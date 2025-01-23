Я уже писал в статье «Золото в борьбе с антироссийскими санкциями Запада» о том, что у России в ее нынешнем противостоянии с коллективным Западом есть такая козырная карта, как золото. Россия занимает второе место в мире по объему добываемого золота (годовая добыча – 300 – 350 тонн). Плюс к этому у нас весьма большие официальные золотые резервы (2336 т на конец 2024 года). Золото всегда выполняло роль чрезвычайных денег – в условиях войн, блокад, кризисов, стихийных природных бедствий.

Сейчас как раз такое время, когда золото может и должно выступить в качестве чрезвычайных денег, прежде всего для преодоления Российской Федерацией санкционных барьеров. И тут очень важно продумать конструкцию механизма использования золота в качестве анти-санкционного инструмента. Мне кажется, что таким инструментом может стать «стейблкоин», привязанный к драгоценному металлу.

Напомню, что «стейблкоины» — разновидность криптовалют. Самое название говорит о том, что это криптовалюты не волатильные, а со стабильной покупательной способностью. В отличие от обычных волатильных криптовалют (биткойн, эфир и др.), которые справедливо называют «виртуальными», стейблкоины имеют реальное обеспечение. Либо в виде официальных валют, либо в виде каких-то материальных активов. В качестве официальных валют сегодня используется почти исключительно доллар США (наиболее известные криптовалюты — USDT и USDC). А вот среди криптовалют с материальным обеспечением почти все известные на сегодняшний день – золотые стейблкоины.

России не надо продумывать проект золотой криптовалюты «с нуля», поскольку в последние годы уже был запущен ряд таких проектов (хотя не все из них оказались успешными). Дам краткий обзор. Первый золотой стейблкойн появился в 2014 году — это был Digix Gold Token (DGX). По заявлению эмитента, он был обеспечен золотом, хранящимся в банке Сингапура (один стейблкойн равнялся 1 грамму золота 999 пробы).

С тех пор было запущено более десятка проектов золотой криптовалюты. На сегодняшний день лидерами являются две следующие цифровые валюты: Tether Gold (XAUT) и PAX Gold (PAXG)

Первая из названных валют — самая популярная. Рыночная капитализация XAUT составляет более 646 миллионов долларов, а ежедневный объем торгов — 5 миллионов долларов (данные на 27 декабря 2024 г.). Токен («цифровой знак», «цифровая монета») XAUT котируется на крупнейших криптовалютных биржах. XAUT был создан компанией Tether, которая также разработала крупнейший стейблкоин USDT. XAUT обеспечен физическими запасами золота, находящимися в швейцарском хранилище. Каждый токен представляет собой одну унцию (31,1 грамма) золота. Пользователи также могут обменять токены на золото, доставленное в Швейцарию, или попросить компанию Tether продать золото и получить расчет в фиате. Минимальный размер выкупа — 50 токенов XAUT (по сегодняшним ценам примерно 100 тысяч долларов). Для поддержания доверия к XAUT компания Tether регулярно предоставляет отчеты о запасах золота в хранилищах.

Вторая из названных золотых криптовалют — PAX Gold (PAXG) – имеет рыночную капитализацию 523 млн долл., а дневной объем торгов — 10,4 млн долл. (на 27 декабря 2024 г.). Выпускается компанией Paxos, которая немного ранее разработала известный стейблкоин USDP (привязанный к доллару США). PAXG — это токен социальных сетей ERC-20 на основе блокчейна Ethereum. Токен PAXG также приравнен к унции золота. Активы обеспечены находящимися в надежных хранилищах слитками металла весом 400 унций лондонского стандарта Good Delivery. Примечательно, что каждый золотой токен имеет серийный номер и привязан к конкретному золотому слитку в хранилище. Paxos обеспечивает прозрачность блокчейна и предлагает простой выкуп токенов за физическое золото. Для PAXG не взимается плата за хранение и депозитарные услуги, а за транзакции с PAXG оплачивается небольшая комиссия в размере 0,02%.

Для поддержания доверия к золотому стейблкоину компания Paxos регулярно проводит аудит смарт-контрактов. Ежемесячно проводятся аудиторские проверки золотого резерва. Деятельность компании Paxos, включая ее операции с золотыми токенами PAXG регулируется и утверждается Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Другие золотые стейблкоины – Kinesis Gold (KAU), VeraOne (VRO), Comtech Gold (CGO) и проч. Их капитализация измеряется миллионами, в лучшем случае — десятками миллионов долларов. Поэтому общая капитализация всех золотых криптовалют на конец 2024 года составляла не более 1,2 млрд долларов. Это микроскопическая величина на фоне капитализации всего рынка криптовалют, которая оценивается в 3,5 триллиона долларов. Все дело в том, что сегодня криптовалюты в мире востребованы прежде всего не как деньги с их классическими экономическими функциями, а как инструмент спекуляций, азартной игры.

А России нужны не инструменты азартной игры, а инструменты защиты от экономических санкций. Биткойн, эфир и другие популярные криптовалюты — типичные инструменты игры и перераспределения общественного богатства. Тем более, что биткойн (ВТС), как я уже неоднократно писал, — проект американских спецслужб, которые имеют возможность отслеживать операции с использованием ВТС.

