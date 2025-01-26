Только Покаянием можно в Рай зайти. Больше ничем
Когда свет солнца проникает через витражи храма, в ярких лучах мы наблюдаем хороводы пылинок. Косые полосы благословенного света обличают этот танец.
В свете от электрической лампочки пыль не видна, но это не означает, что ее нет. Так и наши грехи… Мы их сначала не видим, но потом, когда Солнце правды пыхнет: ох, Господи, помилуй! Кругом одна пыль и грязь.
Когда человек приближается к Богу, он вдруг узнает, что грешник. Как люди перед потопом. Ноя все считали странным, потому что он сто лет строил непонятное сооружение. Люди грешили и смеялись над ним, а это покаянный труд был.
Мы стали слишком трусливыми. Боимся, как бы кого не обидеть, как бы что такого не сказать.
Не нужно бояться выглядеть дураком в глазах блудников, развратников, воров и негодяев. Кающийся человек – это смелый человек! А вот грешник нераскаянный – невозможный трус. Что-то где-то стукнуло, хлопнуло, а он уже, бедный, дрожит. Потому что он знает, что грешник! У него душа сразу – в пятки, потому что он боится Страшного Суда.
«Не бояться никого, кроме Бога одного» – таким должен быть настоящий смелый человек. Нам Господь сказал: Покайтесь! Мы покаянием зашли в церковь и будем продолжать каяться, чтобы в церкви остаться.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Бесстыдны страсти: могут восстать они и в лежащем на смертном одре. Даже на смертном одре невозможно прекратить бдительности над собою». В день смерти будет последний экзамен. Только зайдя в райские двери, стоя перед Господом, Великий Сисой победил бесов.
Покаяние – это заповедь!
На всю вселенную гремят и до самого Страшного Суда не замолкнут слова святого Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.4:17).
Будьте смелыми и не ленитесь инвестировать в свое будущее. Дайте Богу сердце, дайте Богу энергию, дайте Богу веру свою, дайте Богу слезы свои. Пожертвуйте бедным деньги, поделитесь с раздетыми одеждой, с голодными – едой. Воюйте за имя Божие. Делайте все, что нужно для того, чтобы душа была белая.
Только Покаянием можно в Рай зайти. Больше ничем.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:
1. Свет и пыль как метафора греха:
– Свет солнца, проникающий через витражи храма, делает видимыми пылинки, подобно тому, как свет Божий обличает наши грехи.
– Электрический свет не показывает пыль, но это не значит, что её нет. Так и грехи: мы их не видим, пока не озаримся светом истины.
2. Осознание греха через приближение к Богу:
– Чем ближе человек к Богу, тем яснее он видит свои грехи.
– Пример Ноя, который, несмотря на насмешки, продолжал свой покаянный труд, строя ковчег.
3. Смелость покаяния:
– Современные люди стали трусливыми, боятся осуждения и насмешек.
– Кающийся человек — это смелый человек, а нераскаянный грешник — трус, который боится Страшного Суда.
– Не нужно бояться выглядеть глупо в глазах грешников, важно быть смелым перед Богом.
4. Покаяние как заповедь и путь к спасению:
– Покаяние — это не просто рекомендация, а заповедь, данная Богом.
– Слова Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — актуальны до Страшного Суда.
– Даже на смертном одре нельзя прекращать бороться с грехами.
5. Дела милосердия и борьба за душу:
– Необходимо активно трудиться для спасения души: помогать бедным, делиться с нуждающимися, бороться за имя Божие.
– Покаяние — единственный путь в Рай.
Вывод:
Статья отца Андрея Ткачёва подчеркивает важность покаяния как основного условия спасения души. Автор призывает к смелости в признании своих грехов, к активной борьбе с ними и к делам милосердия. Покаяние — это не просто внутренний процесс, но и внешнее действие, требующее мужества и готовности идти против мнения мира. Только через искреннее покаяние и следование заповедям Божьим человек может обрести спасение и войти в Царство Небесное.
Дополнительный вывод:
Отец Андрей в своей статье обращает наше внимание на важность покаяния как основного условия спасения души. Он подчеркивает, что покаяние — это не просто формальный акт, а смелый и решительный шаг, требующий мужества и искренности. Его слова о том, что «кающийся человек — это смелый человек», вдохновляют нас не бояться осуждения мира и стремиться к очищению своей души перед Богом.
Однако, помимо самого акта покаяния, важно обратить внимание на то, что ему предшествует. Покаяние не возникает на пустом месте — оно становится возможным только после глубокой внутренней работы, которая приводит к осознанию своих грехов и пониманию своего отдаления от Бога. Для этого человек должен не только знать Божий закон, но и стремиться к познанию Самого Бога, искать Его в своей жизни и учиться видеть свои поступки в свете Его истины.
Кроме того, покаяние не должно быть формальным или поверхностным. Если человек кается лишь для того, чтобы избавиться от последствий своих грехов, не стремясь к исправлению, такое покаяние теряет свою ценность. Истинное покаяние всегда сопровождается желанием изменить свою жизнь, победить грех и приблизиться к Богу.
Таким образом, хотя отец Андрей справедливо акцентирует внимание на необходимости покаяния, важно помнить, что оно должно быть искренним и осознанным. Для этого человеку необходимо постоянно работать над собой: изучать Священное Писание, молиться, испытывать свою совесть и стремиться к духовному росту. Только тогда покаяние станет не просто словом, а настоящим шагом на пути к Богу и спасению души.
Истинное покаяние начинается с познания Бога и осознания своей греховности, а завершается искренним желанием изменить свою жизнь и вернуться к Нему.
…Privet…
—> ateism.ru <—
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ЗАХОДИте,ЧИТАЙте -
"хомут" веры,в НЕ существующего "боха" СНИМАЙте!
Быть РАБами,НЕ существующего "боха" – ПРЕКРАЩАЙте!
* Т.Н.храмы,ЛИШЬ только КАК музеи посещай'те!
:-)Себя ВЕРОЮ ВО "что-то" НЕ существующее – НЕ порабощайте!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ну что – ЧИТАЮЩАЯ "рать" – Приглашаю обсуждать…
:-)естественно "ПАРАНЖИ"=НИКi поСНИМАТЬ…
…ну и про Культуру Общения – НЕ забывать…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 25-1-25
Если отбросить враньё попа, то Андрушка Ткачёв точно описал того, кто мнимо считает себя “христианином”, без практического подтверждения самому себе “христианской веры” , трусливого и лживого.