсегда, и я очень надеюсь на то, что эта нехитрая истина сумела проникнуть в головы наших с вами руководителей.

Углеводородные доходы как двигатель, как привод для тех самых научно-технических усилий во всем их многообразии, во всех «детальках» от системы образования до машиностроения, судостроения и далее по списку. Только в этом случае, я убежден, мы сможем с полным право считать нашу страну полноправным поставщиком энергетических ресурсов, отдающим себе отчет в том, что мы экспортируем невозобновляемые ресурсы.

@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Газ для России не является и не может являться простым биржевым товаром из-за его стратегической важности.

2. Справедливая цена на газ должна учитывать не только текущие затраты на добычу и транспортировку, но и:

– Конечность ресурсов

– Компенсацию за продажу невозобновляемых ресурсов страны

– Долгосрочные интересы государства-поставщика

3. Существует фундаментальное противоречие между интересами поставщиков (получить максимальную компенсацию) и потребителей (минимизировать цену).

4. Доходы от экспорта углеводородов должны направляться на:

– Развитие научно-исследовательской деятельности

– Развитие технологического потенциала страны

– Модернизацию различных отраслей промышленности

Вывод:

Автор подчеркивает необходимость стратегического подхода к экспорту энергоресурсов России. Вместо простой продажи сырья и покупки готовых решений, доходы от экспорта углеводородов должны служить инструментом для технологического и научного развития страны. Только такой подход позволит России стать полноправным и ответственным поставщиком энергоресурсов, учитывающим как текущие экономические интересы, так и долгосрочное развитие государства.