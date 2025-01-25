Николай Азаров о структуре «глубинного государства», теневом влиянии олигархов и манипуляциях в демократическом процессе.

Ведущий: Максим Романычев

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#НиколайАзаров #Трамп #deepstate #точкасборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Глубинное государство (Deep State):

– Николай Азаров определяет глубинное государство как реальный механизм управления, который контролирует официальные структуры власти, включая президента, правительство, парламент и суды.

– Это система, которая подбирает людей на ключевые должности и обеспечивает выполнение своих интересов через них.

– Глубинное государство существует практически во всех странах, за исключением таких, как Китай или Северная Корея.

2. Пример США:

– Азаров приводит пример США, где военно-промышленный комплекс и крупные корпорации влияют на политику через глубинное государство.

– Дональд Трамп, изначально несистемный политик, в итоге был "приручён" и встроен в систему глубинного государства, несмотря на свои первоначальные обещания "осушить болото".

3. Украина и олигархи:

– В Украине, после обретения независимости, первые выборы были свободными, но постепенно олигархи начали влиять на политику через своих ставленников.

– Азаров описывает, как олигархи использовали свои ресурсы для продвижения своих кандидатов и влияния на правительство, что приводило к саботажу реформ.

4. Проблема макроэкономической стабильности:

– Азаров подчеркивает важность макроэкономической стабильности для развития страны. Он описывает, как олигархи выводили капиталы за рубеж, что подрывало экономику Украины.

– Он также рассказывает о давлении со стороны олигархов, которые через парламент и министров пытались проталкивать выгодные им решения.

5. Роль народа и выборы:

– Азаров критикует современную систему выборов, где реальная власть принадлежит не народу, а глубинному государству и олигархам.

– Он считает, что для реального изменения ситуации необходимо создание общественных структур, которые бы защищали интересы трудящихся, а не полагались на выборы, которые контролируются элитами.

6. Прогрессивное развитие:

– Азаров выражает сомнение в прогрессивности многопартийной системы, которая, по его мнению, лишь разделяет людей и делает их более управляемыми.

– Он считает, что прогрессивное развитие возможно только тогда, когда власть действительно принадлежит народу, а не узкой группе олигархов.

Выводы:

1. Глубинное государство как реальная власть: Азаров утверждает, что в большинстве стран реальная власть принадлежит не избранным представителям, а глубинному государству, которое контролирует ключевые решения через своих ставленников.

2. Неэффективность выборов: Современная система выборов, по мнению Азарова, не обеспечивает реального представительства интересов народа, так как она контролируется олигархами и глубинным государством.

3. Необходимость общественных структур: Для защиты интересов трудящихся и реального прогресса необходимо создание общественных структур, которые бы финансировались самими гражданами и не зависели от олигархов.

4. Критика многопартийной системы: Азаров скептически относится к многопартийной системе, считая, что она лишь разделяет людей и делает их более управляемыми, вместо того чтобы объединять их для решения общих задач.

5. Пример Трампа: История Дональда Трампа в США показывает, что даже несистемные политики в итоге встраиваются в систему глубинного государства, что делает попытки реформ изнутри системы малоперспективными.

В целом, Азаров призывает к более активному участию граждан в управлении страной и созданию механизмов, которые бы реально защищали их интересы, а не полагались на существующие политические системы, которые, по его мнению, контролируются узкой группой элит.