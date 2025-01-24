«Миротворец» Трамп выдвинул Путину ультиматум, и грозит Кремлю новым пакетом с пакетом санкций, если Россия не пойдёт на сделку и не прекратит СВО. Снова звучит что-то на обамовскобайденовском «российская экономика разорвана в клочья» только уже из уст Трампа. В США меняются президенты, а спичрайтеры остаются те же. На сцене только новые декорации. Вроде бы уже и Обама уже перестал гадить у нас в подъездах, и самоходный Джо отъехал на свою фазенду в Делавэр и «нашего Трампа» мы избрали – а Америка опять за своё, схватившись за санкционный пистолет.



Вдобавок Трамп в псевдопозитивном контексте о необходимости переговоров с Россией ещё и статейкой оскорбительной разразился в своей соцсети с фееричным названием «Правда» – мол, «не надо забывать, что Россия помогла США победить во Второй мировой войне ценой 60 (?!) миллионов жизней». WTF, Donnie? Вот о чем точно не надо забывать так про то, что флаг над рейхстагом водрузила Советская армия; что США присоединилась к военным действиям только в 1943 г., когда исход войны уже был понятен, а до этого помогала Гитлеру; что «третий рейх» поднялся на деньги американских ТНК и банкиров, и именно они были главными спонсорами и идеологами немецкого фашизма; что США вела тайные переговоры с немецким руководством, чтобы те сдались именно им, при этом разрабатывая план эвакуации верхушки нацистского режима, и многих своих подопечных им-таки удалось укрыть в Канаде и Аргентине, в том числе того самого Гунько, с кем обнимался Зеленский и которому салютовал канадский парламент. Это в дополнение к Пескову, который напомнил ещё о том, что помощь США СССР была небескорыстной, и деньги по лендлизу за поставки американского вооружения Россия выплатила только при Путине. США успешно зарабатывала на войне, и фактически за счёт Второй мировой вышла из затяжного кризиса. Всегда зарабатывала, и сейчас зарабатывает. Так что вся эта кривая трактовочка by Trump в чистом виде фальсификация истории, и вообще-то по нашим законам подпадает под уголовную ответственность.



Для многих американистов всё это в исполнении Трампа как нож в спину, но только не для подготовленных читателей «Оленя». Вообще порой удивляешься нашим доморощенным американистам – всю жизнь занимаются одной темой, но так ничего не поняли. Ещё раз выдадим базу – война на Украине для Трампа это плохой бизнес, потому что это не его бизнес-проект. И Зеленскому нет доверия, потому что в его глазах он предатель и повязан с семейкой Байденов, поэтому пока он его не сменит – в проект он не будет инвестировать.Трамп хочет закрыть этот плохой бизнес-проект, но с выгодой для себя, используя Украину в Большой сделке с Россией в качестве разменной монеты – его больше интересует вопросы глобальной безопасности (неслучайно, кстати, Трамп вбросил тему сокращения ядерных арсеналов) и передел энергетических рынков. Он и далее будет выдавливать Россию из Европы, и важно понимать, что в этом есть и экономическая, и стратегическая подоплека (!)



Трамп пришёл не для войны с Россией, а для её подготовки на рубеже 2029-2030 гг – обеспечения её материально-технической базы и энергетического отрыва от России. Как воевать с Россией Европе, если она энергетически зависима от неё? Ошибаются те недалекие эксперты, которые кричат, что Трампу Европа не нужна, и что он пришёл её разделить – наоборот он намерен её ещё больше объединить.



Парадоксально, но Трамп войдет в историю в качестве миротворца, собрав все возможные премии мира, но верить этому шоу не надо – завершение его правления ознаменуется Большой войной. Вспоминаются слова из одной мудрой книги «когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба»



Задача Трампа на Восточном фронте – ускоренная милитаризация Европы. Он жестко принудит европейцев платить 5% от ВРП, что не смог дряблый Джо: обеспечит этим заказами американский ВПК, но главное – создаст мощную армию объединенной Европы под началом НАТО для войны с Россией. Очень не хочется, чтобы наши прогнозы сбывались, но до этого момента наш хрустальный шар нас не подводил. Верить лживым поцелуям американских иуд не стоит.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трамп выдвинул ультиматум Путину с угрозой новых санкций, требуя прекращения спецоперации на Украине.

2. Трамп не брезгует фальсификацией истории о Второй мировой войне.

3. Для Трампа война на Украине – "плохой бизнес-проект", не связанный с его интересами. Он не доверяет Зеленскому из-за связей с семьей Байденов.

4. Трамп планирует использовать Украину как разменную монету в большой сделке с Россией, фокусируясь на вопросах глобальной безопасности и передела энергетических рынков.

5. Цель Трампа – подготовка к возможной войне с Россией в 2029-2030 годах через:

- Милитаризацию Европы

- Принуждение европейских стран тратить 5% ВВП на оборону

- Создание мощной армии НАТО

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на политику Трампа, рассматривая его действия как часть долгосрочной стратегии по подготовке к конфликту с Россией. Автор скептически оценивает миротворческие заявления Трампа, видя за ними скрытые геополитические и экономические интересы США.