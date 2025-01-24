С 18 по 24 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка «Abrams» производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты «Bradley». Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США.



▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, а также 71 автомобиль. Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1680 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая М113 и HMMWV производства США, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 4050 военнослужащих, два танка, 28 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США, бронетранспортер «Pasi» финского производства, бронеавтомобиль VAB производства Франции и американская боевая бронированная машина HMMWV. Уничтожены 46 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.



▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, боевую бронированную машину, 46 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.



▫️ За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 17 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41395 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20829 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20913 орудий полевой артиллерии и минометов, 30758 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России