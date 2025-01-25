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Как медитировать и концентрироваться. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") Парамханса Йогананда, – рассказывает о своей жизни, делится мудростью и наукой постижения Бога.

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Концентрация и медитация:
   – Йог должен направлять своё внимание прямо к цели, избегая отвлечений на внешние ощущения и беспокойные мысли.
   – Необходимо отстранить все эгоистичные желания и ожидания, а также изгнать из подсознания уже проникшие туда желания.
   – Ум нужно отключить от внешнего окружения, вызывающего ощущения и связанные с ними мысли.

2. Условия для медитации:
   – Начинающим йогам рекомендуется медитировать с закрытыми глазами, чтобы исключить влияние окружающей обстановки.
   – Медитация должна проходить в тишине, так как звуки являются сильнейшим отвлекающим фактором.
   – Важно устранить все внешние и внутренние отвлекающие факторы, чтобы сосредоточиться на объекте медитации.

3. Терпение и настойчивость:
   – Ум склонен уходить в сторону от объекта медитации, поэтому необходимо терпеливо и настойчиво сосредотачивать его на блаженстве души.
   – Даже если духовное блаженство ощущается лишь спорадически, нужно продолжать медитативные усилия, пока внимание полностью не сосредоточится на внутренней цели.

4. Очищение ума:
   – Ум обычного человека загрязнён множеством беспокойных мыслей, которые равномерно распределяются по сознанию.
   – В процессе медитации ум постепенно очищается, и беспокойные мысли оседают на дно, подобно частицам грязи в стакане воды.
   – Йог должен терпеливо ждать, когда беспокойные мысли осядут, и не поддаваться нервозности.

5. Результат медитации:
   – Постепенно йог обретает нерушимое спокойствие, отождествляясь с внутренним свидетелем и отражая вторжение беспокойных мыслей.
   – Цель медитации — достичь освобождения ума от всех отвлекающих факторов и познать Бога.

Вывод:

Лекция подчеркивает важность концентрации, терпения и настойчивости в практике медитации. Йог должен устранить все внешние и внутренние отвлекающие факторы, чтобы сосредоточиться на внутреннем блаженстве души. Процесс медитации требует времени и усилий, но в результате ум очищается от беспокойных мыслей, и йог обретает нерушимое спокойствие, приближаясь к познанию Бога.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_goRQshVD8s
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