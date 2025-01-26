Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктовВикторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Зазулевка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты «Bradley» производства США, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, две буксируемые гаубицы, миномет, три станции радиоэлектронной борьбы, а также два пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55000 военнослужащих, 319 танков, 238 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1626 боевых бронированных машин, 1639 автомобилей, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



▫️ Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России