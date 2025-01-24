Мы должны навязывать свои правила игры в инфовойне. Е.Ю.Спицын на радио России. Наше время
Эфир программы на Радио России 9 января 2025 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. История информационной войны против России начинается с 16 века, когда появились первые антироссийские пропагандистские материалы.
2. Основные страны, распространявшие антироссийские стереотипы:
- Речь Посполитая (16 век)
- Франция и Британия (18-19 века)
- Особенно активно в течение наполеоновских войн
3. Цели антироссийской пропаганды:
- Демонизация образа России
- Манипуляция общественным мнением
- Создание образа России как агрессора
- Оправдание военных действий против России
4. Современные тенденции информационной войны:
- Попытки пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне
- Стремление "отменить" русскую культуру
- Тотальная цензура в западных СМИ
5. Рекомендации по противодействию:
- Не реагировать на провокации
- Навязать свои правила информационной войны
- Создавать собственные информационные площадки
- Активно использовать альтернативные медиаканалы (YouTube, Rutube)
Вывод: Информационная война против России имеет многовековую историю и является систематическим инструментом геополитической манипуляции. Для противодействия необходима активная, наступательная стратегия информационного противоборства с использованием современных коммуникационных платформ.