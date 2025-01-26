Геостратег Андрей Школьников рассуждает о кризисе общественной науки в мировом масштабе

Ведущий: Роман Шахов

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Кризис общественных наук: В беседе обсуждается глубокий кризис в мировой общественной науке, особенно в западной традиции, которая стала слишком евроцентричной и фрагментированной. Современные общественные науки превратились в набор гипотез, которые не требуют проверки и часто не имеют связи с реальностью.

2. Историческое развитие наук: Общественные науки развивались в ответ на новые вызовы и проблемы, которые нельзя было решить на старом фундаменте. Однако в последние десятилетия развитие наук стало слишком теоретическим и оторванным от реальности.

3. Кризис в естественных науках: В физике и других естественных науках также наблюдается кризис, связанный с появлением множества новых теорий и частиц, которые не имеют экспериментального подтверждения. Это приводит к усложнению науки без реального прогресса.

4. Проблема постмодернизма: В 1990-е годы общественные науки на Западе превратились в набор гипотез, которые не требуют проверки. Это привело к тому, что многие теории, которые считались достижениями, оказались несостоятельными.

5. Гендерные вопросы и ультралиберализм: Обсуждается кризис ультралиберальных идей, включая гендерные теории, которые стали слишком абстрактными и оторванными от биологической реальности. Это привело к тому, что многие из этих идей сейчас отвергаются.

6. Возвращение к традиционным ценностям: В общественных науках наблюдается тенденция к возвращению к более традиционным ценностям и отказу от ультралиберальных идей. Это связано с изменением консенсуса элит и общества в целом.

7. Духовная сфера и общественные науки: В будущем общественные науки будут больше учитывать духовную сферу, которая станет неотъемлемой частью общественной жизни. Это приведёт к усложнению науки и её возвращению к более целостному подходу.

8. Необходимость пересмотра научных дисциплин: Современные научные дисциплины требуют серьёзного пересмотра и перестройки. Наука должна стать более целевой, а не предметной, и учитывать более широкий контекст, включая духовные и моральные аспекты.

9. Роль учёных-универсалов: В будущем важную роль будут играть учёные-универсалы, которые способны связывать различные области знаний и видеть общую картину, а не узкие специалисты, которые ограничены своей областью.

10. Кризис капитализма и государства: В беседе также обсуждается противостояние капитала и государства, которое в будущем может быть заменено более сложной системой, где будут учитываться интересы общества и духовные аспекты.

Вывод:

Беседа поднимает важные вопросы о кризисе современной науки, особенно в области общественных наук. Кризис связан с фрагментацией, евроцентризмом и отрывом от реальности. В будущем наука должна стать более целостной, учитывать духовные и моральные аспекты, а также вернуться к более традиционным ценностям. Учёные-универсалы, способные видеть общую картину, будут играть ключевую роль в этом процессе. Также обсуждается необходимость пересмотра научных дисциплин и переход от предметного подхода к целевому, что позволит науке лучше отвечать на вызовы современного мира.