Что касается таких популярных стейблкоинов, как USDT и USDC, привязанных к доллару США, то они имеют признаки денег. Но они находятся под достаточно строгим контролем со стороны американских финансовых регуляторов. Причем особое внимание со стороны этих регуляторов уделяется тому, чтобы данные стейблкоины не использовались для обхода антироссийских санкций.

Я уже писал о том, что в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал два закона по криптовалюте. Первый из них – легализует майнинг («добычу») криптовалют. Второй предусматривает проведение эксперимента с использованием криптовалют для оплаты внешнеторговых сделок и обхода антироссийских санкций. Каким же арсеналом располагает Россия для того, чтобы практически оплачивать сделки по внешней торговле? По имеющимся данным, основная продукция российского крипто-майнинга – биткойн. Т.е. это не деньги, а инструмент спекуляций. К тому же достаточно «прозрачный» для американских спецслужб.

Самый необходимый России на сегодняшний день криптовалютный инструмент – золотой стейблкоин. Упоминавшиеся выше Tether Gold (XAUT) и PAX Gold (PAXG) нам не годятся. Они также находится под контролем дяди Сэма. Нам нужен собственный золотой стейблкоин. Но у нас его, как ни странно, до сих пор нет. Идея золотого стейблкоина посещала не только мою голову.

В конце января 2024 года в Государственной думе был внесен группой депутатов от фракции КПРФ на обсуждения законопроект № 540256-8. В нем предложено в закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), который был принят в 2020 году, ввести определение «обеспеченные стейблкоины». Конкретно таковыми предлагалось назвать цифровые активы, которые «стремятся поддерживать стабильную стоимость» за счет привязки к курсу золота. Затем предлагалось разрешить использовать их в качестве средства платежа во внешнеторговых контрактах. Также оговаривалось, что использование обеспеченных стейблкоинов для расчетов на внутреннем рынке запрещается.

Кстати, в законе о ЦФА на тот момент содержался прямой запрет на расчеты в цифровой валюте. По мнению авторов законопроекта, из-за геополитического давления традиционные межбанковские расчеты стали ненадежными для кредитных организаций, поэтому необходимо переходить на новые механизмы.

Правда, уже в конце февраля Госдума приняла закон № 1080911-7, который с 11 марта легализовал использование ЦФА в международных расчетах.

Позднее пришло заключение правительства на законопроект КПРФ, в котором отмечалось, что возможность использования ЦФА в качестве средства платежа при внешнеторговой деятельности уже предусмотрена. Мол, нечего «огород городить». Одним словом, заключение негативное. Хотя, если верить информации сайта Государственной Думы, законопроект № 540256-8 с рассмотрения не снят. Он был положен, как говорят «народные избранники», в «дальний ящик».

В июле приняты были в Думе два закона о криптовалюте (они там называются «цифровыми валютами»), которые, как я отметил выше, в августе были подписаны Президентом РФ и вступили в силу. В этих законах ничего не сказано о золотых стейблкоинах и вообще о стейблкоинах. С моей точки зрения, запуск проектов золотых стейблкоинов не противоречит, мягко выражаясь, уже принятым законам. Их можно запускать, даже если законопроект № 540256-8 будет продолжать лежать в «дальнем ящике».

В российских СМИ очень много материалов по криптовалюте и по майнингу. Преобладает крипто-энтузиазм. Выясняется, что майнинговые фермы «добывают» преимущественно биткойн. Который, о чем я уже говорил и писал неоднократно, не решает наши проблемы, связанные с санкциями. Но одновременно усугубляет многие другие (усиление финансовой неустойчивости, стимулирование роста «теневой экономики», уход от уплаты налогов, отвлечение людей от созидательного труда, создание дефицита электроэнергии и т.д.). Подробно я об этом уже писал в статье «Неужели биткойн лучше золота?».

А вот признаков того, что в России готовится проект золотой цифровой валюты, как не было, так и нет. Начавшаяся в стране крипто-лихорадка, ориентированная на «добычу» и использование цифровых инструментов азартной игры, может ещё более обострить многие проблемы страны и оставить нерешёнными проблемы, связанные с антироссийскими санкциями. Ещё три года назад, когда Россия готовилась к специальной военной операции (СВО) на Украине, мы должны были просчитывать все ожидаемые ходы на полях гибридной войны. Уже тогда мы должны были бы иметь такой инструмент, как цифровая валюта, привязанная к золоту. Теперь надо навёрстывать упущенное. И как можно быстрее.

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия обладает значительными золотыми ресурсами:

- Вторая страна по добыче золота (300-350 тонн в год)

- Золотые резервы 2336 тонн на конец 2024 года

2. Потенциал золотого стейблкоина как антисанкционного инструмента:

- Стейблкоины имеют реальное обеспечение материальными активами

- Существуют успешные международные проекты золотых криптовалют (Tether Gold, PAX Gold)

3. Текущая ситуация в России:

- Нет собственного золотого стейблкоина

- Криптовалютное законодательство не препятствует его созданию

- Существовал законопроект о "обеспеченных стейблкоинах", но он не был принят

4. Проблемы российской криптовалютной сферы:

- Фокус на майнинге биткойна как спекулятивном инструменте

- Отсутствие стратегического подхода к цифровым валютам

Вывод:

России необходимо срочно разработать собственный золотой стейблкоин как эффективный инструмент преодоления экономических санкций, используя имеющийся потенциал золотых резервов и опыт международных проектов.