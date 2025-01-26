Русскому Миру Быть!
Александр Федорович Соколов и Екатерина Викторовна Савенкова (Лирамира).
Развитие детей русскими методами.
Что осталось в памяти и культуре Народа.
Грани проявления исконного народа.
Почему потеряли.
Явление Буквицы. Что это
Предварительные выводы.
Быть ДОБРУ!
#АлександрСоколов #ЕкатеринаСавенкова #русскиймир #россия #культура #память #народ #буквица
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Русский мир и его возрождение:
– Обсуждение того, что такое Русский мир и как он может возрождаться в современных условиях.
– Акцент на важности возвращения к корням, традициям и культуре русского народа.
2. Роль сердца и совести:
– Подчеркивается, что сегодня важно опираться на сердце и совесть, так как это основа единства народа.
– Люди должны учиться жить в чести, быть вольными и светлыми.
3. Память и культура народа:
– Утрата многих традиций и культурных ценностей, которые были фундаментом жизни русского народа.
– Важность возвращения к традициям, таким как воспитание детей с утробы, дружба с природой и коллективизм.
4. Доброта и стержень русского человека:
– Примеры доброты и сострадания русского народа, даже в сложных исторических ситуациях.
– Эти качества продолжают проявляться и сегодня, объединяя людей.
5. Потеря связи с высшими силами:
– Обсуждение того, как люди потеряли способность напрямую общаться с высшими силами, полагаясь вместо этого на логику и ум.
– Важность возвращения к прямому диалогу с высшими силами через сердце и озарения.
6. Буквица как инструмент возрождения:
– Буквица древнеславянская рассматривается как мощный инструмент для возвращения к истокам и пробуждения народной памяти.
– Пропевание буквицы помогает очистить сознание и вернуть его к изначальным, светлым настройкам.
7. Работа над собой и коллективное действие:
– Важность индивидуальной работы над собой, включая осознание своих качеств и стремление к совершенствованию.
– Коллективные действия, такие как пропевание буквицы, объединяют людей и усиливают их связь с традициями.
8. Намерения и будущее:
– Необходимость формулировать намерения на жизнь и будущее, чтобы создавать лучшее для себя и своих детей.
– Активное участие в создании будущего, а не пассивное ожидание изменений.
Вывод:
Беседа подчеркивает важность возвращения к корням и традициям русского народа как основы для возрождения Русского мира. Ключевыми элементами этого процесса являются опора на сердце и совесть, восстановление связи с высшими силами, работа над собой и коллективные действия. Буквица рассматривается как мощный инструмент для пробуждения народной памяти и очищения сознания. Важно активно формировать намерения и будущее, чтобы создать благополучное и гармоничное общество для следующих поколений.