Александр Федорович Соколов и Екатерина Викторовна Савенкова (Лирамира).Развитие детей русскими методами.

Что осталось в памяти и культуре Народа.

Грани проявления исконного народа.

Почему потеряли.

Явление Буквицы. Что это

Предварительные выводы.

Быть ДОБРУ!

#АлександрСоколов #ЕкатеринаСавенкова #русскиймир #россия #культура #память #народ #буквица

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Русский мир и его возрождение:

– Обсуждение того, что такое Русский мир и как он может возрождаться в современных условиях.

– Акцент на важности возвращения к корням, традициям и культуре русского народа.

2. Роль сердца и совести:

– Подчеркивается, что сегодня важно опираться на сердце и совесть, так как это основа единства народа.

– Люди должны учиться жить в чести, быть вольными и светлыми.

3. Память и культура народа:

– Утрата многих традиций и культурных ценностей, которые были фундаментом жизни русского народа.

– Важность возвращения к традициям, таким как воспитание детей с утробы, дружба с природой и коллективизм.

4. Доброта и стержень русского человека:

– Примеры доброты и сострадания русского народа, даже в сложных исторических ситуациях.

– Эти качества продолжают проявляться и сегодня, объединяя людей.

5. Потеря связи с высшими силами:

– Обсуждение того, как люди потеряли способность напрямую общаться с высшими силами, полагаясь вместо этого на логику и ум.

– Важность возвращения к прямому диалогу с высшими силами через сердце и озарения.

6. Буквица как инструмент возрождения:

– Буквица древнеславянская рассматривается как мощный инструмент для возвращения к истокам и пробуждения народной памяти.

– Пропевание буквицы помогает очистить сознание и вернуть его к изначальным, светлым настройкам.

7. Работа над собой и коллективное действие:

– Важность индивидуальной работы над собой, включая осознание своих качеств и стремление к совершенствованию.

– Коллективные действия, такие как пропевание буквицы, объединяют людей и усиливают их связь с традициями.

8. Намерения и будущее:

– Необходимость формулировать намерения на жизнь и будущее, чтобы создавать лучшее для себя и своих детей.

– Активное участие в создании будущего, а не пассивное ожидание изменений.

Вывод:

Беседа подчеркивает важность возвращения к корням и традициям русского народа как основы для возрождения Русского мира. Ключевыми элементами этого процесса являются опора на сердце и совесть, восстановление связи с высшими силами, работа над собой и коллективные действия. Буквица рассматривается как мощный инструмент для пробуждения народной памяти и очищения сознания. Важно активно формировать намерения и будущее, чтобы создать благополучное и гармоничное общество для следующих поколений.