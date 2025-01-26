Когда свет солнца проникает через витражи храма, в ярких лучах мы наблюдаем хороводы пылинок. Косые полосы благословенного света обличают этот танец.

В свете от электрической лампочки пыль не видна, но это не означает, что ее нет. Так и наши грехи… Мы их сначала не видим, но потом, когда Солнце правды пыхнет: ох, Господи, помилуй! Кругом одна пыль и грязь.



Когда человек приближается к Богу, он вдруг узнает, что грешник. Как люди перед потопом. Ноя все считали странным, потому что он сто лет строил непонятное сооружение. Люди грешили и смеялись над ним, а это покаянный труд был.



Мы стали слишком трусливыми. Боимся, как бы кого не обидеть, как бы что такого не сказать.

Не нужно бояться выглядеть дураком в глазах блудников, развратников, воров и негодяев. Кающийся человек – это смелый человек! А вот грешник нераскаянный – невозможный трус. Что-то где-то стукнуло, хлопнуло, а он уже, бедный, дрожит. Потому что он знает, что грешник! У него душа сразу – в пятки, потому что он боится Страшного Суда.



«Не бояться никого, кроме Бога одного» – таким должен быть настоящий смелый человек. Нам Господь сказал: Покайтесь! Мы покаянием зашли в церковь и будем продолжать каяться, чтобы в церкви остаться.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Бесстыдны страсти: могут восстать они и в лежащем на смертном одре. Даже на смертном одре невозможно прекратить бдительности над собою». В день смерти будет последний экзамен. Только зайдя в райские двери, стоя перед Господом, Великий Сисой победил бесов.



Покаяние – это заповедь!

На всю вселенную гремят и до самого Страшного Суда не замолкнут слова святого Иоанна: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф.4:17).

Будьте смелыми и не ленитесь инвестировать в свое будущее. Дайте Богу сердце, дайте Богу энергию, дайте Богу веру свою, дайте Богу слезы свои. Пожертвуйте бедным деньги, поделитесь с раздетыми одеждой, с голодными – едой. Воюйте за имя Божие. Делайте все, что нужно для того, чтобы душа была белая.

Только Покаянием можно в Рай зайти. Больше ничем.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:

1. Свет и пыль как метафора греха:

– Свет солнца, проникающий через витражи храма, делает видимыми пылинки, подобно тому, как свет Божий обличает наши грехи.

– Электрический свет не показывает пыль, но это не значит, что её нет. Так и грехи: мы их не видим, пока не озаримся светом истины.

2. Осознание греха через приближение к Богу:

– Чем ближе человек к Богу, тем яснее он видит свои грехи.

– Пример Ноя, который, несмотря на насмешки, продолжал свой покаянный труд, строя ковчег.

3. Смелость покаяния:

– Современные люди стали трусливыми, боятся осуждения и насмешек.

– Кающийся человек — это смелый человек, а нераскаянный грешник — трус, который боится Страшного Суда.

– Не нужно бояться выглядеть глупо в глазах грешников, важно быть смелым перед Богом.

4. Покаяние как заповедь и путь к спасению:

– Покаяние — это не просто рекомендация, а заповедь, данная Богом.

– Слова Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — актуальны до Страшного Суда.

– Даже на смертном одре нельзя прекращать бороться с грехами.

5. Дела милосердия и борьба за душу:

– Необходимо активно трудиться для спасения души: помогать бедным, делиться с нуждающимися, бороться за имя Божие.

– Покаяние — единственный путь в Рай.

Вывод:

Статья отца Андрея Ткачёва подчеркивает важность покаяния как основного условия спасения души. Автор призывает к смелости в признании своих грехов, к активной борьбе с ними и к делам милосердия. Покаяние — это не просто внутренний процесс, но и внешнее действие, требующее мужества и готовности идти против мнения мира. Только через искреннее покаяние и следование заповедям Божьим человек может обрести спасение и войти в Царство Небесное.

Дополнительный вывод:

Отец Андрей в своей статье обращает наше внимание на важность покаяния как основного условия спасения души. Он подчеркивает, что покаяние — это не просто формальный акт, а смелый и решительный шаг, требующий мужества и искренности. Его слова о том, что «кающийся человек — это смелый человек», вдохновляют нас не бояться осуждения мира и стремиться к очищению своей души перед Богом.

Однако, помимо самого акта покаяния, важно обратить внимание на то, что ему предшествует. Покаяние не возникает на пустом месте — оно становится возможным только после глубокой внутренней работы, которая приводит к осознанию своих грехов и пониманию своего отдаления от Бога. Для этого человек должен не только знать Божий закон, но и стремиться к познанию Самого Бога, искать Его в своей жизни и учиться видеть свои поступки в свете Его истины.

Кроме того, покаяние не должно быть формальным или поверхностным. Если человек кается лишь для того, чтобы избавиться от последствий своих грехов, не стремясь к исправлению, такое покаяние теряет свою ценность. Истинное покаяние всегда сопровождается желанием изменить свою жизнь, победить грех и приблизиться к Богу.

Таким образом, хотя отец Андрей справедливо акцентирует внимание на необходимости покаяния, важно помнить, что оно должно быть искренним и осознанным. Для этого человеку необходимо постоянно работать над собой: изучать Священное Писание, молиться, испытывать свою совесть и стремиться к духовному росту. Только тогда покаяние станет не просто словом, а настоящим шагом на пути к Богу и спасению души.

Истинное покаяние начинается с познания Бога и осознания своей греховности, а завершается искренним желанием изменить свою жизнь и вернуться к Нему.