1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Мещеряки Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
197. Мещеряк из с. Чимши
199. Мещеряк из с. Сафарово
204. д.Сафарово
205. Мещеряки из с. Сафарово
210. Семья мещеряков из с.Чишмы
213. Семья бедного мещеряка, с.Сафарово
215. Мещеряк из с. Сафарово
218. Мулла из с. Чимши
219. Мулла из Малой Терьмы
220. Иман (муедзин)
221. Семья учителя
222. Полицейский стражник
231. Сараи и гумно
236. Узоры, тексты из корана
240. Земское начальное училище
243. Подземное гумно (обкладывается снопами)
248. Точильный станок
255. Ручная обработка крупы
256. Просушка ржи. Изба бедного мещеряка
257. Домашняя мельница
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