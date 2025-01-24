Из года в год борьба с коррупцией объявляется в числе приоритетных задач, стоящих перед законодательной и исполнительной властью. Прошедший год выявил рекордное число преступлений с коррупционной составляющей. Под карающий меч Фемиды попали высокопоставленные чиновники, депутаты, владельцы крупных предприятий.

Число уголовных дел, связанных со злоупотреблениями служебным положением, выросло в разы после того, как президент России Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ призвал уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах. В видеообращении к работникам органов безопасности Владимир Путин призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции».

Через несколько дней после выступления главы государства силовики пришли к министру энергетики и ЖКХ Новосибирской области, потом «побеспокоили» исполняющую обязанности мэра города Тулун Иркутской области, мэра Елизово Камчатского края. За махинации с акцизами арестовали заместителя руководителя ФТС. Вскоре раскрыли группу коррупционеров из Минэкономразвития РФ, которые воровали природный газ и участвовали в рейдерских захватах предприятий. Одновременно с этим сотрудники ФСБ нагрянули с обысками к директору департамента экономического развития Северного Кавказа. У него изъяли четыре миллиона долларов и несколько люксовых автомобилей. В этот же день «побеспокоили» бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии. Были привлечён к ответственности начальник Северо-Восточного управления Росавиации за воровство денег подчинённых из фонда оплаты труда. Прямо из зала суда в тюрьму отправили директора по капитальным вложениям «Росатома». Всего за десять дней арестовали более 15 чиновников различного уровня от региональных министров до топ менеджеров госкорпораций.

Список задержанных и арестованных коррупционеров и взяточников активно пополнялся каждый месяц. Кто-то из них действовал под прикрытием высокопоставленных кураторов, кто-то проворачивал махинации с госзакупками и госзаказами.

Фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией в оборонной сфере предстали заместители министра обороны, бывший начальник управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск», у которого арестовали имущество стоимостью более 1,4 млрд рублей. Всего, по данным Следственного комитета России, только за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе за девять месяцев прошлого года привлечены к уголовной ответственности 125 человек, в сфере госконтрактов и госзакупок – 206, в том числе 11 – при реализации государственного оборонного заказа.

Только за первые восемь месяцев 2024 года, по данным Следственного комитета, возбуждено 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Чиновники и генералы, распилившие 11 триллионов (!) казённых денег совсем скоро понесут заслуженное наказание с учётом того, что многие из них воровали даже во время спецоперации.

С весны прошлого года дамоклов меч правосудия прошёлся по многим коррупционерам, окопавшимся у власти.

Выявлены десятки высокопоставленных лиц, ответственных за утрату баснословных средств. Фигурантами коррупционных дел стали 380 представителей особого правового статуса. Среди них 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления. А всего в суды передано девять тысяч уголовных дел о коррупции в отношении 10 тысяч обвиняемых (прирост 14,4%).

В прошлом году после вмешательства прокуратуры почти 30 тысяч чиновников, нарушивших соответствующие требования, привлечены к дисциплинарной ответственности, около 500 из них уволены в связи с утратой доверия. За девять месяцев 2024 года перед судом предстали 183 государственных служащих с особым правовым статусом.

Ущерб от коррупции, установленный Следственным комитетом РФ, за девять месяцев 2024 года составил 14,2 миллиарда рублей. Данные за год ещё не опубликованы, и, надо полагать, цифра ущерба государству вырастет ещё больше.

Напомним, борьбу с коррупцией новая власть России провозгласила сразу после прихода к власти Бориса Ельцина. В апреле 1992 года вышел президентский указ «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы», который запрещал чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью. Для государственных служащих устанавливалось обязательное представление при назначении на руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, а также любых финансовых обязательствах. Несоблюдение этих требований грозило освобождением от занимаемой должности. Предусматривалось и более строгая ответственность. Надзор за выполнением указа возлагался на президентское Контрольное управление. Но дальше указа дело не пошло.

Первый проект закона РФ «О борьбе с коррупцией» успел пройти в Верховном Совете лишь первое чтение, но, несмотря на одобрение документа, парламентами всех субъектов федерации Борис Ельцин наложил на него вето. В ельцинской администрации, наверное, побоялись, что отдельные положения законодательного акта можно будет применить к тем, кто давал добро на распродажу за гроши крупнейших заводов и фабрик, что ассоциировалось в обществе с расхищением государственного имущества. Ведь в то время система управления страной за счёт различных финансовых групп преподносилась Егором Гайдаром, Анатолием Чубайсом и их американскими советниками как концепция государственного развития

Пять лет Государственная Дума пыталась принять законопроект, в котором чётко прописано, что борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий должны вести специализированные подразделения органов прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенной и пограничной службы, налоговой полиции и других правоохранительных структур.

