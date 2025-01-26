Трамп пришёл в мир, чтобы остановить гендерную революцию. Он вернёт женщинам груди, а мужчинам – семенники. Он дорисует на флаге Америки две новые звёздочки, сделав Канаду и Гренландию американскими штатами. Он установит контроль над марсианскими каналами, а заодно и над Панамским. Он принёс с собой не меч, но мир. Он прекратит таяние ледников Антарктиды. Поставит на голодный паёк Европу. Повенчает Хамас и Израиль. Трамп – революционер. Его радикальные указы сотрясают мир, не оставляя в мире тихих уголков. Он похож на циклопа Полифема, которому Одиссей прижёг головнёй глаз. И циклоп мечется по своей по пещере, тормоша блеющих овец. Овцы – это народы мира, которые трясут своими овечьими хвостами.

Европа от страха надела памперсы. Латинская Америка прикусила язычок. Китай притаился. А что же Россия? Что нового принесёт России революция Трампа?

Россия первой начала восстание против неолиберальной диктатуры. Отринула либеральный миф, вырвалась из концлагеря глобализма, отстраивает свою независимую цивилизацию после разрушительного господства либералов.

Президент Трамп не больший консерватор, чем президент Путин. Русские традиционные ценности выводят русское сознание к мистической Святой Руси. Американские традиционные ценности возвращают американское сознание к колымагам, бредущим через прерии к западному побережью, к бизонам и томагавкам.

Россия первая стала заслоняться от ядовитых потоков нелегальной эмиграции, в то время как европейские гендеры селили в европейских столицах миллионы арабов и турок, а в пробоину на американо-мексиканской границе лился чудовищный поток одичавших от нищеты мексиканцев. Россия первая отвергла лживый миф о зелёной энергетике и продолжала строить атомные станции и добывать углеводороды. Россия первая старалась собрать осколки распавшегося глобалистского мира и создать из них новую мировую целостность.

Так в чём же вызов Америки? Что реально угрожает России? Триллионы долларов, которые Америка станет тратить на форсированное создание искусственного интеллекта, этого мощнейшего инструмента управления миром. Не авианосцы, не морпехи, не доллар будут управлять миром, не загадочные мудрецы из таинственного масонского бункера. Миром станет управлять искусственный интеллект, создаваемый всё той же Америкой, стремящейся к мировому господству.

Вся мощь современного американского интеллекта, все закрома, набитые долларами, все творческие энергии Силиконовой долины и Голливуда, весь опыт американского глобализма идут на создание искусственного интеллекта – сгустка новейших цифровых технологий, перед которыми не устоят робкие лаборатории, обезлюдившие без уехавших на Запад специалистов, живущие на ущербном финансировании, управляемые вороватыми менеджерами Сколково.

Война на Украине закончится. Орудийные стволы остынут, усталые русские солдаты вернутся с фронта домой. Инвалиды получат свои протезы, а увешенные орденами герои получат места в мэриях и заксобраниях. И тогда России предстоит неизбежная кромешная работа по восстановлению своей вековечной, искорёженной либералами цивилизации.

Мы потеряли четыреста лет своей истории. И это больше, чем потеря земель, разграбление ресурсов, отчуждение народов. Историческое время – это главный ресурс человечества. И от того, как потратят его народы, будет зависеть уцелеют ли эти народы, или их сожгут в крематории мировой истории, управляемой искусственным интеллектом. России необходимо развитие. Немедленное, в сию же секунду, ибо каждой потраченной на развитие секундой мы восполняем утрату исторического времени, сбрасывая с себя неолиберальную диктатуру, это венерическое заболевание, которым нас наградила Америка.

