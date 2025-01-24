Когда я не пишу стихи. Агния Барто (1975)
Поэтесса и писательница Агния Барто рассказывает о встречах с графиком-иллюстратором Виталием Горяевым, литературным критиком Игорем Матюшовым и своими непосредственными читателями – детьми.
Главная редакция программ для детей 1975
Автор сценария – Т. Палагина
Режиссер – Т. Палагина
Оператор – Игорь Шагин
#ДокументальныйФильм #АгнияБарто #КогдаЯНеПишуСтихи
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Поделиться:
Записи на схожие темы