▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области.

Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России