Человеческий разум склонен достраивать, дополнять картину мира, заполняя пустоты. Данный процесс "по аналогии" опирается на ранее известное индивиду, или обратное – происходит приписывание совершенно иных, непонятных и чуждых принципов и моделей поведения. В какие только сказки не верят люди, когда речь заходит про элиты, с которыми большинство ни разу не сталкивались в своей жизни. Понять и принять сложную, неоднозначную, нетривиальную модель поведения и действия другого человека, имеющего больший опыт, ресурсы и возможности, смотрящего на мир под иным углом, способны немногие.

Одни приписывают элитариям и высокопоставленным людям худший вариант своих грехов и страстей, другие скатываются до уровня веры в рептилоидов, патологических психопатов и злодеев. Чем сильнее система ценностей, смыслов и задач элитариев расходится с представлениями наблюдателя, тем сложнее последнему.

В отличие от простого населения представители наднациональных элит практически не ограничены в части потребления и удовлетворения реальных потребностей. Деньги для них не являются мерой стоимости, показателем статуса и инструментом накопления. Когда имеешь физический доступ к «серверу» и можешь скорректировать запись в «базе данных» напрямую, дорисовав лишние нули, даже не вводя чит-код, формируется совсем иная система ценностей и мотивация. "Знаю ли я матрицу? Я сам эта чёртова матрица…".

Имеющие доступ к подобным инструментам не видят смысла в накоплении «игровой валюты», стадия понтов и пускания пыли в глаза у большинства проходит в юности и молодости, а после выбор прост – рантье, занимающийся простым, но любимым делом, или игрок, реализующий яркие и сложные проекты «для души». Как правило, об элите внешние наблюдатели судят по отщепенцам, что так и не повзрослели, с поведением в стиле Хантера Байдена. Последние не нашли себя и своё призвание, бросаясь во все тяжкие, перебирая от скуки и пресыщения извращения. Типичная ошибка выжившего.

Для англосаксонских элит, у которых нет сложной внутриэлитной иерархии, где все равны и можно стать лишь первым среди равных в конкретном вопросе / направлении, «игровая» мотивация становится доминирующей. Речь идёт о наиболее активных, энергичных и амбициозных элитариях, которые не захотели подобно большинству родственников, друзей и других людей «своего круга», стать простыми, но очень богатыми рантье.

Для долгосрочной и успешной «игровой» карьеры ключевым является следующий набор черт и качеств: высокий интеллект, умение вовремя остановиться / низкая азартность и непредсказуемость (умение блефовать). Мастера подобной игры ценят результат, но получают истинное удовольствие от эстетики процесса. Победа и красивая победа очень сильно отличаются, но вначале эффективность. Важно пересечь финишную ленточку первым, однако, если запас велик, то можно сделать это с флагом, вальяжно и не торопясь, притягивая внимание.

В подобной логике живут и действуют элитарии на Западе, когда «соревнуются» друг с другом или внешними игроками. На первом месте результат и эффективность, но если итог уже гарантирован, то начинается представление, понятное посвящённым. Наступает время демонстративных действий, сигналов, превосходства, издевательства, унижения и т.д., такова эстетика. Если удар подготовлен и нужно выбрать дату, которая никак не повлияет на расклады, то практически гарантировано это будет важный и болезненный для противника день, с намёком.

Сторонние наблюдатели видят демонстративные, яркие моменты, а не всю картину, они не понимают полной логики намерений и действия, начинают додумывать. Варианты могут быть разные, вплоть до сведения всего к войне идей и смыслов, дескать именно они для «игроков» приоритетны. Отнюдь, это ошибка выжившего, из десятков и сотен ударов, которыми обмениваются противники, широкая общественность замечает лишь яркие и издевательские, вроде пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Последние три десятка лет спокойной жизни, после окончания Холодной войны, привели к занимательной ситуации – среди западных элит осталось крайне мало активных и умных, а кто есть, сплошь предсказуемые. Отсутствие сильного геополитического соперника и серьёзной борьбы привели к деградации, эффективностью стали жертвовать в угоду красоте, получая кратковременный успех, но проигрывая стратегически. О чём говорить, если со стороны Кластера транснациональных корпораций не нашлось никого лучше Джо Байдена и Камалы Харрис, а команда Дональда Трампа способна лишь разрушать и демонтировать. Открытым остаётся вопрос, кто будет строить новую систему через 1-1,5 года, когда нужно будет отодвигать специалистов по приделыванию к ведру дна в сторону.

И, да, последние десятилетия власти России на очень высоком уровне поддерживают эстетику геополитической игры, но не жертвуют эффективностью ради красоты, как и полагается…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Восприятие элит в общественном сознании:

- Люди склонны достраивать картину мира, приписывая элитам крайние характеристики

- Большинство не может понять сложную модель поведения элит

- Распространены стереотипы от "злодеев" до "рептилоидов"

2. Особенности элитарной системы ценностей:

- Деньги не являются для элит мерой стоимости

- Имеют прямой доступ к финансовым ресурсам

- Мотивация выходит за рамки простого накопления

3. Характеристики западных элит:

- Отсутствие сложной внутренней иерархии

- Доминирование "игровой" мотивации

- Ключевые качества: высокий интеллект, умение блефовать, низкая азартность

4. Эстетика элитарной борьбы:

- Приоритет результата и эффективности

- Демонстративность действий

- Получение удовольствия от процесса противоборства

5. Современное состояние западных элит:

- Деградация после окончания Холодной войны

- Малое количество активных и умных представителей

- Предсказуемость действий

- Отсутствие стратегического видения

Вывод: Западные элиты утратили прежнюю динамику и эффективность, становясь все более инертными и неспособными к серьезной стратегической конкуренции. В отличие от них, российские элиты сохраняют баланс между эффективностью и эстетикой геополитической игры.