Мы кинулись восстанавливать поруганные традиционные ценности. И весь ресурс нашего интеллектуализма направлен на их воссоздание. Воспроизводятся исторические доктрины, философские учения, политологические школы. Все примеряют на себя фраки, камзолы, кринолины, сюртуки, армяки, сапоги бутылками, а также горностаевую мантию, заменяя изъеденные молью фрагменты лоскутами крашеного кролика. Не дай Бог России превратиться в этнографический заповедник, откуда не взлетит ни один лунный корабль, не отправится ни одна марсианская экспедиция. Традиционные ценности без развития – это музей, в котором великий народ может стать забавным экспонатом. Только развитие, интеллектуальный авангард, мировоззренческое бесстрашие. Мы устремимся в грядущее с интеллектуальными лидерами, подобными Ломоносову, Менделееву, Курчатову. Русский народ – авангардист. Он ошеломляет мир небывалым. Небывало русское государство между трёх океанов. Небывалы золотой и серебряный века русской литературы. Небывалы десять сталинских ударов и «Во поле берёзонька стояла» под куполом горящего рейхстага.

Русский искусственный интеллект будет построен. Он не будет чудовищной цифровой машиной, которая сожрёт в человеке человеческое, а в природе природное. Сбережённые нами традиционные ценности одухотворят русское развитие, очеловечат русский авангард. Смысл русского развития, пафос русского авангарда раскрываются нам традиционными русскими ценностями, народный рай Беловодье, где вызревают молодильные яблоки и нет смерти, Царствие Небесное, о котором учат православные мистики, бриллиантовый коммунизм, к которому шёл русский народ, пока не споткнулся.

Русское развитие – это денный и нощный труд. Традиционные ценности – это чудотворное дыхание, делающее этот труд священным. Лимит на революции исчерпан. Скажите об этом Трампу. Революция русского развития неизбежна, как неизбежно появление на карте России города Сталинград.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трамп как революционер и угроза для глобального статус-кво:

— Трамп представлен как фигура, стремящаяся восстановить «традиционные ценности» США (гендерные роли, территориальная экспансия, контроль над стратегическими объектами), но его действия несут хаос и угрозу миру.

— Его политика сравнивается с циклопом Полифемом, разрушающим стабильность, а народы мира — с покорными «овцами».

2. Россия как антипод неолиберализма:

— Россия первой отвергла неолиберальную диктатуру, глобализм и «зелёные мифы», сосредоточившись на построении независимой цивилизации.

— Автор подчёркивает сопротивление России либеральным трендам: защита от миграции, опора на атомную энергетику и углеводороды, попытки восстановить мировую целостность.

3. Главная угроза — искусственный интеллект (ИИ) США:

— Америка стремится к мировому господству через создание ИИ, который станет инструментом управления человечеством.

— Россия рискует отстать из-за утечки кадров, слабого финансирования науки и коррупции в инновационных проектах (например, Сколково).

4. Традиционные ценности vs. развитие:

— Восстановление традиций без технологического прогресса превращает Россию в «этнографический заповедник», лишённый будущего.

— Традиционные ценности (православие, историческая память, советские идеалы) должны стать основой для «одухотворённого» развития, а не музейным экспонатом.

5. Необходимость немедленного рывка:

— Россия должна компенсировать утраченные 400 лет истории через ускоренное развитие, опираясь на интеллектуальных лидеров (Ломоносов, Менделеев, Курчатов).

— Автор призывает к «революции развития», сочетающей труд, авангардные идеи и духовные ценности, чтобы избежать гибели в «крематории мировой истории».

Вывод:

Статья Александра Проханова — это манифест, призывающий Россию сочетать традиционные ценности с технологическим прорывом, чтобы избежать участи «музейного экспоната» в мире, где доминирует западный ИИ. Автор видит в Трампе символ хаотичной силы, подчёркивая, что США, несмотря на внешний консерватизм, остаются угрозой из-за их стремления к цифровому господству. Россия, по его мнению, должна не только защищать свою идентичность, но и совершить рывок в развитии, опираясь на исторические достижения и избегая застоя. Ключевой посыл: традиции без прогресса мертвы, а прогресс без духовной основы — слеп. У России нет времени на промедление — её выживание зависит от способности стать авангардом, соединяющим прошлое и будущее.