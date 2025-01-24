Эфир программы на Радио России 9 января 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История информационной войны против России начинается с 16 века, когда появились первые антироссийские пропагандистские материалы.

2. Основные страны, распространявшие антироссийские стереотипы:

- Речь Посполитая (16 век)

- Франция и Британия (18-19 века)

- Особенно активно в течение наполеоновских войн

3. Цели антироссийской пропаганды:

- Демонизация образа России

- Манипуляция общественным мнением

- Создание образа России как агрессора

- Оправдание военных действий против России

4. Современные тенденции информационной войны:

- Попытки пересмотреть роль СССР во Второй мировой войне

- Стремление "отменить" русскую культуру

- Тотальная цензура в западных СМИ

5. Рекомендации по противодействию:

- Не реагировать на провокации

- Навязать свои правила информационной войны

- Создавать собственные информационные площадки

- Активно использовать альтернативные медиаканалы (YouTube, Rutube)

Вывод: Информационная война против России имеет многовековую историю и является систематическим инструментом геополитической манипуляции. Для противодействия необходима активная, наступательная стратегия информационного противоборства с использованием современных коммуникационных платформ.