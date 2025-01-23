Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Происхождение и образование

- Игорь Ашманов из семьи математиков, выпускников Мехмата МГУ

- Изначально хотел стать художником, но из-за дальтонизма выбрал математику

2. Философия Мехмата

- Горизонтальное общение между студентами и преподавателями

- Уважение к интеллекту независимо от статуса

- Развитие мышления как основная цель обучения

3. Интеллект vs Ум

- Интеллект – способность решать задачи, инертен и труднонарабатываем

- Ум – способность решать жизненные задачи, связан с рефлексией

- Предложена формула: Ум = Интеллект / Самоуверенность

4. Профессиональный путь

- Начинал с лингвистики в Академии наук

- Разработал программу проверки орфографии "Орфа"

- Сотрудничество с Microsoft по созданию словаря для Word

Вывод: Игорь Ашманов – разносторонний ученый и предприниматель, который благодаря математической подготовке и нестандартному мышлению внес значительный вклад в развитие компьютерной лингвистики и информационных технологий в России.