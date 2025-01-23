Президент США Дональд Трамп признался в «любви к русскому народу» и при этом пригрозил Москве жёсткими санкциями, если та не завершит специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом [РФ Владимиром] Путиным… Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Вместе с тем политик добавил: «С учётом всего сказанного, я собираюсь оказать России, чья экономика падает, и президенту Путину очень большую услугу. Решайте сейчас и остановите эту нелепую войну! Будет только хуже. Если мы не заключим сделку, в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продаёт Россия Соединённым Штатам и другим странам».

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем пойти по лёгкому пути или трудному, но лёгкий путь всегда лучше. Пришло время заключить сделку», — заявил Трамп, добавив, что больше никто не должен погибать.

Газета The Hill, комментируя это заявление, отметила, что глава Белого дома хочет продемонстрировать, что его политика «мир через силу» может завершить украинский конфликт.

«Реальность такова, что у Трампа и у США в целом нет огромного влияния на любую из сторон в этом конфликте», — говорится в статье.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, назвал условия урегулирования украинского кризиса: «Мы особенно акцентировали, что речь может идти только о надёжных, юридически обязывающих договорённостях, в которых должен быть закреплён механизм невозможности их нарушения».

По словам дипломата, Москва ознакомила коллег с последними событиями вокруг урегулирования конфликта. Вместе с этим была подчёркнута приверженность российской стороны достижению целей спецоперации и устранения коренных причин кризиса. Понимание того, что без этого не добиться прекращения конфликта, ширится в том числе в Европе и США, заметил министр.

Тем временем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на заявление американского президента о том, что Россия «помогла» Штатам выиграть Вторую мировую.

«Я сегодня увидела пост Трампа. Надеюсь и думаю, что после него весь восторг у большинства людей уже ушёл на задний план. Потому что заявлять, что Россия якобы помогала американцам выиграть Вторую мировую войну — это, на мой взгляд, просто кощунство и издевательство над памятью наших дедов и прадедов», — сказала она в ходе встречи с участниками 36-го международного фестиваля Клуба весёлых и находчивых (КВН) в Сочи.

Мизулина оценила подобные высказывания как крайне сомнительные. «По-другому воспринимать [это] не могу. Я считаю, что мой дед, как участник Сталинградской битвы, точно не помогал ни в чём Соединённым Штатам Америки и воевал за свою страну, за своих родных, за Россию», — добавила она.

Советский Союз понёс самые большие потери во Второй мировой войне. По данным Минобороны РФ, общие безвозвратные потери СССР составили 26,6 млн человек, из которых порядка 18 млн — гражданское население и около 8,7 млн — военнослужащие (из них 1 млн советских солдат и офицеров отдали свои жизни при освобождении народов Европы). Что касается участия американцев в войне, то они открыли второй фронт лишь в 1944 году. Москва ранее неоднократно отмечала попытки США переписать историю и приписать себе победу во Второй мировой.

По материалам Truth Social, Первого канала, The Hill, «Известий», ТАСС, ИА Регнум

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трамп заявил о "любви к русскому народу" и одновременно пригрозил России жёсткими санкциями, если она не завершит СВО на Украине.

2. Политик утверждает, что Россия помогла США выиграть Вторую мировую войну, но требует прекращения конфликта на Украине.

3. Трамп угрожает введением высоких налогов, тарифов и санкций на российские товары, если не будет достигнута договорённость.

4. Глава МИД РФ Лавров подчеркнул необходимость юридически обязывающих договорённостей с механизмом их неукоснительного выполнения.

5. В Кремле и среди российских политиков раскритиковали утверждение Трампа о помощи США в победе во Второй мировой войне.

6. Песков отметил, что для США война всегда была "бизнесом", и напомнил о полном расчёте за ленд-лиз при Путине.

Вывод:

Заявление Трампа представляет собой откровенное давление на Россию под видом миротворческой риторики. США, исказив историческую правду о решающем вкладе СССР во Второй мировой войне, предъявляют России ультиматум о прекращении специальной военной операции.

При этом США продолжают массированную финансовую и военную поддержку Украины, фактически препятствуя деэскалации конфликта, но требуют завершения операции только от России. Угроза жёстких экономических санкций и манипуляции исторической памятью свидетельствуют о стремлении США продавить собственные геополитические условия.

Такой формат "переговоров" изначально неприемлем для России, которая настаивает исключительно на равноправном, взаимоуважительном диалоге с чёткими юридическими гарантиями.