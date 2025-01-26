Существует много разумных существ, живущих на разных планетах и в параллельных мирах, и существуют разнообразные способы передвижения между ними. Обитатели высших миров воспринимают материальное пространство 64-мерным, мы же воспринимаем лишь узкую часть всего этого спектра. Санскритские древние тексты записаны в те времена, когда люди обладали полнотой знаний об этом.Об этом и многом другом – в семинаре Александра Усанина. Гокарна, Индияhttps://usanin.com/blog/gokarnahttps://usanin.com/blog/idealnoe-mesto-dlya-jogi

12+

3:00 – Почему у австралийских аборигенов нет рака кожи?

4:50- Жданов: очки пора снимать!

8:40- До Христианства на Руси была ведическая культура.

9:50- В индуизме один Бог.

11:00- Иисус обучался в Индии.

14:30- Книга, рассказывающая о скрываемых годах Иисуса.

17:00- Евреи распяли Иисуса за то, что он им проповедовал ведические знания.

21:00- Почему я доверяю ведическим знаниям?

23:00- В Махабхарате описываются люди-роботы.

25:00- В вакцинах Pfizer находятся наночипы из других цивилизаций.

32:00- Древние тексты описывают использование ядерного оружия.

34:00- Неизвестные правила здорового питания.

43:00- Древние технологии, которые современные учёные только начинают открывать.

45:00- Ноев ковчег в Гималаях.

46:00- Квантовые физики: материальный мир- компьютерная игра.

49:00- Мы пребываем внутри Бога, а Он – внутри нас.

50:00- Первое проявление Бога. Мужское и женское начала Господа.

53:00- О Вишну.

58:00- Творец Вселенной Сварог. Русское слово "сварганить" происходит от слова "Сварог".

1:00:00 – В таблице Менделеева первым элементом был эфир, потом его изъяли.

1:01:00 – Прародители человечества Ману и Шатарупа.

1:02:00 – Советские учёные пытались исследовать снежных людей.

1:07:00 – Вселенная разделяется на 14 планетных систем по уровню духовного развития.

1:07:20 – Из интервью с Диной Корзун о Швейцарии.

1:11:30 – Свет солнца не достигает низших планетных систем.

1:12:30 – Земля – место пересечения космических путей.

1:16:50 – Виманы – летательные аппараты, которые управляются умом.

1:18:00 – Немецкие учёные со времён Второй мировой войны изучают санскритские тексты.

1:21:00 – Индия – единственная страна, которая избежала обнуления истории.

1:23:00 – Звёздные войны в Ведических текстах.

1:26:00 – На планете Земля есть представители низших и высших миров.

11:28:00 – Бхагавад-Гита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья-чиритамрита – писания для всех конфессий.

1:30:00 – Чем выше планетная система – тем больше счастья. Откуда пошло выражение "На седьмом небе от счастья"?

1:32:00 – С планеты Земля вывозят золото.

1:33:30 – Лук и чеснок можно использовать только как лекарства, но не для регулярного употребления.

1:38:40 – Золото и другие ресурсы будут выкачивать с Земли до тех пор, пока мы будем находиться на таком низком духовном уровне развития.

1:41:00 – Когда человек начинает духовно развиваться, перед ним открываются неведомые горизонты!

1:43:00 – Мы должны изменить историю человечества к лучшему! Бог верит в нас!!!

Благодарим Александра Павловича Силичева за монтаж видео!

Помощь автору в создании видео: https://mir-dobra.ru/product/usanin/

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, социальный философ, автор восьми книг, посвященных развитию человека и общества.

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#осознание #крамола #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Эфир как первый элемент: В таблице Менделеева изначально был эфир, который позже удалили. Ведическая космология объясняет, что эфир — это первый тонкий материальный элемент.

2. Материальный мир как виртуальная программа: Материальный мир сравнивается с виртуальной программой, где исполняются желания в зависимости от запаса благочестия. Земля — это пересечение космических путей, где рождаются души из разных миров.

3. Земля не единственная обитаемая планета: Во Вселенной множество планет, населённых людьми с уровнем восприятия, схожим с нашим. Вселенная плотно заселена, и необитаемых планет практически нет.

4. Ведическая культура и её связь с Русью: До христианства на Руси существовала ведическая культура, которая, возможно, пришла с Севера. Индусы делят свою страну на две части: Северную (Ария Деша) и Южную (Дви Деша).

5. Иисус и ведическое знание: Иисус, согласно ведическим текстам, обучался в Индии и принёс евреям ведическое знание. Его распяли за проповедь индийской культуры.

6. Технологии древних цивилизаций: В ведических текстах описаны технологии, такие как клонирование, ядерное оружие, телепортация и летательные аппараты, которые управляются мыслью.

7. Материальный мир как исправительная колония: Материальный мир создан для душ, которые хотели пожить отдельно от Бога. Это место, где души могут исполнять свои желания, но в зависимости от уровня благочестия.

8. Уровни планетарных систем: Вселенная разделена на 14 уровней планетарных систем. Земля — седьмая снизу. На высших планетах существа испытывают больше счастья, но низшие миры технически более развиты.

9. Духовное развитие и материальный прогресс: Низшие миры развивают технологии, но лишены духовного знания. Высшие миры предлагают развивать духовные качества и отношения с Богом.

10. Золото и ресурсы: Золото и другие ресурсы выкачиваются с Земли низшими цивилизациями. Чтобы это остановить, человечество должно подняться на более высокий уровень духовного развития.

11. Влияние лука и чеснока: Лук и чеснок считаются демоническими растениями, которые понижают энергию и блокируют духовный прогресс. Они используются как оружие для контроля над людьми.

12. Духовное пробуждение: Сейчас наступает время духовного пробуждения, когда все сокровенные знания становятся доступными. Человечество может выбирать между деградацией и духовным развитием.

Вывод:

Лекция подчеркивает важность духовного развития и возвращения к древним ведическим знаниям, которые объясняют устройство Вселенной, происхождение жизни и роль человека в космическом порядке. Материальный мир рассматривается как место для обучения и исправления душ, где каждый может выбирать между удовлетворением материальных желаний и духовным прогрессом. Современные технологии и научные открытия, такие как квантовая физика, подтверждают многие идеи, описанные в ведических текстах. Чтобы изменить ход истории и остановить эксплуатацию ресурсов Земли, человечество должно подняться на более высокий уровень сознания, отказавшись от деградации и извращений, и сосредоточиться на духовном развитии и служении Богу.