Сеточка «антисоветчиков на содержании» устроила форменную истерику в связи с опубликованным Захаром Прилепиным «расстрельным списком врагов народа» (по их утверждению).



«Караул!», «Красный террор!», «Мы всегда за честную дискуссию, мы молимся за врагов своих красных, а они нас к стенке!», «Ужас! Ужас!».



Поистерили практически все видные представители «сеточки»: и генерал Решетников, и Борис Корчевников, глава «Спаса», и глава почти всего федерального радио Андрей Медведев и прочая, прочая.



Только есть грубая, но точная русская поговорка – «чья бы корова мычала…».



Напомню, как все эти поборники честных дискуссий прыгали от радости, когда (при деятельном участии генерала Решетникова) им удалось добиться запрета на информационную деятельность в соцсетях одному из ведущих современных богословов – игумену Виталию (Уткину), за его обличение «антисоветских и политико-фундаменталистских прозападных» сил в России.



Своего оппонента они очень благородно именовали «краснопопиком» (аристократизм из ряженых монархистов так и прет).



Борис Корчевников превратил государственный канал в боевой листок антисоветской пропаганды с жесточайшей цензурой, на котором могут выступать по политическим темам только члены секты.



Андрей Медведев, когда продюсер Арендт на вверенном ему «Радио Культура» запретила исполнять песнопение с упоминанием Христа («пропаганда христианства на нашем радио запрещена»), перекрыл доступ к эфиру на подконтрольных ему каналах всем, кто возмутился действиями его подчиненной.



Такие вот «свидомые православные» поборники свободы слова.



Но это мелочи, по сравнению с тем, что позволили себе видные представители «сеточки» – каналы «Русские грамоты» и «Терем-теремок»:



«Нам не избежать геноцида красного актива в России. … Надо готовиться убивать … Есть шанс, что всё пройдет тихо-мирно и нам не понадобится кувалдить прилепиных, но лично я в такие сценарии не верю»





Кто из ныне визжащих про грядущий террор возмутился призывом своих подельников к массовому убийству политических оппонентов?



Никто.



Поэтому, прежде чем истерить про угрозу вашей свободе и жизни, г-да ряженые, вы уж для начала «крестик снимите или трусы наденьте».



Это, во-первых.



Во-вторых, никакого «расстрельного списка» Прилепин не публиковал и «антисоветчики на содержании» это прекрасно знают. Причина истерики совсем в другом.



Прилепин ясно и четко показал, что в России действует сила (с указанием ее заметных представителей), которая пытается по отработанному на Украине сценарию, отменив советский период нашей истории, разорвать связь времен и превратить русских людей в манкуртов, «иванов не помнящих родства».



На Украине киевский режим смог под маской «украинского национализма» такую вивисекцию над народом провести, назвав ее «декоммунизацией», и добился поставленной цели – кровь льется реками.



В России, как отмечает Прилепин, эту же операцию пытаются проделать под маской «монархизма» и «русского национализма», а последствия в случае успеха «будут ещё более катастрофичны, чем на Украине».



Отсюда и истерика.



Подлинные цели ряженых «монархистов» и «русских националистов» оказались преданы огласке.



Реакция стандартная. Как каждый пойманный вор сразу начинает кричать «Держи вора!», так и «засветившиеся» члены антисоветской сеточки, точнее, секты, подняли дикий визг о грядущем ГУЛАГе, лишь бы увести внимание от обсуждения их подлинных целей.



Прилепин не употреблял термин «враги народа». Но как еще назвать тех, кто целенаправленно подрывает основы национального самосознания, регулярно меняя вывески.



В 20-е гг. ХХ в. тех, кто пытался разорвать связь времен именовали «троцкистами».



В 90-е в России – «либералами».



На Украине – «украинскими националистами».



В России сейчас – «монархистами», «православными консерваторами» и «русскими националистами».



Клички разные – суть одна.



Не нравится «враги народа»? Тогда может использовать термин Достоевского – «бесы»?



Вспомните сформулированное им кредо бесов:

«Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш»

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Истерика "антисоветчиков": Представители так называемой "сеточки антисоветчиков" устроили истерику в связи с публикацией Захара Прилепина, который, по их мнению, составил "расстрельный список врагов народа".

2. Двойные стандарты: Автор статьи указывает на лицемерие этих деятелей, которые сами ранее ограничивали свободу слова своих оппонентов (например, запрет на деятельность игумена Виталия, цензура на каналах Бориса Корчевникова, запрет на упоминание Христа на радио).

3. Призывы к насилию: Некоторые представители "сеточки" открыто призывали к насилию против политических оппонентов, что осталось без осуждения со стороны их сторонников.

4. Цели "антисоветчиков": По мнению автора, их истинная цель – разорвать связь времен, отменив советский период истории, и превратить русских в "манкуртов", лишенных исторической памяти.

5. Параллели с Украиной: Автор проводит аналогию с Украиной, где под видом "декоммунизации" был проведен разрыв с историческим прошлым, что привело к трагическим последствиям.

6. Роль Прилепина: Прилепин не публиковал "расстрельных списков", но раскрыл истинные цели "антисоветчиков", что вызвало их резкую реакцию.

7. Исторические аналогии: Автор сравнивает современных "антисоветчиков" с троцкистами, либералами 90-х и украинскими националистами, подчеркивая, что их суть остается неизменной.

8. Терминология: Автор предлагает называть таких деятелей "врагами народа" или "бесами", ссылаясь на Достоевского и его описание тех, кто отвергает свое прошлое.

Вывод:

Статья критикует так называемых "антисоветчиков" за их лицемерие, двойные стандарты и попытки разорвать связь времен, уничтожив историческую память русского народа. Автор поддерживает позицию Захара Прилепина, который раскрыл истинные цели этих деятелей, и сравнивает их действия с трагическим опытом Украины. В заключение предлагается называть таких людей "врагами народа" или "бесами", подчеркивая их разрушительную роль в сохранении национальной идентичности.