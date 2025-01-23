ЗАТАЁННЫЕ МЫСЛИ с Игорем Ашмановым. Часть 1
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Происхождение и образование
- Игорь Ашманов из семьи математиков, выпускников Мехмата МГУ
- Изначально хотел стать художником, но из-за дальтонизма выбрал математику
2. Философия Мехмата
- Горизонтальное общение между студентами и преподавателями
- Уважение к интеллекту независимо от статуса
- Развитие мышления как основная цель обучения
3. Интеллект vs Ум
- Интеллект – способность решать задачи, инертен и труднонарабатываем
- Ум – способность решать жизненные задачи, связан с рефлексией
- Предложена формула: Ум = Интеллект / Самоуверенность
4. Профессиональный путь
- Начинал с лингвистики в Академии наук
- Разработал программу проверки орфографии "Орфа"
- Сотрудничество с Microsoft по созданию словаря для Word
Вывод: Игорь Ашманов – разносторонний ученый и предприниматель, который благодаря математической подготовке и нестандартному мышлению внес значительный вклад в развитие компьютерной лингвистики и информационных технологий в России.