В качестве же специального органа по борьбе с коррупцией предлагалась Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией. После того, как в конце 1997 года после политических баталий закон «О борьбе с коррупцией» всё же был принят Госдумой во всех чтениях и одобрен Советом Федерации, Борис Ельцин снова вернул его на доработку. В 1998 году президентская администрация пыталась провести свой вариант законопроекта, но Государственная Дума отклонила его. Противостояние двух ветвей власти продолжалось до ухода Бориса Ельцина.

В конце девяностых в России появился Национальный антикоррупционный комитет (НАК), в обязанности которого входила защита всех борцов с коррупцией. Он должен был побуждать власть к активным действиям против чиновников, злоупотребляющих своим должностным положением. Дело НАК продолжил Совет при президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией, основной задачей которого стало оказание содействия главе государства «в определении приоритетных направлений государственной политики в сфере борьбы с коррупцией и её реализации».

К работе над антикоррупционным законодательством привлекались ведущие правоведы, правозащитники, общественность и бизнес. Однако единого подхода к принятию основополагающих законодательных актов сразу достичь не удалось. Первый пакет законов о противодействии коррупции появился только в конце 2008 года. В него вошли базовый закон «О противодействии коррупции», поправки в закон о правительстве РФ, и ещё два законодательных акта, вносящих изменения и поправки в 25 Федеральных законов. Теперь для того, чтобы сразу после ухода с государственной службы заняться коммерцией в структурах, с которыми по долгу службы работал тот или иной чиновник, надо было получить согласие специальной комиссии. Впервые законодательством определялось, что за коррупцию как российские, так и иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. Устанавливалась также ответственность и юридических лиц за коррупционные правонарушения. Каждому чиновнику вменялось в обязанность сообщать обо всех фактах склонения его к коррупционным действиям.

Всех государственных служащих обязали предоставлять работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и членов своей семьи. Ограничения, запреты и обязанности, установленные законом «О противодействии коррупции», распространялись также и на сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенников и военнослужащих. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ упрощался порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей и ряда категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Устанавливался предел стоимости подарка, который может быть преподнесен чиновнику посетителями – до трех тысяч рублей.

Вал уголовных дел, возбужденных в последнее время, связывают с решением Конституционного суда России отменить сроки давности по делам о коррупции с конфискацией имущества в пользу государства. Это решение юристы назвали сенсационным.

Теперь, спустя много лет, государство получило возможность вернуть украденное и как бы забытое и прощённое. Отмена сроков по делам о коррупции означает, что для следствия открывается большой простор. У правоохранителей могут появиться вопросы к бывшим чиновникам, звёздам шоу-бизнеса, олигархам, замешанным в хищениях, грабежах, взятках в лихие девяностые. А те, кто и сегодня захочет позариться на государственную собственность, должны знать, что пощады им не будет и через десять, и пятьдесят лет.

Казалось бы, теперь казнокрадам не уйти от наказания. Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин нынешнюю антикоррупционную систему считает всё ещё недостаточной и предлагает задействовать новые механизмы, решения и современные технологии для повышения эффективности борьбы со взяточничеством в России. И дело тут не только в оставленных за скобками условиях приватизации девяностых. Для очищения власти и общества от заразы мздоимства придётся ещё больше усилить имущественное давление на коррупционеров, предоставить следователям право налагать арест на наворованное по всем видам коррупционных преступлений, а не только по некоторым, как сейчас.

На днях президент переназначил Игоря Краснова на должность Генерального прокурора, и в дальнейшем, надо полагать, борьба с коррупцией будет усиливаться. Многочисленные посадки высокопоставленных слуг народа говорят о том, что «неприкасаемых» больше нет. На смену старой гвардии управленцев, привыкших набивать карманы и жить в хоромах с золотыми унитазами, должны прийти, и уже приходят, люди другого склада, которые, как сказал Владимир Путин, «делом доказали преданность России». Это в первую очередь участники СВО, воины-герои, которые «не подведут и не предадут». Именно они, как сказал президент, должны играть все более важную роль во всех сферах жизни. Проявив себя в борьбе с нацизмом на поле боя, они могут стать костяком новой неподкупной элиты.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В 2024 году наблюдается резкий рост антикоррупционных мероприятий по инициативе президента Путина.

2. За год арестованы сотни чиновников различного уровня, включая министров, мэров, депутатов и топ-менеджеров госкорпораций.

3. Только в оборонно-промышленном комплексе к уголовной ответственности привлечены 125 человек, а ущерб от коррупции составил 14,2 миллиарда рублей.

4. Всего возбуждено 9000 уголовных дел о коррупции в отношении 10 000 обвиняемых, что на 14,4% больше предыдущего периода.

5. Принятые законодательные акты впервые установили всестороннюю ответственность за коррупционные правонарушения для физических и юридических лиц.

6. Конституционный суд отменил сроки давности по делам о коррупции с конфискацией имущества.

Вывод:

Государство демонстрирует беспрецедентную жесткость в борьбе с коррупцией, создавая системные механизмы противодействия и неотвратимости наказания. Президент Путин взял курс на формирование новой управленческой элиты из числа проверенных государственников, прежде всего участников спецоперации.