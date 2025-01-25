Дорогие друзья, посмотрите и послушайте большой сборник песен Владимира Семёновича Высоцкого.

В подборку вошли архивные кадры с концертов, телепередач и документальных съёмок.

Автор музыки и слов В.С. Высоцкий

Список песен:

00:00 На Большом Каретном

01:29 ЯК-истребитель

04:46 Мы вращаем Землю

07:56 Охота на волков

11:15 Спасите наши души