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1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3

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1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2

197. Мещеряк из с. Чимши
197. Мещеряк из с. Чимши

199. Мещеряк из с. Сафарово.jpg
199. Мещеряк из с. Сафарово

204. д.Сафарово.jpg
204. д.Сафарово

205. Мещеряки из с. Сафарово.jpg
205. Мещеряки из с. Сафарово

210. Семья мещеряков из с.Чишмы.jpg
210. Семья мещеряков из с.Чишмы

213. Семья бедного мещеряка, с.Сафарово.jpg
213. Семья бедного мещеряка, с.Сафарово

215. Мещеряк из с. Сафарово.jpg
215. Мещеряк из с. Сафарово

218. Мулла из с. Чимши.jpg
218. Мулла из с. Чимши

219. Мулла из Малой Терьмы.jpg
219. Мулла из Малой Терьмы

220. Иман (муедзин).jpg
220. Иман (муедзин)

221. Семья учителя.jpg
221. Семья учителя

222. Полицейский стражник.jpg
222. Полицейский стражник

231. Сараи и гумно.jpg
231. Сараи и гумно

236. Узоры, тексты из корана.jpg
236. Узоры, тексты из корана

240. Земское начальное училище.jpg
240. Земское начальное училище

243. Подземное гумно (обкладывается снопами).jpg
243. Подземное гумно (обкладывается снопами)

248. Точильный станок.jpg
248. Точильный станок

255. Ручная обработка крупы.jpg
255. Ручная обработка крупы

256. Просушка ржи. Изба бедного мещеряка.jpg
256. Просушка ржи. Изба бедного мещеряка

257. Домашняя мельница.jpg
257. Домашняя мельница
Источник: https://humus.livejournal.com/10195798.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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