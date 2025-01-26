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О «невинно репрессированных японских шпионах»

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О «невинно репрессированных японских шпионах»

В одной перепалке с антисоветчиками относительно «невинно репрессированных японских шпионов» постоянно рефреном высказывали «мыслю», что шпионов-де не могло быть так много, и они не могли заниматься мелкими диверсиями типа вбивать костыли в бревна, чтобы ломать полотна для лесопилки.

На этот счет хотелось бы сказать следующее.

1. Японская разведка еще в начале 20 века выдвинула принцип «тотального шпионажа», то есть, исключительной массовости агентов.

2. Все остальные разведки крупных капстран к этому принципу пришли в Первую Мировую — огромная территория районов боевых действий требовала массовой агентуры.

3. После Гражданской войны в СССР было достаточно массового материала для вербовки — скомпрометировавших себя расстрелами красноармейцев, выдачами красных партизан, бандитизмом органы госбезопасности вылавливали вплоть до 70-х, пока этот контингент не вымер по естественным причинам. И это после масштабных чисток, после ВОВ, когда «герои белого дела» снова вылезли в форме власовцев и полицаев, решив, что рейх — это навсегда.

4. Из массовости кадров закономерно вытекает их крайне низкое качество. Подготовки у таких агентов было ноль, они были малоценным расходным материалом. Большинство не имели доступа ни к каким важным сведениям.

5. Как вытекает из предыдущего, использовались они разведкой крайне неэкономно, и часто одноразово. Об их прикрытии всерьез не заботились, раздавая задания. Потому сыпались они тоже массово, на радость ОГПУ и НКВД.

6. Так как управление массовой агентурой — дело очень сложное, то значительная ее часть четких указаний от разведки, на которую работала, не имела, а имела весьма расплывчатое направление деятельности — типа, «в случае конфликта с войсками микадо вести диверсионную деятельность». В силу низкой подготовки и малой образованности массовых кадров это трактовалось весьма вольно. Потому завербованный крестьянин мог скручивать гайки с ж-д путей, и на допросе с полным правом заявить, что делал по заданию японской разведки, и, самое главное, все будет правдой, у кого на что фантазии хватало. Кто-то, работая бухгалтером, учет путал, кто-то на лесопилке костыли в бревна вбивал, кто-то на хлебе свастику рисовал.

7. Наконец, среди массовой агентуры были такие категории, как агенты обеспечения с задачами, ничего откровенно шпионского не содержащими (например, просто заносить в таежную избушку на «тропе», по которой идет заброс, продукты время от времени, такой агент мог использоваться и вслепую), законсервированные агенты, наконец, просто агенты, потерявшиеся в учете или не поддерживавшие связи.

8. Основным направлением работы иностранных разведок против СССР в 20 — 30 — 40-е была организация вооруженного восстания, из этого, в частности, вытекала и массовая вербовка агентуры, в т. ч. неспособной к агентурной работе. Например, пашет мужик землю в глуши, тупой и малограмотный, секрет он вызнать не сможет. Но для «повстанчества» самое то — тайгу знает, боевой опыт есть, стреляет как бог, деньги любит, Советскую власть — наоборот.

Одним словом, «пушечного мяса» капиталистические разведки в СССР навербовали вполне сравнимо с массой репрессированных за шпионаж.

И. Шевцов

https://t.me/prorivists/6023 – цинк

Как выглядит массовая вербовка одноразовых агентов можно было наглядно посмотреть после начала СВО, когда публика внезапно осознала, что враги народа, массовые диверсии и саботаж и иностранные агенты – это не фигуры речи.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:
1. Принцип «тотального шпионажа»: Японская разведка с начала XX века использовала принцип массовой вербовки агентов, что позже переняли и другие разведки крупных капиталистических стран.
2. Массовая вербовка в СССР: После Гражданской войны в СССР было много людей, скомпрометировавших себя сотрудничеством с антисоветскими силами, что делало их удобным материалом для вербовки.
3. Низкое качество агентуры: Массовая вербовка привела к низкому качеству агентов, которые часто не имели доступа к важной информации и использовались как «расходный материал».
4. Неэкономное использование агентов: Агенты часто использовались одноразово, без серьезной подготовки или прикрытия, что приводило к их массовому провалу.
5. Расплывчатые задания: Из-за низкой подготовки агенты часто интерпретировали задания вольно, что приводило к мелким диверсиям, таким как порча имущества или саботаж.
6. Разные категории агентов: Среди агентуры были и те, кто выполнял нешпионские задачи (например, обеспечение), а также законсервированные агенты или те, кто потерял связь с разведкой.
7. Цель вербовки: Основной целью иностранных разведок в СССР было подготовить почву для вооруженного восстания, что объясняет вербовку даже малограмотных и неспособных к шпионажу людей.
8. Сравнение с современностью: Массовая вербовка и деятельность иностранных агентов в СССР сравнимы с ситуацией после начала СВО (специальной военной операции), когда стало очевидно, что диверсии и саботаж — реальность.

Вывод:
Статья опровергает мнение о «невинно репрессированных» японских шпионах, аргументируя, что массовая вербовка агентов иностранными разведками в СССР была реальной и масштабной. Агенты часто были низкоквалифицированными, использовались для мелкого саботажа и диверсий, а их массовость объяснялась стратегическими целями разведок, такими как подготовка к вооруженному восстанию. Автор подчеркивает, что подобные методы вербовки и использования агентуры актуальны и в современном контексте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9633306.html
Метки: враги народа, диверсии, коллаборационисты, предатели, саботаж, ссср, сталин, Япония, японская империя
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