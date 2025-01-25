Владимир Высоцкий – Подборка песен с комментариями автора
Дорогие друзья, посмотрите и послушайте большой сборник песен Владимира Семёновича Высоцкого.
В подборку вошли архивные кадры с концертов, телепередач и документальных съёмок.
Автор музыки и слов В.С. Высоцкий
Список песен:
00:00 На Большом Каретном
01:29 ЯК-истребитель
04:46 Мы вращаем Землю
07:56 Охота на волков
11:15 Спасите наши души
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Подборки песен Высоцкого стоит делать иначе, логически более законченными, где прослеживается связь от песни к песне:
1. “Песня лётчика-истребителя”.
2. “Як-истребитель”.
3. [Найдите продолжение]…
1. “Охота на волков”.
2. Продолжение “Охоты на волков”.
3. [Найдите продолжение]…
1. “Погоня” (“Во хмелю слегка лесом правил я…”).
2. “Дом чужой” (“Что за дом стоит, погружён по мрак?”).
3. “Кони привередливые”.
4. [Найдите продолжение]…
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Далее нужно понять, как связаны между собой группы песен (тематические подборки) “Очи чёрные”, “Погоня” и “Охота на волков”.
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При этом важно знать предысторию песни и её реальных героев. Например, кто был тот самый лётчик-истребитель. Или песня “Чёрные бушлаты”, посвящённая Евпаторийскому десанту.
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Важно ещё понимать славянскую мифологию. Например, почему продольный брус вверху стропильной системы на крыше называется “конёк”? А потому, что раньше этот брус заканчивался вырезанной из дерева конской мордой: небесные кони Перуна уносили дух человека в Вырай (Ирий, Рай). Тогда вам станут более понятны смыслы – что это за “кони” такие носили Высоцкого))) Да, он был наркоман и гений.
Вот так у вас “сложится пазл”.
,..,PrrriveTT,..,
ПОЛНО в Инете Инфы ОБ “ЭТОМ”…
_Да,он прекрасно Пел!
НО…”в-лице-КОГО” – Он “крышу” ИМЕЛ…
На протяжении жизни, Он “ЭТО” – тщательно СКРЫВАЛ…
* Душа Его СТОНала…вот-ПОТАМУ-то Он…СТАКАН-и-ПОСЕЩАЛ…
:-(вот “ТАК” Он и “жил”…”ПОЖАР” в душе – АЛКОГОЛЕМ “тушил”…
:-(но НЕ-только СО СТАКАНом – Он “ДРУЖИЛ”…
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Кураторы Ему – МНОГОе ПРОЩАЛИ,на МНОГОе – глаза ЗАКРЫВАЛИ…
…И – НЕ раз,от “ИЗЛИШЕСТВ” разных – Его спасали…
Его ПОПУЛЯРНОСТЬ – осознанно – В социУМЫ внедряли…
Критику в Его адрес – РЕГУЛЯРНО блокировали…
:-(ну А-ТЕМ,кто ДОГАДЫВАЛИСЬ…УБЕДИТЕЛЬНО “объясняли”…
:-)ПОСЛЕ Его – другИХ “кумиров” СОЗДАЛИ,но МАССЫ “этого” НЕ-знали…
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-> “кумиры” Советской-”ЭСТРАДЫ”…
Инфы ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ(вопиющей)о-нИХ – Море=ВОДОПАДЫ…
и ЕСЛИ массам “ЭТО” дать,ТО – ОНИ будут НЕ рады…
…а ИНЫЕ…ещё живы,о коИХ – знаете и Вы…
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* РАЗНОЕ,ЕСТЬ “ЧТО” скеазать,НО – НЕ стоит Вас огорчать…
:-) Будем Слушать Высоцкого И – СТАКАН`Ы поднимать…
Хотите что-то сказать? – НЕ забудьте:”ПАРАНЖИ”=НИКi поСНИМАТЬ…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 25-1-25
редко бываю с вами согласна -в этом случае -да..Его поймали на крючок запрещенного и больше он не слез с него,а за это плюшки -загранка ,первый мерседес.И кошерность никого здесь не пугает его,ибо слова то песен правильные,красивые ,как лозунги про землю крестьянам..Была на его концерте ,эмоций не было..
Валерий, а что значит фраза из песни “…пусть впереди большие перемены, но их я никогда не полюблю”? Это про “перестройку”?
