#перестройка #рыночныереформы #распадСССРО перестройке написаны сотни книг. Но за «политикой»: личностью Горбачева, его отношениями с Ельциным экономика перестройки у большинства мемуаристов выглядит набором отдельных сюжетов: «ускорение», «закон о предприятии», «программа 500 дней» и так далее. Из этой мозаики не ясно, как сверхдержава за несколько лет была приведена в полностью неработоспособное состояние. В живой лекции Алексея Сафронова реформы 1980-х годов с прихода к власти Андропова и до распада СССР представлены как единая цепь событий, которые все больше дестабилизировали экономику – вплоть до развала.

Лекция от 26.12.24 для МУСС

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Экономический кризис в СССР:

– Темпы экономического роста СССР замедлялись с каждой пятилеткой, несмотря на отсутствие спада.

– К 1980-м годам стало очевидно, что амбиции советского руководства (например, достижение рациональной структуры питания, обеспечение жильём и бытовой техникой) не соответствуют реальным экономическим возможностям страны.

– Проблема заключалась в нехватке ресурсов для одновременного развития машиностроения и социальной сферы.

2. Попытки реформ при Андропове и Черненко:

– Юрий Андропов начал кампанию по укреплению дисциплины и борьбе с коррупцией, что было первой попыткой восстановить управляемость экономики.

– Были созданы комиссии для разработки экономических реформ, но они ограничивались совершенствованием хозяйственного механизма, не затрагивая политические и структурные изменения.

3. Перестройка при Горбачёве:

– Михаил Горбачёв начал политику "ускорения" (ускорение научно-технического прогресса) и "перестройки" (реформирование экономики и политической системы).

– Были проведены популистские меры, такие как повышение пенсий и зарплат, что привело к увеличению бюджетного дефицита.

– Антиалкогольная кампания привела к значительным потерям бюджета и недовольству населения.

– Попытки ускорить развитие машиностроения и промышленности не дали ожидаемых результатов из-за недостатка ресурсов и неэффективного управления.

4. Экономические эксперименты и хозрасчёт:

– В 1980-х годах начались экономические эксперименты с расширением прав предприятий, включая переход на хозрасчёт (самофинансирование).

– Предприятия получили больше самостоятельности, но это привело к росту зарплат, опережающему рост производительности труда, и дефициту товаров.

– Внедрение хозрасчёта на предприятиях и в республиках привело к децентрализации экономики и усилению регионального самоуправления.

5. Кооперативы и частная инициатива:

– В 1986 году был принят закон о кооперации, что позволило создавать частные предприятия. Это привело к росту числа кооперативов и появлению первых советских миллионеров.

– Однако кооперативы часто работали в симбиозе с государственными предприятиями, что приводило к злоупотреблениям и коррупции.

6. Политические изменения и гласность:

– Политика гласности позволила критиковать власть и обсуждать ранее запретные темы, что способствовало росту политической активности и появлению оппозиционных движений.

– В 1989 году прошли первые альтернативные выборы, что привело к ослаблению власти КПСС и усилению региональных элит.

7. Распад СССР:

– Война законов между союзным центром и республиками, а также парад суверенитетов привели к ослаблению центральной власти.

– В 1991 году после Августовского путча и запрета КПСС СССР окончательно распался, и было создано Содружество Независимых Государств (СНГ).

Вывод:

Лекция демонстрирует, что экономические реформы в СССР в период перестройки (1985-1991) были попыткой спасти страну от надвигающегося кризиса. Однако эти реформы, включая ускорение, хозрасчёт и кооперацию, не смогли остановить экономический спад и социальное недовольство. Политические изменения, такие как гласность и демократизация, привели к ослаблению центральной власти и усилению региональных элит, что в конечном итоге способствовало распаду СССР. Перестройка стала периодом, когда советская экономика и политическая система оказались неспособны адаптироваться к новым вызовам, что привело к краху одной из крупнейших империй XX века.