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Операция “Северный лес”

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Операция "Северный лес"

Военные США в 1960-х годах планировали серию терактов против своих же граждан, чтобы оправдать вторжение на Кубу, пишет Daily Mail.

Пользователи Reddit на фоне указа (https://t.me/rt_russian/228111) Трампа о раскрытии подробностей убийства братьев Кеннеди стали активно обсуждать самые шокирующие рассекреченные документы ЦРУ.
Как отмечает Daily Mail, в данном случае речь идёт об обнародованных в 1997 году файлах об операции «Северный лес».

Детали:

1. Среди рассматриваемых сценариев был подрыв американского корабля в заливе Гуантанамо, поджоги самолётов и атаки на военные базы США якобы от лица солдат Фиделя Кастро;

2. Авторы документа также предлагали «развернуть террористическую кампанию от лица Кубы» в районе Майами, в других городах Флориды и даже в Вашингтоне;

3. Также планировалось запускать слухи об агрессии режима Кастро и широко освещать потери от псевдоатак кубинцев, чтобы вызвать «необходимую волну национального возмущения»;

4. Документ был подписан Объединённым комитетом начальников штабов, но его отверг действующий на тот момент президент США Джон Кеннеди.

PS. Но спонсором терроризма объявят Кубу.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Планирование терактов против своих граждан: В 1960-х годах военные США разрабатывали операцию «Северный лес», которая предполагала организацию терактов против американских граждан с целью создания предлога для вторжения на Кубу. 
2. Сценарии операций: 
   – Подрыв американского корабля в заливе Гуантанамо. 
   – Поджоги самолётов и атаки на военные базы США, которые должны были быть представлены как действия кубинских солдат Фиделя Кастро. 
   – Террористическая кампания в Майами, других городах Флориды и Вашингтоне, имитирующая действия Кубы. 
3. Информационная война: Планировалось распространять слухи об агрессии режима Кастро и активно освещать псевдоатаки, чтобы вызвать общественное возмущение. 
4. Отказ от операции: Документ был подписан Объединённым комитетом начальников штабов, но президент Джон Кеннеди отверг этот план. 

Вывод:

Операция «Северный лес» демонстрирует, что в 1960-х годах американские военные рассматривали крайне радикальные и аморальные методы для достижения политических целей, включая организацию ложных флагов против собственных граждан. Однако решение Джона Кеннеди отказаться от этой операции подчёркивает важность этических и моральных ограничений в политике, даже в условиях холодной войны. Рассекречивание таких документов позволяет лучше понять исторические события и их последствия, а также вызывает вопросы о допустимости подобных методов в современной геополитике.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9633617.html
Метки: Кеннеди, куба, латинская америка, спецслужбы, США, терроризм, холодная война
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