На Западе уже в открытую начинают разворачивать анти-китайские нарративы по всем направлениям. Экспертное сообщество, которое во многом формирует повестку национальной безопасности, поднимает вопрос "китайского влияния посредством сферы цифровых развлечений".

Там считают, что глобальные амбиции Китая больше не ограничиваются инфраструктурными мегапроектами или процветающей торговлей. Пекину приписывают новую стратегию распространения мягкой силы, через видео игры. В основе этой стратегии, по мнению экспертов, лежит китайский технологический гигант Tencent, чье доминирование в игровом мире превратило цифровые развлечения в мощное средство для проецирования китайской культуры и влияния в глобальном масштабе. Технологический конгломерат Tencent владеет компанией-разработчиком Riot, создавшей одну из основных мировых кибер-дисциплин – League of Legends", а также 40% компании Epic Games, с его самым известным продуктом – Fortnite (база игроков превышает 400 млн по всему миру).

Как считают на Западе, Tencent, которую уже напрямую связывают с коммунистической партией Китая (КПК) избрала стратегию больших инвестиций в популярные игры, которые привлекают международную аудиторию. При этом открытой пропаганды нет, вместо этого они вплетают тонкие нити китайской истории, мифологии и эстетики, привлекая миллионы людей по всему миру. Судя по всему угрозой это начали считать с того момента, как интерес к китайской культуре в играх начал выходить за рамки западных нарративов, которые исторически доминировали в игровой индустрии. Влияние Tencent оценивается как системообразующее в мировой киберспортивной индустрии, но наибольшие опасения на западе вызывает китайская модель цифрового управления. Считается, что связанные с КПК Tencent и другие китайские игровые гиганты обеспечивают китайские государственные интересы и стратегии, в том числе в построении неподконтрольных западу внутриигровых платежных систем и электронной коммерции, ориентированной в первую очередь на развивающиеся страны, тем самым ограничивая влияние Запада.

Поскольку видеоигры продолжают расти как доминирующая форма глобального развлечения, стратегические инвестиции Китая в этот сектор, нацелены на долгосрочные политические дивиденды. В США считают, что успех Tencent показывает как цифровые развлечения способствуют тому, чтобы в перспективе позволить Китаю стать ключевым игроком в формировании глобальной цифровой культуры. По мнению экспертов, Китай стремится к доминированию не только на суше и море, но и в иммерсивном мире.

Скорее всего в грядущем новом витке американо-китайской торговой войны такие китайские компании как Tencent, Moontoon и т.д., бить будут нещадно, причем ногами, а больно будет игрокам по всему миру.

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Анти-китайские нарративы на Западе: Запад начинает открыто обсуждать влияние Китая через сферу цифровых развлечений, рассматривая это как угрозу национальной безопасности.

2. Китайская стратегия мягкой силы: Китай использует видеоигры как инструмент для распространения своей культуры и влияния в мире. Основным проводником этой стратегии считается компания Tencent.

3. Роль Tencent: Tencent, связанная с Коммунистической партией Китая (КПК), инвестирует в популярные игры (например, League of Legends и Fortnite), чтобы привлечь международную аудиторию и продвигать китайскую культуру через историю, мифологию и эстетику.

4. Опасения Запада: Запад обеспокоен тем, что китайские компании, такие как Tencent, способствуют укреплению китайских государственных интересов, включая создание неподконтрольных Западу платежных систем и электронной коммерции, особенно в развивающихся странах.

5. Долгосрочные цели Китая: Китай стремится к доминированию не только в традиционных сферах (суша, море), но и в цифровом пространстве, формируя глобальную цифровую культуру.

6. Последствия для игровой индустрии: В условиях торговой войны между США и Китаем китайские компании, такие как Tencent и Moontoon, могут стать объектами санкций, что негативно скажется на игроках по всему миру.

Вывод:

Статья подчеркивает растущую обеспокоенность Запада влиянием Китая через цифровые развлечения, особенно через видеоигры. Китай, используя компании вроде Tencent, активно продвигает свою культуру и стратегические интересы, что воспринимается как угроза западному доминированию в цифровой сфере. В условиях усиления американо-китайского противостояния игровая индустрия может стать новой ареной конфликта, что повлияет на миллионы игроков по всему миру.