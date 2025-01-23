ЗАТАЁННЫЕ МЫСЛИ с Игорем Ашмановым. Часть 2
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. История развития компьютерных технологий в России
- Первый двоичный компьютер появился в России
- В 1940-50-х годах СССР был лидером в разработке компьютерных технологий
- В 1970-х годах ЦК КПСС принял решение копировать западные технологии вместо развития собственных
2. Искусственный интеллект (ИИ)
- ИИ – это программы, имитирующие человеческую когнитивную деятельность
- Не существует понимания, как работает человеческий мозг
- ИИ не способен генерировать истинный смысл
- Возможна только убедительная имитация
3. Влияние цифровых технологий на психику
- Смартфоны используют психологические "крючки" для удержания внимания
- Постоянное использование гаджетов приводит к измененному состоянию сознания
- Люди становятся уязвимы для манипуляций (например, телефонное мошенничество)
Вывод: Развитие технологий требует критического осмысления их влияния на человека, сохранения баланса и понимания ограничений искусственного интеллекта.
Про БОМБУ.
https://aftershock.news/?q=node/1467870
Уважаемый Брахман, – посмотрите.
Себе уже такую купили ?
:-)
Чтобы запустить такую нейронку локально нужно дорогое оборудование. Например стандартная модель DeepSeek-R1 на 671 миллиард параметров, будет занимать примерно 2 терабайта памяти. Вероятно это ответ на выложенную недавно в открытый доступ модель llama с 405 миллиардом параметров от Цукерберга, занимающую 1 терабайт.
Не на каждом компьютере найдётся столько оперативной памяти, а уж тем более видеопамяти. Конечно-же есть ужатые модели с меньшим количеством параметров но они не столь революционны. Ужатую скачаю, потестирую локально.