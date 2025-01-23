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ЗАТАЁННЫЕ МЫСЛИ с Игорем Ашмановым. Часть 1

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Тезисы беседы:

1. Происхождение и образование
- Игорь Ашманов из семьи математиков, выпускников Мехмата МГУ
- Изначально хотел стать художником, но из-за дальтонизма выбрал математику

2. Философия Мехмата
- Горизонтальное общение между студентами и преподавателями
- Уважение к интеллекту независимо от статуса
- Развитие мышления как основная цель обучения

3. Интеллект vs Ум
- Интеллект – способность решать задачи, инертен и труднонарабатываем
- Ум – способность решать жизненные задачи, связан с рефлексией
- Предложена формула: Ум = Интеллект / Самоуверенность

4. Профессиональный путь
- Начинал с лингвистики в Академии наук
- Разработал программу проверки орфографии "Орфа"
- Сотрудничество с Microsoft по созданию словаря для Word

Вывод: Игорь Ашманов – разносторонний ученый и предприниматель, который благодаря математической подготовке и нестандартному мышлению внес значительный вклад в развитие компьютерной лингвистики и информационных технологий в России.

Источник: https://rutube.ru/video/1bd2d601e774d3439de786b31666c3ca/
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