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ЗАТАЁННЫЕ МЫСЛИ с Игорем Ашмановым. Часть 2

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. История развития компьютерных технологий в России
- Первый двоичный компьютер появился в России
- В 1940-50-х годах СССР был лидером в разработке компьютерных технологий
- В 1970-х годах ЦК КПСС принял решение копировать западные технологии вместо развития собственных

2. Искусственный интеллект (ИИ)
- ИИ – это программы, имитирующие человеческую когнитивную деятельность
- Не существует понимания, как работает человеческий мозг
- ИИ не способен генерировать истинный смысл
- Возможна только убедительная имитация

3. Влияние цифровых технологий на психику
- Смартфоны используют психологические "крючки" для удержания внимания
- Постоянное использование гаджетов приводит к измененному состоянию сознания
- Люди становятся уязвимы для манипуляций (например, телефонное мошенничество)

Вывод: Развитие технологий требует критического осмысления их влияния на человека, сохранения баланса и понимания ограничений искусственного интеллекта.

Источник: https://rutube.ru/video/88b427fcd03e15d029d93f4564389947/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29635 27587
    жора шапов час назад

      Про БОМБУ.

      https://aftershock.news/?q=node/1467870

      Уважаемый Брахман, – посмотрите.

      Себе уже такую купили ?

      :-)

      • 28276 23878
        brahmanжора шапов 43 мин. назад

          Чтобы запустить такую нейронку локально нужно дорогое оборудование. Например стандартная модель DeepSeek-R1 на 671 миллиард параметров, будет занимать примерно 2 терабайта памяти. Вероятно это ответ на выложенную недавно в открытый доступ модель llama с 405 миллиардом параметров от Цукерберга, занимающую 1 терабайт.

          Не на каждом компьютере найдётся столько оперативной памяти, а уж тем более видеопамяти. Конечно-же есть ужатые модели с меньшим количеством параметров но они не столь революционны. Ужатую скачаю, потестирую локально.

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