Саныч, у Высоцкого не так, я не люблю театры и арены, на них мильон меняют по рублю, пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Надо в свое место попасть в нужное время, помнишь был Профессор Лебединский – “Я убью тебя лодочник, с гранатой в руке”… так она душевно легла на слух в свое время. Два хита и все, больше он ничего не смог, покинул родину. Некоторые даже не поняли, что они сделали хит. А некоторые на одном хите карьеру делали. Кони в песне В. В. привередливые, это не конек на крыше, это чувства, сердце человека… допою, постою на краю, и допеть не успеть. Так вот Валера возможно талантлив как проф. Лебединский, но еще гранату не кинул, а уже сдр-нул в Канаду. Теперь ему скучно, он понимает что оказался не там, и не вовремя.
Послушай внимательно (несколько раз) “Кони привередливые”. В последние годы Высоцкий не пил. Перешёл на наркотики. “Кони” – таблетки, которые уносят в нереальный мир. В этом состоянии рождаются дивные образы. “Кони” – мысли-образы. Но мысли-образы несутся галопом, путаются, накладываются одни на другие – при возвращении мысли-образы нужно успеть положить на бумагу. Сердечко стучит, как сумасшедшее. Это уже такое состояние – на краю жизни. Потом, или если переборщить – уже “по снегу утром на санях”, к “последнему приюту”. А там уже не “жизнь”.
Есть такое понятие – “Коней двинуть”. “Конец” – уменьшительно ласкательное, “лошадец” мужского рода.
П.С. Но к фильму “Земля Санникова” стих Высоцкого не подошёл из-за излишнего надрыва, предпочли “Призрачно всё в этом мире бушующем” Дербенёва с иным осмыслением темы.
Сан Саныч, а насколько статья реальна ? :
https://svpressa.ru/politic/article/447871/
Я к тому, что в 2020 был криминал среди “змагаров”
А что сегодняшней молодёжи РБ “змагары за рупь-ежом” предлагают натворить в РБ ? Возможность пограбить ? Так и соседи про это мечтают. Кто им даст ?
П.С. Сами понимаете, что в 404 наоборот всё. Причины тоже понятны.
В 90-е годы разгул преступности был. Были какие-то “авторитеты”. Сейчас нет. Но я в эту тему не погружён. Чу имеет более тесные связи с преступным миром. Он может раскрыть тему.
Саныч думай так как тебе понятней. Это экстремальным надо быть чтоб понять. Таблеток разных много: лыжи горные скалолазание эверест парусный спорт дайвинг война охота рыбалка моржевание ммэ уличная драка алкокоголь не суть важно осознанное желание адреналина или просто повышенного пульса в сочетании с движением. Сцена с толпой фанов это тоже наркотик дай бог. Вот поляки вроде смелые пацаны а великий забор строить хотят боятся мирных вдумчивых белорусов, забавно это.
Высоцкий постоянно конкурировал с Визбором. Во всяком случае, на то время, они доминировали вдвоём. Но если выбирать, – то я выберу песни Высоцкого , а у Визбора – несколько.
ИГОРЕША обрадуется этому интервью Стрелкова/Гиркина от 17,01,2025 RTV1 из тюрьмы -постоянно дает интервью-это всем можно.??.Но такая т.з.в обществе присутствует,не говоря уже о Маргоше (сдача по ЛБС)..Удивительно и тут -Путин подписал УКАЗ о награждении ,находящегося в коме режиссера и мужа Марго ,Звание народного артиста -он ведь не был им..Но это к слову..Итак про Стрелка:
“что ситуация почти как в анекдоте про охотника, залезшего к медведю в берлогу:
— «Кум! Я тут медведя поймал!» — «Так тащи его сюда!» — «Не могу, — он меня держит!».. https://cont.ws/@pulikk/2966827
п.с. я согласна по китаю…
«Присвоить почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» Акаеву Аскару Акаевичу — доктору технических наук, профессору, главному научному сотруднику Института математических исследований сложных систем федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», — говорится в документе.
Также Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста РФ. Кроме того, президент присвоил звание «Заслуженный журналист РФ» председателю Союза журналистов РФ Владимиру Соловьеву…..https://iz.ru/1828001/2025-01-24/putin-prisvoil-pochetnye-zvaniia-akaevu-keosaianu-i-solovevu..
п.с. вот и все новые песни