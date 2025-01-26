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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 26 января 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Песчаное, Загоруйковка, Кутьковка, Путниково, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов.
 
▫️ В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Бурлацкое, Разлив и Вольное Поле Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, из них одно производства стран НАТО.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Берислав Херсонской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих и семь автомобилей.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению, скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41507 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48246
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