Поэтесса и писательница Агния Барто рассказывает о встречах с графиком-иллюстратором Виталием Горяевым, литературным критиком Игорем Матюшовым и своими непосредственными читателями – детьми.Главная редакция программ для детей 1975Автор сценария – Т. ПалагинаРежиссер – Т. ПалагинаОператор – Игорь Шагин#ДокументальныйФильм #АгнияБарто #КогдаЯНеПишуСтихиМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1