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Когда я не пишу стихи. Агния Барто (1975)

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Поэтесса и писательница Агния Барто рассказывает о встречах с графиком-иллюстратором Виталием Горяевым, литературным критиком Игорем Матюшовым и своими непосредственными читателями – детьми.

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Автор сценария – Т. Палагина
Режиссер – Т. Палагина
Оператор – Игорь Шагин

#ДокументальныйФильм #АгнияБарто #КогдаЯНеПишуСтихи

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i5ZglNd0j8E
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