Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Торское и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогоровка, Дачное, Орехово-Василевка, Константиновка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Зеленое, Лысовка, Крымское, Петровка, Дзержинск, Нововасилевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Янтарное и Садовое Херсонской области.

Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и местам их подготовки к боевому применению, а также скоплениям живой силы и техники противника в 132-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41439 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20843 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20930 орудий полевой артиллерии и минометов, 30776 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России